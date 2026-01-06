ETV Bharat / politics

সঙ্ঘের ইচ্ছেতেই কি বিজেপিতে ঘোষবাবুর ‘প্রত্যাবর্তন’! দিলীপ সক্রিয় হতেই উঠছে প্রশ্ন

প্রায় আটমাস বিজেপির শীর্ষস্তরের কর্মসূচি-বৈঠকে দেখা যেত না দিলীপ ঘোষকে৷ গতবছরের শেষদিনে অমিত শাহের ডাকা বৈঠকে তিনি যোগ দেন৷ তার পরই বিজেপিতে তাঁর সক্রিয়তা বেড়েছে৷

Dilip Ghosh
সঙ্ঘের ইচ্ছেতেই কি বিজেপিতে ঘোষবাবুর ‘প্রত্যাবর্তন’! (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 6, 2026 at 8:05 PM IST

5 Min Read
আসানসোল, 5 জানুয়ারি: ঘোষবাবুর প্রত্যাবর্তন! পঁচিশের শেষদিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চমক৷ যে দিলীপ ঘোষ গেরুয়া শিবির তো বটেই, বঙ্গ-রাজনীতি থেকে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, সেই তিনি 2025-এর 31 ডিসেম্বর সকলকে চমকে দিয়ে হাজির হয়েছিলেন অমিত শাহের বৈঠকে৷ তার পর থেকে আবার রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ৷

শাহী-বৈঠকের পরদিনই সল্টলেকে বিজেপির দফতরে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা করেন দিলীপ ঘোষ৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দেন যে এবার থেকে বিজেপিতে আবার সক্রিয় ভূমিকাতেই দেখা যাবে তাঁকে৷ এর পর থেকেই উজ্জীবিত বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির অনুগামীরা৷ সোশাল মিডিয়া থেকে সর্বত্র, তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে৷

দিলীপ ঘোষকে নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিক্রিয়া (ইটিভি ভারত)

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় কার্যত ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে৷ সময় যত এগোচ্ছে, ততই নির্বাচনী-উত্তাপ বাড়ছে রাজ্যে৷ এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষের নতুন করে সক্রিয় হওয়া বিজেপির জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷ এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে দলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের কথাতেও৷ তিনি বলেন, ‘‘সামনে যে লড়াই আসছে, এ লড়াই খুব সাধারণ লড়াই নয়। কঠিন লড়াই। আর এই লড়াইয়ে দিলীপ ঘোষের মতো নেতৃত্বরাই তো সামনে থেকে লড়াইয়ের সেনাপতিত্ব করবেন।’’

অথচ এই দিলীপ ঘোষই গত আটমাস ধরে আড়ালে চলে গিয়েছিলেন৷ কারণ, দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিন সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়৷ তিনি সমালোচিত হন বিজেপির অন্দরে৷ প্রকাশ্যে পালটা জবাবও দিতে দেখা যায় তাঁকে৷ তার পর বিজেপির সব বড় কর্মসূচিতে তিনি যেন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিলেন৷ তিনি অন্য দলে যোগ দিতে পারেন বা নতুন দল গঠন করতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছিল৷ যদিও দিলীপ নিজে জানিয়েছিলেন যে তিনি প্রয়োজনে আবার সঙ্ঘের কাজে ফিরে যেতে চান৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 1984 সাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে পথ চলা শুরু করেন দিলীপ ঘোষ। আন্দামান-সহ বিভিন্ন জায়গায় সঙ্ঘের হয়ে তিনি কাজ করেছেন৷ এমনকী, প্রচারক হিসেবে আসানসোল-সহ বাংলার একাধিক জেলায় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর৷ সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নিয়ম মেনে সঙ্ঘ থেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিজেপিতে যোগদান করেন দিলীপ৷ তার পর 2015 সালে রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন৷ 2021 সাল পর্যন্ত টানা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন৷ তাঁর সময়ই বঙ্গে বিজেপির উত্থান হয়েছে৷ সবচেয়ে বেশি নির্বাচনী সাফল্য এসেছেও গেরুয়া শিবিরে৷

