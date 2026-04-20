উন্নয়ন হলে লোকের হেঁসেলে ভাত রান্না করতেন না, জাভেদকে কটাক্ষ কসবার সিপিআইএম প্রার্থীর

উন্নয়ন হলে লোকের হেঁসেলে ভাত রান্না করতেন না, জাভেদকে কটাক্ষ কসবার সিপিআইএম প্রার্থীর
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি কসবা বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী দীপু দাস ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : April 20, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: 2011 সাল থেকে কসবা কেন্দ্রে জিতে আসছেন তৃণমূলের জাভেদ আহমেদ খান ৷ তিনি এ বছরেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ৷ তাঁর বিপরীতে রয়েছেন, অতীতে কাঁটায়-কাঁটায় টক্কর দেওয়া সিপিআইএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস ৷ তবে, দিন যত গিয়েছে, ততই পদ্ম ফুলের ভোট সংখ্যা বেড়েছে এই কেন্দ্রে ৷
এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কসবা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছেন দীপু দাস ৷ তিনি নিজের কতটা সুযোগ দেখছেন ! ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি হলেন তিনি ৷
প্রশ্ন: এই নির্বাচনে কসবা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম আপনাকে প্রার্থী করেছে ৷ বাড়ি-বাড়ি প্রচারে গিয়ে কী শুনছেন, তৃণমূলের উন্নয়ন নাকি বঞ্চনার কথা ?
উত্তর: কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের অনেকটা জায়গায় আমাদের ঘোরা হয়ে গিয়েছে ৷ যে জায়গাগুলিতে গিয়ে ওঠা হচ্ছে না, আমাদের কর্মীরা সেখানে যাচ্ছেন প্রচার করতে ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলতে গিয়েছি, এমন কোনও ব্যক্তি বলেননি যে আমার এখানে উন্নয়ন হয়েছে বা আমি এবারে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেব ৷ জড়িয়ে ধরে আমাকে দুঃখের কথা বলেছেন, কেঁদেছেন ৷ এই সরকার আমরা আর একটা দিনও রাখতে চাই না, আমাদের মুক্তি দিন আমাদের বাঁচান ৷ দুর্নীতি লুটপাটের সরকার এটা ৷ ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে বাইরে চলে যাচ্ছে ৷ এই সরকার আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারছে না ৷ এই সরকারকে সরিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই ৷ এই কথা বলছে ৷
প্রশ্ন: আপনাকে মানুষ বলছেন এই সরকার চাই না ৷ কিন্তু এটাও তো ঠিক তৃণমূল কংগ্রেসের সময়কালে একাধিক ভাতা হয়েছে, স্বাস্থ্য সাথী হয়েছে, মানুষ উপকৃত হয়েছে ৷ তাহলে তার পরিবর্তে গিয়ে কেন সিপিআইএম প্রার্থীকে ভোট দেবে ?
উত্তর: মানুষ উপকৃত হচ্ছে এটা ঠিক কথা ৷ একজন গরিব মহিলার কাছে দেড় হাজার টাকা অনেক ৷ এটা কেন প্রয়োজন হচ্ছে ! কারণ, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল বলে ৷ হয়তো তাঁর পরিবারের কর্তার কাছে কোনও কাজ নেই, তাই এই ভাতার টাকাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ৷ আমাদের তো ভাতার প্রশ্নে কোনও দ্বিমত নেই ৷ শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের বিভিন্ন সরকার দেয় ৷ আমরা যখন কাউন্সিলর ছিলাম তখন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মেয়র ছিলেন, আমরা বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে বিধবা ভাতা দিয়েছি ৷ গর্ভবতীদের ভাতা ৷ 60 বছরের নিচে কোনও উপার্জনশীল ব্যক্তি মারা গেলে, পরিবার প্রথম থেকে দশ হাজার পরে 40 হাজার টাকা পেতেন ৷ এটা নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ বর্তমান বাজারদরের পরিস্থিতিতে ভাতার এই পরিমাণ পর্যাপ্ত না ৷ আমাদের মানুষ ক্ষমতায় আনলে এই টাকাটা বাড়িয়ে দেব ৷ ভোটের মুখে টাকা বাড়িয়ে লক্ষ্মীর ঘট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট চাইতে যাবে, সেটা মানুষ বুঝতে পারছে ৷ তাঁরা অনেক সচেতন ৷ অনেকেই বলছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাই না, কাজ চাই ৷ কারণ কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন, বদলে তাঁর 100 দিনের কাজটা চলে গিয়েছে ৷ মাসে 15 দিন কাজ করলেও সাড়ে চার হাজার টাকা রোজগার হবে ৷ সেখানে দেড় হাজার টাকা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ ভাতার সঙ্গে-সঙ্গে কর্মসংস্থান, সমকাজে সম-মজুরি সেটাকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব ৷
প্রশ্ন: আপনারা তো প্রতিবার ভোটে বুথ দখল হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন ৷ এইবারটা কেমনভাবে হবে, কী মনে হয় ?
উত্তর: মানুষ বুঝতে পারছেন, তাঁরা বলছেন একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ভোট দিতে যাব ৷ আমরা পাড়া থেকে বেরোব, যাতে একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা না-দেয় ৷ জ্যোতিবাবু বলে গেছিলেন মানুষই ইতিহাস রচনা করে ৷
প্রশ্ন: মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে, ভয় মুক্ত হয়ে ভোট দিতে পারে তার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই পদক্ষেপ করার পর আপনার কী মনে হয়, নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে পুলিশ অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনী ভূমিকাটা কেমন ?
