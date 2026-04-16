পর্যটন, উন্নয়ন নাকি 'হিন্দুত্ব'-এর রাজনীতির জন্য দিঘার জগন্নাথ মন্দির ! কী বলছে আমজনতা

ভোটের আবহে কতটা প্রাসঙ্গিক দিঘার জগন্নাথ মন্দির ? তারই আঁচ পেতে সৈকত শহরে হাজির ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত ৷

পর্যটন, উন্নয়ন নাকি 'হিন্দুত্ব'-এর রাজনীতির জন্য দিঘার জগন্নাথ মন্দির !
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 8:10 PM IST

দিঘা, 16 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ তুঙ্গে । আর এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাজ্যের মন্দির রাজনীতি ।

আগামী নির্বাচনের আগে খোদ রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশালাকার মন্দির নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে । সাংবিধানিক নিয়মে একটি সরকার সরাসরি মন্দির নির্মাণ করতে পারে না । কিন্তু এই আইনি বা প্রযুক্তিগত বাধা পেরোতে রাজ্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে । হিডকো (HIDCO)-র মতো সরকারি সংস্থাকে দিয়ে এই মন্দিরগুলির নির্মাণকাজ করানো হয়েছে এবং নির্মাণ শেষে পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট ট্রাস্টের হাতে । এই ভাবনা এবং প্রক্রিয়ার ফসল হল পূর্ব মেদিনীপুরের সৈকত শহর দিঘার 'জগন্নাথ মন্দির'।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে ইটিভি ভারত (নিজস্ব ভিডিয়ো)

যখন বঙ্গ রাজনীতিতে ভোটের সমীকরণ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি দল পৌঁছে গিয়েছিল দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ ধামে । মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা । আসন্ন অক্ষয় তৃতীয়ায় এক বছর পূর্ণ করতে চলেছে এই মন্দির । গত এক বছরে এই মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো । প্রতিদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সাধারণ পর্যটকেরাও ভিড় জমাচ্ছেন এখানে । উপস্থিতির পরিসংখ্যান রোজই পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়ছে । কিন্তু এই ভক্তি আর পর্যটনের আবহের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মনে এবং রাজনৈতিক মহলে একটি বড় প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে - একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য সরকারকে কেন মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হতে হল ? যখন সরকার এ ধরনের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, তখন বাস্তবিক অর্থে ভোটবাক্সে তার কতটা প্রভাব পড়ে ?

মন্দির রাজনীতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর (নিজস্ব চিত্র)

সেই সহজ অথচ জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমরা কথা বলি দিঘায় আগত সাধারণ মানুষের সঙ্গে । কিন্তু মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে এই রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে মুখ খুলতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত অনীহা দেখা গেল । যাঁরা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হলেন, তাঁরা মূলত সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসাই করলেন । কেউ বললেন, "জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে ভোটের কোনও যোগ নেই, এটা সম্পূর্ণ মানুষের আবেগের জায়গা ।" আবার কারও কথায় উঠে এল, "দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এত বড় একটা কাজ করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি নিশ্চিতভাবেই জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ পেয়েছেন ।" এঁদের মতে, মন্দির নির্মাণের সরাসরি কোনও প্রভাব হয়তো ভোটে পড়বে না এবং এর থেকে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি কোনও সুবিধাও পাবেন না ।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাজ্যের মন্দির রাজনীতি (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু ক্যামেরার লেন্স সরতেই বদলে গেল চিত্রটা । ক্যামেরার নেপথ্যে থাকা অনেক সাধারণ মানুষ এবং পর্যটক স্পষ্টভাবেই জানালেন, এই জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের সঙ্গে রাজ্যের ভোট রাজনীতির এক অত্যন্ত জটিল সমীকরণ জড়িয়ে রয়েছে । অনেকেই মনে করছেন, শুধুমাত্র পর্যটন শিল্পের বিকাশ নয়, বরং এই মন্দির পুরোদস্তুর রাজনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে । বিশেষ করে দিঘার মন্দিরের নামের শেষে 'ধাম' শব্দটি যুক্ত করে এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল ।

কী বলছে আমজনতা (নিজস্ব চিত্র)

