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দলের নাম-প্রতীকের লড়াইয়ের মাঝেই সরেছেন চন্দ্রিমা, আগেভাগেই কি ড্যামেজ কন্ট্রোলে কালীঘাট

দলের এই চরম সংকটের মুহূর্তে ক্রমশ একলা হয়ে পড়া তৃণমূল নেত্রী এবার নিজেই শক্ত হাতে রাশ ধরতে চলেছেন ।

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ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টায় কালীঘাট তৃণমূল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 2:54 PM IST

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কলকাতা, 5 জুলাই: দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পথচলায় তিনি ছিলেন তৃণমূল নেত্রীর অন্যতম ছায়াসঙ্গী । দল তাঁকে একের পর এক টিকিট দিয়েছে, বারবার মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন তিনি । কিন্তু এবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে দাঁড়ালেন সেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । খোদ দলনেত্রীর বিরুদ্ধে নিজের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ এনেছেন তিনি । অন্যদিকে, দলের এই চরম সংকটের মুহূর্তে ক্রমশ একলা হয়ে পড়া তৃণমূল নেত্রী এবার নিজেই শক্ত হাতে রাশ ধরতে চলেছেন ।

নির্বাচন কমিশনে দলের নাম এবং প্রতীক নিয়ে এখন দুই শিবিরের মধ্যে জোরদার আইনি লড়াই চলছে । আগামী সোমবার সন্ধে ছ'টার মধ্যে দুই শিবিরের কাছেই নিজেদের বক্তব্য এবং যাবতীয় বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে কমিশন । ঠিক তার আগেই শনিবার সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন চন্দ্রিমা । এই পদত্যাগের পর তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "আমি যেখানে ছিলাম সেই পদ থেকে পদত্যাগ করেছি । যাবতীয় পদ থেকে ।"

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দলের নাম-প্রতীকের লড়াইয়ের মাঝেই সরলেন চন্দ্রিমা (নিজস্ব চিত্র)

দলের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্বাক্ষর করার অধিকারী ছিলেন তিনি । সেই সমস্ত জায়গা থেকেও তিনি সরে গিয়েছেন । পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের তরফ থেকে যোগাযোগকারী ব্যক্তি হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন । সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে চন্দ্রিমা বলেছেন, "মাননীয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দলের পক্ষ থেকে, আমি সেই জায়গা থেকেও নিজেও সরিয়ে নিচ্ছি ।" যথাসময়ে তিনি নির্বাচন কমিশনকে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেবেন বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ।

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেত্রীর হঠাৎ সরে যাওয়া কালীঘাট শিবিরকে কতটা বিপাকে ফেলবে, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । সোমবার নির্বাচন কমিশনে বিস্তারিত নথি জমা দেওয়ার আগে এই ঘটনা দলের অন্দরে বড়সড় ধাক্কা কি না, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে । তবে কালীঘাট শিবির এই প্রসঙ্গে একেবারেই চিন্তিত নয় বলে দাবি করছে । তারা গত 15 জুনের একটি চিঠির কথা প্রকাশ্যে এনেছে যা সমীকরণের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে । দলীয় সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের সচিবকে লেখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই চিঠিতে দলের নতুন কাঠামোর কথা আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ।

সেখানে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত রকম যোগাযোগ এবং স্বাক্ষর করার অধিকারী হলেন দলের মাত্র দু'জন নেতা । তাঁরা হলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেরেক ও'ব্রায়েন । দলের এই আগাম পদক্ষেপের কথা সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দলত্যাগের সম্ভাবনা হয়তো আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই আগেভাগেই তিনি আঁটঘাট বেঁধে ময়দানে নেমেছিলেন । ফলে সোমবারের লড়াইয়ে আইনি বা কাঠামোগত দিক থেকে কালীঘাট শিবির খুব একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে ।

শনিবার বিকেলে একটি লাইভ সম্প্রচারে এসে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান অত্যন্ত কড়া ভাষায় স্পষ্ট করেছেন । তিনি চন্দ্রিমার দলত্যাগের বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ । দলনেত্রী জানিয়েছেন, "আসল ঘটনা তা নয় । অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন ।" চন্দ্রিমার ছেলে সৌরভ ইতিমধ্যেই বিরোধী ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন । সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "ছেলে গিয়ে ইতিমধ্যেই হাত মিলিয়েছে । আমার তার জন্য কিছু বলার নেই ।" দলত্যাগীদের উদ্দেশ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, "লাগেজ-ব্যাগেজ থাকতে পারে । আপনারা একজন কোথায় গেলেন না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার ।"

অন্যদিকে বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলে সৌরভ ঋতব্রত শিবিরে হাত মেলানোর পরেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে অব্যাহতি চেয়েছিলেন । তবে তৃণমূল নেত্রী এই দলবদলের আবহে দলের সাধারণ কর্মীদের উপরেই সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখছেন । শনিবার তিনি তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, "আমি নেতা চাই না, কর্মী চাই । সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না-হই ।" দলের নাম ও প্রতীক রক্ষার এই কঠিন লড়াইয়ের আবহে তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।

TAGGED:

CHANDRIMA BHATTACHARYA
KALIGHAT TRINAMOOL
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE

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