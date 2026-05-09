আদিবাসী থেকে মতুয়া-রাজবংশী, 5 মন্ত্রী বাছাইয়ে ভোটব্যাংককেই কি বার্তা দিল বিজেপি

শনিবার বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ হয়৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সঙ্গে আরও পাঁচজন মন্ত্রীও শপথ নিয়েছেন৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 9:17 PM IST

কলকাতা, 9 মে: শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শনিবার৷ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শুভেন্দুর সঙ্গেই শপথ নেন বিজেপি সরকারের আরও পাঁচজন মন্ত্রী৷ তাঁরা হলেন - দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও নিশীথ প্রামাণিক৷ তাঁরা কে কোন দফতর পাচ্ছেন, সেই বিষয়টি ঘোষণা হয়নি এদিন৷ তবে আপাতত এই পাঁচজনকে মন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল৷

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পাঁচজনকে মন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি স্পষ্ট একটি রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছে৷ এবারের ভোটে যে সমস্ত অঞ্চল থেকে বিজেপি বেশি ভোট পেয়েছে, যাদের বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ধরা হয়, মূলত সেই সমাজগুলির প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে৷

দিলীপ ঘোষ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) থেকে এসে 2015 সালে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির যে তিনজন প্রার্থী জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ তাছাড়া 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির 18 আসনে জয় এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 77 আসনে জয়ের সময় তিনিই ছিলেন সভাপতি৷ পাশাপাশি 2019 সালে তিনি নিজেও জিতেছিলেন৷

তাছাড়া সভাপতি থাকাকালীন বিভিন্ন সময় তাঁর ভাষণ কর্মীদের মধ্য়ে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তুলেছিল৷ সেই কারণে গত বছর দলে কোণঠাসা অবস্থায় থাকাকালীনই যখন নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে শুভেচ্ছা জানাতে বিজেপি কার্যালয়ে তিনি আসনে, তখন তাঁর জন্য কর্মী-সমর্থকদের ঢল নেমেছিল সেখানে৷ এর সঙ্গে তিনি আবার ওবিসি নেতা৷ ফলে তাঁর মতো সিনিয়র নেতাকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়ে পুরনো কর্মী-সমর্থকদের বিজেপি বার্তা দিল বলেই মনে করা হচ্ছে৷

উল্লেখ্য, এবার খড়গপুর সদর বিধানসভা আসনে দিলীপ ঘোষ জিতেছেন 30 হাজার 506 ভোটে৷ আর যে জেলায় এই বিধানসভা কেন্দ্র পড়ছে, সেই পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপি জিতেছে 13টি আসনে৷ ওই জেলায় মোট 15টি আসন৷ মাত্র দু‘টিতে জিতেছে তৃণমূল৷ 2021-এ এই ফলটাই উলটো হয়েছিল৷ তৃণমূল 13টি ও বিজেপি 2টি আসনে জিতেছিল৷

অগ্নিমিত্রা পাল

বিজেপির 206 জন বিধায়কের মধ্যে যে মহিলারা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্নিমিত্রা পাল৷ সেই অগ্নিমিত্রাও এবার রাজ্যের মন্ত্রী হলেন৷ এদিন শপথ নেওয়া পাঁচজন মন্ত্রীর মধ্যে অগ্নিমিত্রা পালের নাম ছিল দু’নম্বরে৷ মন্ত্রিসভায় একদিকে তিনি মহিলা মুখ৷ অন্যদিকে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে জিতে আসাদের প্রতিনিধি হিসেবেও মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন তিনি৷

ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের জগত থেকে রাজনীতিতে এসে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হন অগ্নিমিত্রা পাল৷ ভোটেও লড়েছেন একাধিকবার৷ তবে প্রথম জয়ী হন 2021 সালের৷ বিধায়ক হন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা আসন থেকে৷ এবারও তিনি ওই আসন থেকে জয়ী হন৷ এবার তিনি জিতেছেন 40 হাজার 839 ভোটে৷ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা পশ্চিম বর্ধমান জেলায়৷ ওই জেলায় বিধানসভার আসন সংখ্যা 9৷ একুশে বিজেপি জিতেছিল 3টি আসনে৷ এবার জেলার সবক’টি আসনেই বিজেপি জিতেছে৷

অশোক কীর্তনিয়া

উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা আসন থেকে জিতেছেন তিনি৷ একুশেও তিনি জিতেছিলেন ওই আসন থেকে৷ এবার তিনি জিতেছেন 40 হাজার 670 ভোটে৷ তিনি আবার মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি৷ 2019 থেকেই মতুয়ারা বিজেপির অন্যতম ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে৷ মতুয়াদের শক্তি বেশি এমন লোকসভা আসনগুলি এখন বিজেপির দখলে৷ উত্তর 24 পরগনা, নদিয়ার যে আসনগুলিতে মতুয়াদের শক্তি বেশি, সেখানে এবারও জিতেছে বিজেপি৷ একুশের থেকে এবার আসনও বেড়েছে৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অশোক কীর্তনিয়াকে মন্ত্রী করে মতুয়া ভোটারদেরও বার্তা দিল বিজেপি৷

ক্ষুদিরাম টুডু

বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থেকে জিতেছেন ক্ষুদিরাম টুডু৷ তিনি আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি৷ তার উপর পেশায় শিক্ষক৷ আদিবাসীরাও 2019 সাল থেকে বিজেপির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছেন৷ এবার সেই সমর্থন আরও বেড়েছে৷ রাঢ়বঙ্গে যে জেলাগুলিতে আদিবাসীদের বসবাস বেশি, সেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের সবক’টি আসনেই জিতেছেন৷ পুরুলিয়ায় 9টি, বাঁকুড়ায় 12টি ও ঝাড়গ্রামে 4টি আসন রয়েছে৷ ফলে এই তিন জেলা থেকেই বিজেপি 25টি আসন জিতেছে৷

নিশীথ প্রামাণিক

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর 2019 সালে কোচবিহার লোকসভা আসন থেকে জেতেন নিশীথ প্রামাণিক৷ তবে চব্বিশে হেরে যান৷ এর মাঝে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দিনহাটা থেকে জিতে বিধায়ক হন৷ পরে ইস্তফা দেন৷ দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও তিনি সামলেছেন৷ বিজেপির অন্দরমহলের খবর, কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেরই তিনি আস্থাভাজন৷

সেই নিশীথ এবার কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে ভোটে জিতেছেন৷ তিনি রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি৷ রাজবংশী সমাজও বিজেপির অন্যতম ভোটব্যাঙ্ক৷ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় রাজবংশীদের প্রভাব রয়েছে৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই জায়গা থেকেই নিশীথকে বেছে নেওয়া হয়েছে৷ তাছাড়া উত্তরবঙ্গে ঊনিশ থেকেই বিজেপির প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে৷ একুশে উত্তরের 54টি আসনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আসনে বিজেপি জিতেছিল৷ এবার সেই সংখ্যাটা 39-এ পৌঁছেছে৷ অন্যদিকে 2019-এ উত্তরের সাতটি আসনে ও 2024-এ উত্তরের ছ’টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই অঙ্কটাও নিশীথের মন্ত্রিত্বের নেপথ্যে কাজ করেছে৷

কী বলছে বিজেপি?

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বিধায়ক তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা বলেন, ‘‘নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারি সমস্ত শ্রেণীর অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই মতোই এদিন যাঁরা শপথ নিলেন, তাঁদের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বাছা হয়েছে। এই সরকার বাস্তবেই জনগণের সরকার। তাই জনগণের সর্বস্তরের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। সেই জায়গা থেকেই যাঁরা শপথ নিলেন, তাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে।’’

