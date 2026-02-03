নতুন দল গড়েও বিধানসভায় তৃণমূলের বেঞ্চেই হুমায়ুন কবীর

নতুন দল গড়েও বিধানসভায় তৃণমূলের বেঞ্চেই হুমায়ুন কবীর
সূত্রের খবর, হুমায়ুন কবীর নিজে আসন বদল নিয়ে কিছু জানাননি৷ আবার তৃণমূলের তরফে কিছু জানানো হয়নি৷ তাই আসন বদল হয়নি৷
Published : February 3, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই সমস্ত জল্পনার অবসান। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়া ও পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের পরেও বিধানসভায় নিজের পুরনো আসনেই দেখা গেল ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে। সূত্রের খবর, হুমায়ুন নিজে কিছু জানাননি৷ আবার তৃণমূলের তরফে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি৷ সেই কারণে তাঁর আসন বদল হয়নি৷
মঙ্গলবার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তিনি শাসক দলের বিধায়কদের সারিতেই বসেন। তাঁর এই অবস্থান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল থাকলেও, বিধায়ক নিজে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে এতে তাঁর কোনও অস্বস্তি নেই। এদিন বিধানসভায় দেখা যায়, হুমায়ুন কবীর তাঁর জন্য নির্ধারিত আগের আসনেই বসেছেন। তাঁর ডানদিকে ছিলেন কেতুগ্রামের বিধায়ক শাহনওয়াজ খান এবং বাঁদিকে ছিলেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার।
উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর মাসে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর হুমায়ুন কবীর ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’ নামে নতুন দল গঠন করেন। দলত্যাগের পর তাঁর আসন বদল হবে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, শাসক দলের বিধায়কদের সঙ্গেই তিনি বসেছেন।
এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ুন কবীর জানান, বিষয়টি তাঁর কাছে মোটেই অস্বস্তিকর নয়। তিনি বলেন, “বিধানসভায় একজন সদস্য হিসেবে স্পিকার সাহেব যে আসন আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন, সেই আসনেই বসব। যদি সেই আসন পরিবর্তন করে কোনও আসন দেন, সেখানেই বসব৷”
নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার বিষয়ে সময়সীমাও বেঁধে দেন তিনি। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজনৈতিক চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। তবে যদি আরও দু-পাঁচ দিন সময় লাগে, তবে ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখের মধ্যে নিশ্চয়ই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, হুমায়ুন কবীর যদি নিজে পদত্যাগপত্র জমা দেন অথবা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও চিঠি আসে, তবেই তাঁকে নিরপেক্ষ আসনে বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু হুমায়ুন কবীর পদত্যাগ করেননি এবং তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রেও জানা গিয়েছে যে তাঁর আসন পরিবর্তনের জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি। ফলে নিয়ম অনুযায়ী ব্লক-6-এর 209 নম্বর আসনেই তাঁকে বসতে হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের শেষের দিকে বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ শুরু করায় দলের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের দূরত্ব তৈরি হয়। 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিতেই তিনি শিলান্যাসের ডাক দিয়েছিলেন। এরপরেই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে 4 ডিসেম্বর ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিক বৈঠক করে হুমায়ুন কবীরকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন। পরে 22 ডিসেম্বর তিনি নিজের নতুন দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। আপাতত আগামী 20 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভরতপুরের বিধায়ক নিজের চূড়ান্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী করেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
এদিকে এই নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, মালদা ও মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বাংলাভাষী মুসলমানরা বেশ কিছু কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ। সেই ভোট অন্য রাজনৈতিক দলে বা বিজেপিতে যাওয়া আটকাতেই হুমায়ুন কবীরকে ব্যবহার করছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ বিজেপি শুরু থেকেই এটা বারবার বলেছে বলেও তিনি দাবি করেন৷ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘হুমায়ুন কবীরের জেইউপি না কি নাম, সেটা হচ্ছে তৃণমূলের কার্যত বি-টিম। তাই হুমায়ুন কবীরের আসন ওদের মধ্যেই রাখাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।"