আমার জেদ ওদের থেকে 10 গুণ, হেমন্তের চপারে রামপুরহাট পৌঁছে কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের
বিজেপি তথা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের ৷ দেরিতে হলেও রামপুরহাটে সভায় যোগ দিলেন অভিষেক ৷
Published : January 6, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: বীরভূমের রামপুরহাটে 'আবার জিতবে বাংলা'র পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বড়সড় বাধার মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন বা ডিজিসিএ (DGCA)-এর পক্ষ থেকে উড়ানের অনুমতি না-মেলায় দীর্ঘক্ষণ বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে আটকে রইল তাঁর হেলিকপ্টার ৷ পরে ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টার নিয়ে আসা হয় ৷ তাতে করেই বীরভূম রওনা দিয়েছেন অভিষেক ৷ তবে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়েছে ৷
তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভায় পৌঁছতে বাধা দিতেই ডিজিসিএ-কে দিয়ে হেলিকপ্টারের উড়ানে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচি চালাচ্ছেন, সেটা দারুণভাবে সফল হচ্ছে ৷ সব জায়গায় লক্ষ-লক্ষ মানুষের জমায়েত হচ্ছে ৷ সেটা দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে ৷ তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠেকাতেই ডিজিসিএ-কে ব্যবহার করে তাঁর (অভিষেক) হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷"
এ দিন বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে অভিষেকের হেলিকপ্টার ওড়ার কথা ছিল ৷ তার জন্য নির্ধারিত সময়ে হেলিকপ্টারে উঠে পড়েন অভিষেক ৷ কিন্তু, ডিজিসিএ হেলিকপ্টার ওড়ার অনুমতি দেয়নি ৷ তবে, কী কারণে অনুমতি দেওয়া হয়নি ডিজিসিএ-র তরফে, তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি ৷
তবে, এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের তরফে ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ একদিনের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়া হয়েছে ৷ সেই হেলিকপ্টার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে পৌঁছলে, তাতে করে রামপুরহাটের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ তবে, অভিষেকের এ দিন মোট তিনটি কর্মসূচি ছিল ৷ প্রথমে তাঁর তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, হেলিকপ্টার ইস্যুতে দেরি হওয়ায়, সরাসরি রামপুরহাটে জনসভায় যোগ দিয়েছেন অভিষেক ৷
তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, সেই সভার পরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পরবর্তী কর্মসূচি জানিয়ে দেওয়া হবে ৷ প্রয়োজনে এদিন বীরভূমে থেকে যাবেন অভিষেক ৷ এমনটাই বলা হয়েছে তৃণমূলের তরফে ৷
তবে, এই বিষয়টিকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ৷ বিষয়টিকে সরাসরি 'রাজনৈতিক চক্রান্ত' বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ তাঁর অভিযোগ, এটি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণ। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর তাহেরপুর সফর কুয়াশা বা প্রাকৃতিক কারণে বাতিল হয়েছিল ৷ এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার আটকে গায়ের ঝাল মেটানো হচ্ছে ৷" তিনি আরও দাবি করেন, "নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, বিজেপি ততই প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিরোধীদের আটকানোর চেষ্টা করছে ৷"
অন্যদিকে, তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এখন সব কিছুতেই চক্রান্তের ছায়া দেখছে ৷ তারা জানে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে এসব অভিযোগ আনা হচ্ছে ৷" তাঁর মতে, "কপ্টার ওড়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক নিয়মাবলীর ওপর নির্ভরশীল ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই ৷ তৃণমূল নেতারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করছেন ৷"
সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী গোটা বিষয়টিকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ তিনি বিজেপি এবং তৃণমূল, উভয় দলকেই কটাক্ষ করে বলেন, "ভোটের আগে এসব অভিনয় সাধারণ মানুষ ধরে ফেলেছে ৷" তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে প্রশ্ন তোলেন, "কেন রাস্তার বদলে আকাশপথেই যেতে হবে ? বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরের বিরুদ্ধে মেকি যুদ্ধ চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ৷"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে বীরভূমে একাধিক কর্মসূচি ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ প্রথমে তারাপীঠে পুজো, তারপর রামপুরহাটে সভায় বক্তব্য রাখার কথা ছিল ৷ সবশেষে সোনালী খাতুনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাঁর ৷ তবে, হেলিকপ্টারের দেরির জন্য আগে রামপুরহাটের সভায় যান অভিষেক ৷