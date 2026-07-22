সমালোচনা করেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছেন সেলিম !
কেন্দ্রে বিজেপি বিরোধী জোটকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের ৷
Published : July 22, 2026 at 8:40 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের পর 'ইন্ডি' জোটের ভবিষ্যত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে, সমালোচনা হয়েছে ৷ আর তা কেবল শাসক শিবিরে নয়, বরং বিরোধী জোটের শরিকদের মধ্যেও সেই প্রশ্ন উঠেছে ৷ কিন্তু, সিজেপি-সোনাম ওয়াংচুকের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াইয়ে মাধ্যমে পুনরায় অক্সিজেন পাচ্ছে 'ইন্ডি' জোট ৷
মঙ্গলবার রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিদের আটকের পর বিজেপি বিরোধী দলের নেতৃত্বরা তাঁদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে ৷ পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ৷ এই সংহতির শক্তিকে আরও বৃদ্ধির বার্তা দিলেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও, ঘুরপথে বিজেপি বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে কংগ্রেস কিংবা রাহুল গান্ধিদের নেতৃত্ব মেনে নিলেন সেলিম ৷
বুধবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "আঠেরো কুড়ি দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল ৷ কংগ্রেসকে সেভাবে সেখানে দেখা যায়নি ৷ উত্তর ভারতের মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল ৷ গতকাল রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিদের অবস্থানে উত্তর ভারতের মানুষ সেই প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন ৷ গতকালের ঘটনার পরে সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্ব সেখানে গেছিল, সংহতি জানিয়েছে, পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ৷ এতে উত্তর ভারতের মানুষ-সহ দেশের বিজেপি বিরোধী শক্তি মনে জোর পাবে ৷ শুধু তাই নয়, এই পরিস্থিতিতে বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ৷ পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী মানুষও ঐক্যবদ্ধ হবে ৷"
এদিন সিপিএম-এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর ডাকে কলকাতা পুরনিগমের পাশে সমাবেশের আয়োজন করা হয় ৷ কিন্তু, অনুমতি না মেলায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দুর্নীতি মুক্ত পুরনিগম এবং হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ডিওয়াইএফআই প্রতিবাদ সভা করে ৷ এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএম রাজ্য মহম্মদ সেলিম ৷ তিনি বিজেপি'র সমালোচনায় বলেন, "বুলডোজার হচ্ছে শক্তি প্রদর্শনের একটা রূপ ৷ তেমনই দিল্লির লাঠিচার্জও একপ্রকার শক্তি প্রদর্শন ৷"
এরপরই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে আক্রমণ করেন তিনি ৷ বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানরা দালাল, রিলায়েন্সের এজেন্ট ৷ কোম্পানি না-চাইলে প্রধান সরবে না ৷ বিজেপি’র একেকটা মন্ত্রী আদানি, আম্বানি, বিড়লার মতো একচেটিয়া সংস্থার দালাল ৷ যাঁরা কাল দিল্লিতে প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদের পরিবার বলছে এখন আমাদের ভুল ভেঙেছে ৷ তাই লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ৷ দিল্লির লড়াই হত না, যদি না-সব অংশ একজোট হত ৷ ভাগ হয়ে গেলে লড়াই হত না ৷ তাই একজোট করার কথা বললে রাগ ৷ যাঁরা দেশে স্বাধীনতার সময় ঐক্যের কথা বলেছিলেন, তাঁদের উপর রাগ ৷ আর যাঁরা দেশভাগের কথা বলেছিলেন, যেমন শ্যামাপ্রসাদ, তাঁরা ভালো ৷ যে ব্যবসায়ীদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল, তাঁরা খুশি ৷ নতুন প্রজন্মের উপর মানুষের ভরসা আছে ৷ রেল, ব্যাংক, ডাকঘরে নিয়োগ নেই ৷ মন্দির আগেও ছিল, পরেও থাকবে ৷ যে চৌকিদার বলেছিল নিজেকে, দেখা যাচ্ছে সে মন্দিরের সোনাদানা চুরি করতে সাহায্য করছে ৷"
যন্তর মন্তরে দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জের সমালোচনা করেন মহম্মদ সেলিম ৷ তিনি বলেন, "দিল্লি পুলিশ দেখালো দাঙ্গাবাজ গুন্ডাদের জন্য অস্ত্র না, দুর্নীতিগ্রস্তদের জন্য নয়, অস্ত্র ব্যবহার হল আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের বিরুদ্ধে ৷ যারা আইন মেনে চলে, আইন দিয়ে তাদেরই শায়েস্তা করার চেষ্টা করে ৷ এই পুলিশ দলদাস হয়েই রয়ে গিয়েছে ৷ আগে মুখ্যমন্ত্রী-ভাইপোকে ঘিরে রাখত, আজও তাই করছে ৷ যারা ক্ষমতায় আসীন তাদের ঘিরে রাখছে ৷ এই সভা কলকাতা পুরনিগমের সামনে হতে পারত ৷ তৃণমূলও করতে দিত না ৷ বিজেপি সরকারও বলছে পুরনিগমের সামনে করা যাবে না ৷"