তবে সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও বরাবর সঙ্গী ছিল দিলীপ ঘোষের৷ সেই বিতর্কই তাঁকে কার্যত বিজেপিতে পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছিল৷ সেই কারণেই হয়তো তিনি সঙ্ঘের কাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন৷ ফলে প্রায় আটমাস পর তাঁর সক্রিয়তায় ফেরার নেপথ্যে কি আরএসএস-এর হাত রয়েছে? এই নিয়ে নানা জল্পনা চলছে রাজ্য রাজনীতিতে৷ এই বিষয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "অবশ্যই সঙ্ঘের সঙ্গে তো আমাদের একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং দিলীপ ঘোষ দীর্ঘদিনের সংঘের প্রচারক ছিলেন। সংঘের আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতা অবশ্যই বিজেপি দলের পাথেয়। সঙ্ঘের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছেই আমাদের দলে।"

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আরএসএস সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে না৷ তাদের রাজনৈতিক শাখা হল ভারতীয় জনতা পার্টি৷ কিন্তু সেখানে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে না সঙ্ঘ৷ কিন্তু সঙ্ঘের নীতি মেনেই চলতে হয় বিজেপিকে৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও নেপথ্যে বিজেপির চালিকাশক্তি হিসেবেই থাকবে আরএসএস৷ সেই প্রেক্ষাপটেই সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক দিলীপ ঘোষকে আবার সক্রিয় করা হল৷

কলেবরে বড় হওয়ার পর বিজেপিতে হেভিওয়েট নেতার সংখ্যা বেড়েছে৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বর্তমান সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যই এখন শীর্ষ সারির নেতাদের মধ্যে অন্যতম৷ ছাব্বিশের নির্বাচনের জয়ের লক্ষ্য়ে এই তিনজনকেই গত কয়েকমাসে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ছুটে বেড়াতে দেখা গিয়েছে৷ এবার সেই বৃত্তে দিলীপ ঘোষের প্রত্যাবর্তন ঘটল৷ এই ঘটনা বিজেপির শীর্ষস্তরে ভারসাম্য নষ্ট করবে না তো! এই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে৷

অগ্নিমিত্রা পাল অবশ্য তেমনটা মনে করেন না৷ তাঁর কথায়, ‘‘দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীর মতো চারটি পিলার আমাদের রয়েছে এবং আমাদের মতো নিচুতলার কর্মী, যাঁরা গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করছেন, সবাইকে মিলেই এই লড়াই এক সঙ্গে লড়তে হবে। তবেই জয় আসবে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘দিলীপ ঘোষকে দল যেভাবে চেয়েছে, সেভাবেই তিনি কাজ করবেন। এটা একটা বিরাট দল সুতরাং দলের সিদ্ধান্তই সর্বোপরি হয়।’’

প্রসঙ্গত, গত 31 ডিসেম্বর সল্টলেকের একটি পাঁচতারা হোটেলে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ সেখানে প্রাক্তন সাংসদদেরও ডাকা হয়েছিল৷ সেই হিসেবেই দিলীপ সেখানে হাজির হন৷ তবে সেখানে দিলীপ এবং শুভেন্দু-সুকান্ত-শমীককে নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করেন অমিত শাহ৷ যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা৷ তাঁদের মতে, ভোটের আগে তুরুপের তাস খেলে দিয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। এর জেরে বিজেপি শিবিরে আবার 'পজিটিভ' হাওয়া। দিলীপ ঘোষ জেলা সফর শুরু করলেই আবারও বসে যাওয়া বিজেপির নেতা-কর্মীরা গা ছাড়া দিয়ে উঠবেন আবার।

তার উদাহরণও মিলতে শুরু করেছে৷ এই ক’দিনে দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় তাঁর বাসভবনে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় কমেছিল। তাঁর চিরচর্চিত প্রভাত ভ্রমণেও আসপাশে লোক কমছিল। হয়তো অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, যোগাযোগ রাখা ঠিক হবে কি না। তিনি আবার ফিরতেই, তাঁর বাসভবনে, দলীয় অফিসে ভিড় বাড়ছে। কর্মীরা উজ্জীবিত। জেলার নেতারাও যোগাযোগ করছেন। জঙ্গলমহল থেকে শিল্পাঞ্চলের বুথ লেভেল ও মণ্ডলস্তরের নেতারাও বলছেন, ‘দিলীপদাকেই চাই’।

এখন দেখার দিলীপ ঘোষের এই ফিরে আসায় পুরনো কর্মীরা আবার অক্সিজেন ফিরে পেয়েছে, কিংবা আরও উজ্জীবিত হয়েছে সাংগঠনিক স্তরে। 2026-এর ভোট বাক্সে তার কতটা প্রতিপালন হয়।

সম্পাদকের পছন্দ

