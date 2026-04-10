নাইন পাশ, এক বছরে কমেছে 97% আয় ! তবু কয়েক কোটির সম্পত্তি অধীরের

নাইন পাশ, এক বছরে কমেছে 97% আয় ! তবু কয়েক কোটির সম্পত্তি অধীরের
70 বছরের এই নেতার বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা বিচারাধীন থাকলেও একটিতেও সাজা ঘোষণা হয়নি ৷
Published : April 10, 2026 at 8:08 PM IST
বহরমপুর, 10 এপ্রিল: তিনি পাঁচবারের সাংসদ ৷ সামলেছেন রেলমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, প্রদেশ সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব ৷ তবে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজনীতিতে আনকোরা ক্রিকেটার প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে বহরমপুর আসনে তাঁকে 85 হাজার ভোটে হারতে হয়েছিল ৷ সেই অধীররঞ্জন চৌধুরীই এবারের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে কংগ্রেসের বাজি ৷ ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পেশ করেছেন ৷ সেখানেই তাঁর পেশ করা হলফনামায় দেখা যাচ্ছে, সাংসদ পদ খোয়ানোর পর থেকে আয় কমেছে অধীরের ৷ 70 বছরের এই নেতার বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা বিচারাধীন থাকলেও একটিতেও সাজা ঘোষণা হয়নি ৷
চৌধুরী দম্পতির আয়
হলফনামার তথ্য বলছে, 2024-25 অর্থ বছরে অধীরের উপার্জন ছিল মাত্র 25 হাজার 70 টাকা । অথচ তার আগের বছর তাঁর আয় ছিল 11 লক্ষ 85 হাজার 220 টাকা । অর্থাৎ, এক বছরের মধ্যে তাঁর আয় কমে গিয়েছে প্রায় 97 শতাংশ । তাঁর হাতে বর্তমানে রয়েছে নগদ 94 হাজার 500 টাকা । তবে অধীরের আয় কমলেও তাঁর স্ত্রীর উপার্জন ধীরে ধীরে বেড়েছে । অধীরের স্ত্রী অতসী চট্টোপাধ্যায় চৌধুরী 2024-25 অর্থবর্ষে আয় করেছেন 14 লক্ষ 28 হাজার 570 টাকা । 2023-24 অর্থবর্ষে তাঁর আয়ের পরিমাণ 20 লক্ষ 42 হাজার 340 টাকা । বর্তমানে অতসীর হাতে রয়েছে নগদ 7 লক্ষ 25 হাজার টাকা ।
অধীর ও তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি
অস্থাবর সম্পত্তি: অধীর চৌধুরীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 48 লক্ষ 40 হাজার 602 টাকা ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পার্লামেন্ট হাউস ব্রাঞ্চে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 6 লক্ষ 18 হাজার 769 টাকা রয়েছে । তাঁর নামে 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা করে দু’টি এলআইসি পলিসি রয়েছে ৷ তাঁর কাছে রয়েছে 200 গ্রাম সোনা ৷ যার বাজারমূল্য বর্তমানে 27 লক্ষ 60 হাজার টাকা । এছাড়াও তাঁর মালিকানায় একটি গাড়ি রয়েছে ৷
অপরদিকে, অধীরের স্ত্রী অতসীর কাছে 730 গ্রাম সোনা রয়েছে । বর্তমানে তার বাজারমূল্য 1 কোটি 74 হাজার টাকা । অতসীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 27 লক্ষ 89 হাজার 934 টাকা ।
স্থাবর সম্পত্তি: অধীর চৌধুরীর নিজের নামে কোনও জমি নেই । তাঁর নামে কোনও ঋণও নেওয়া নেই । যদিও তাঁর স্ত্রীর নামে দিল্লি, কলকাতা, বহরমপুরে রয়েছে জমি । তবে সেগুলি কোনওটাই চাষের জমি নয় । এ ছাড়াও অধীরের উপর নির্ভরশীল একজনের নামেও রয়েছে জমি ও বাড়ি । অধীরের নামে কোনও স্থাবর সম্পত্তি না-থাকলেও তাঁর স্ত্রীর নামে কয়েক কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । একটি 7 লক্ষ 91 হাজার টাকার ঝণও রয়েছে অধীরের স্ত্রী অতসীর নামে । তাঁর 4 কোটি 32 লক্ষ 28 হাজার 500 টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ৷
অধীরের শিক্ষাগত যোগ্যতা
হলফনামায় অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি নবম শ্রেণি পাশ করেছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৷ তবে তার কোনওটাতেই এখনও সাজা ঘোষণা হয়নি ৷
1991 সালে প্রথম কংগ্রেসের প্রতীকে নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়েন অধীর চৌধুরী । সিপিএম প্রার্থী শিশির সরকারের কাছে 1,402 ভোটে পরাস্ত হন তিনি । ঠিক তার পরের বিধাবসভা নির্বাচনে একই আসনে কংগ্রেসের হয়ে লড়েন । তবে এবার 20 হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করেন অধীর । বিধায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 1999 সালের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি । এরপর 2004, 2009, 2014 ও 2019 সালে একই আসন থেকে পরপর জয় আসে ।
2019 সালে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি ভোটেরর ব্যবধানে জয়ী অধীরের অশ্বমেধের ঘোরাকে 2024-এ থামান ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান । এবার ফের বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে মুর্শিদাবাদের এক সময়ের 'বাদশা' ৷ অধীরের বিপক্ষে লড়ছেন তাঁরই হাত ধরে রাজনীতিতে আসা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় । বিজেপির প্রতীকে লড়ছেন বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন) ।