উত্তর: নির্বাচন কমিশন যা বলছে, সেটা করতে পারলে ভালো ৷ নির্বাচন কমিশনের যা কাজ, সেটা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে ৷ একটা পক্ষ নিয়ে তাকে এই কাজ করতে হয়েছে ৷ নিজের নাম রাখার জন্য মানুষকে কোর্টে যেতে হয়েছে ৷ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক করবে তার ভোট কীভাবে করবে ৷ নির্বাচন কমিশন ক্যামেরা দিতে পারে, সেই ক্যামেরা শাসকদল ঢেকে দিতে পারে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে পারে, তারা ভালো মন্দ খেয়ে বিশ্রাম নিতে পারে ৷ মানুষ যদি চায় ভোট দেবে, তাহলে সে দেবেই ৷ এই ইতিহাসই এবার রচনা হবে ৷
প্রশ্ন: আপনি এই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার, এতদিন যিনি বিধায়ক ছিলেন তাঁর কাজের নিরিখে কত নম্বর দেবেন ?
উত্তর: তিনি যদি বিধায়ক হিসেবে সেইভাবে কাজ করতেন, তাহলে প্রচারে বেরিয়ে বাড়িতে লোকের ভাত রান্না করে দিতে হতো না এই বুড়ো বয়সে ৷ তাঁকে এখন রীতিমতো ছোটাছুটি করতে হচ্ছে ৷ ভোট পাওয়ার জন্য রান্না করছেন ৷ এরপরেও বলবেন উন্নয়ন দেখে মানুষ ভোট দেবে ! রাস্তা কেটে জলের লাইন হয়েছে চার মাস হয়ে গিয়েছে ৷ একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলেও হেলদোল নেই ৷ যখন তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তিনি কসবা কেন্দ্রে সকলের বিধায়ক ৷ এখনও একাধিক জায়গায় জলের অভাব আছে ৷ রেল ব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের ৷ বাজার সংস্কার হয়নি ৷ ওয়ার্ডগুলিতে আমাদের পুরপ্রতিনিধিরা থাকলে, মানুষজন গিয়ে কথা বলতে পারতেন, অভাব-অভিযোগ জানাতে পারতেন ৷ এখন কিছুই জানাতে পারেন না ৷ বিধায়ককে দেখতে পাওয়া যায় না ৷ একাধিক রাস্তায় লাইট নেই ৷ পথঘাট খারাপ ৷ আজকে 15-20 বছরে বিধায়ক একটি কাজও করেননি ৷ জাভেদবাবু যে সংখ্যালঘু অঞ্চলের ভোট নিয়ে যেতেন, এখানে একটা স্কুল পর্যন্ত করেনি ৷ ওয়ার্ড অফিস না-থাকায় মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে যেতে হয় বিপুল টাকা খরচ করে ৷ আমি শুনলাম 130 জন পড়ুয়া আছে বিজয়নগর হাইস্কুলে ৷ যেখানে একসময় প্রায় 700 জন পড়তো ৷
প্রশ্ন: ভোটে জিতলে দীপু দাস তাঁর এলাকার মানুষের জন্য কোন কাজগুলি করবেন ?
উত্তর: এলাকার সার্বিক উন্নয়নে প্রাধান্য দেওয়া হবে ৷ যেগুলি মানুষের দাবি, সেই অনুযায়ী কাজ করা যাবে ৷ আমরা জিতলে একটি উন্নত কসবা, একটি ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত কসবা তৈরি হবে ৷
প্রশ্ন: এখানে দীর্ঘদিনের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জাভেদ খান, তাঁর সঙ্গে আপনার লড়াই ৷ কিন্তু, বিগত লোকসভা কিংবা বেশ কয়েকটি ভোটের ফলাফলের নজর রাখলে বোঝা যাবে বিজেপির উত্থান ঘটেছে ৷ এটা আপনার চলার পথে কতটা কাঁটা হতে পারে ?
উত্তর: তৃণমূল, বিজেপি বাইনারিটা তৈরি করা হয়েছে ৷ নির্বাচনে যখন বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছি, বহু মানুষ ভেবেছিলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়তে পারবে তাই ভোট দিয়েছিলেন ৷ এখন একটা নতুন কথা তাঁরা বলছেন, বিজেপিকে আমরা নির্বাচিত করার পরেও দেখেছি তৃণমূল যেখানে অসুবিধায় পড়ছে, সেখানে বিজেপি সাহায্য করেছে ৷ আমাদের আলাদা করে সেটিংয়ের তথ্য বোঝাতে হচ্ছে না ৷ অভয়া-কাণ্ডে দেখেছি, যখন পথে নেমে আমরা বিচার চাইছি, তখন আরএসএস বলল এই সরকার যা করবে, তার সঙ্গে আমরা আছি ৷ কোথাও বিজেপি আন্দোলন করেনি ৷ বিজেপির বিধানসভায় এতগুলো এমএলএ নিয়ে কী করল ? কোথায় মন্দির হবে, কে জগন্নাথ মন্দির করবে, কে কালীমাতার মন্দির করবে, তাই নিয়ে তারা ব্যস্ত ৷ বামপন্থীরা শূন্য হয়ে যাওয়ায় মানুষ উপলব্ধি করছে বিধানসভার অভ্যন্তরে কলকারখানা খোলার কথা হচ্ছে না ৷ নতুন স্কুলের কথা হচ্ছে না ৷ সবাই ফসলের ন্যায্য মজুরি কীভাবে পাবে, সেই কথা আলোচনা হচ্ছে না ৷ মানুষের কাছে এখন স্পষ্ট, তৃণমূল ও বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ৷