নদিয়ার বাসিন্দা সমাপ্তি দাস রায় যেমন এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মতামত জানালেন । তিনি বলেন, "দিঘায় একটি জগন্নাথ মন্দির হতেই পারত, তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় । কিন্তু যখন এই মন্দিরের নামের সঙ্গে 'জগন্নাথ ধাম' কথাটি উল্লেখ করে তাকে ওড়িশার পুরীর ঐতিহাসিক জগন্নাথ মন্দিরের সমকক্ষ বা তার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন তা মেনে নেওয়া একটু কঠিন হয় । এই তুলনাটা না হলেই হয়তো ভালো হতো ।"

'হিন্দুত্ব'-এর রাজনীতির জন্যই কি দিঘার জগন্নাথ মন্দির (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন । তাঁর মতে, ভোটের আগে তড়িঘড়ি করে একাধিক মন্দিরের শিলান্যাস প্রমাণ করে যে, মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় সবসময়ই ভোটের অঙ্ক ঘুরছে । সমাপ্তি দেবীর কথায়, "যদি শুধুমাত্র মন্দির তৈরিই একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে নির্বাচনে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পরেও তো এই কাজ করা যেত । কিন্তু তিনি তা করেননি । কাজেই ভোটের সঙ্গে এর যে একটা স্পষ্ট যোগাযোগ আছে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই ।"

অন্যদিকে, বাজকুলের বাসিন্দা তরুণ মাইতি বিষয়টিকে দেখছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । তাঁর মতে, এটা নিছকই কোনও মন্দিরের লড়াই নয়, বরং 'আমি কত বড় হিন্দু' সেটা প্রমাণের একটা মরিয়া প্রয়াস । তবে এই প্রয়াস 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান । তাঁর কথায়, "বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকায় মানুষের মনে এই মন্দির নিয়ে তেমন কোনও বাড়তি রাজনৈতিক সহানুভূতি তৈরি হয়নি । হোলি ফুড বাক্সে বা ভোটবাক্সে তৃণমূল কংগ্রেস এর থেকে খুব বড় কোনও রাজনৈতিক ফায়দা পাবে বলে আমাদের অন্তত মনে হয় না ।"

তবে সমালোচনার পাশাপাশি সরকারের এই উদ্যোগের কট্টর সমর্থকও রয়েছেন । রানিনগরের বাসিন্দা সঞ্জীব মাইতি যেমন এই মন্দির নির্মাণের মধ্যে কোনও রাজনীতি দেখতে নারাজ । তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার এই মন্দির নির্মাণ কোনওভাবেই রাজনীতির অঙ্গ নয় । তিনি আসলে দিঘাকে একটি 'ডিভোশনাল সার্কিট ট্যুরিজম' বা আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন । ভোট কখনওই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য নয় ।"

সঞ্জীবের মতে, এই বিশালাকার মন্দির হওয়ার ফলে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে ছোট-বড় ব্যবসায়ী, সকলেই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন । প্রচুর মানুষের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে । এর একটা ইতিবাচক প্রভাব সমাজের সব স্তরেই পড়বে ।

একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই সমগ্র রিপোর্টে ইটিভি ভারত ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনও রাজনৈতিক নেতার দ্বারস্থ হয়নি । কারণ, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনতাই । তাই জনতার রায়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'মন্দির-নীতি' কতটা প্রশংসিত বা সমালোচিত হচ্ছে, সেটাই নিরপেক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা । আমরা মন্দিরের ভেতরে থাকা সেবায়েতদের সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরাও ক্যামেরার সামনে এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চাননি ।

সব মিলিয়ে দিঘার জগন্নাথ ধাম এখন ভক্তি, পর্যটন এবং রাজনীতির এক অদ্ভুত মোহনায় দাঁড়িয়ে । সাধারণ মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করে দেখা এদেশের মানুষের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে । 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে পুরীর ধাঁচে তৈরি এই দিঘার 'জগন্নাথ ধাম' বা 'মহাকাল মন্দির' অথবা কলকাতায় তৈরি 'দুর্গাঙ্গন' শাসক শিবিরকে কতটা বাড়তি 'অক্সিজেন' দিতে পারবে, নাকি বিরোধীদের সমালোচনাই মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলবে - তার উত্তর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভেই । মানুষ তাঁদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়েই আগামী দিনে ভোট বাক্সে এর সঠিক উত্তর দেবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

