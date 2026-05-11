294 আসনে লড়েও মাত্র 2টিতে জয় কংগ্রেসের, জামানত বাজেয়াপ্ত প্রদেশ সভাপতির

294 আসনে লড়েও মাত্র 2টিতে জয় কংগ্রেসের, জামানত বাজেয়াপ্ত প্রদেশ সভাপতির
Published : May 11, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 11 মে: ভোটের আগে দাবি ছিল, সরকার গঠনের অঙ্কে এ বার 'নির্ণায়ক শক্তি' হবে কংগ্রেস । প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার থেকে শুরু করে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর সকলেই বারবার সেই বার্তাই দিয়েছিলেন । কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি । বিজেপি ও তৃণমূলের দ্বিমুখী লড়াইয়ের মাঝে কার্যত অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগল হাত শিবির । 294টি আসনে প্রার্থী দিয়েও মাত্র 2টি আসনে জয় পেল কংগ্রেস । অধিকাংশ আসনেই প্রার্থীরা লড়াইয়ের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারলেন না ।
সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ফলাফলে । হুগলির শ্রীরামপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে তিনি মাত্র 2 হাজার 884 ভোট পেয়েছেন । শুধু পরাজয়ই নয়, জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর । ভোটের আগে যে দাবিকে সামনে রেখে নেতৃত্ব কংগ্রেসকে 'কিংমেকার' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল, ফল ঘোষণার পর সেই 'একলা চলো' দাবিই এখন রাজনৈতিক মহলে হাস্যরসের খোরাক ।
দুই দশক পরে এ বার সব আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস । কিন্তু সেই 'পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তন' এর স্বপ্ন বাস্তবে ভরাডুবিতে পরিণত হল । জয়ের মুখ দেখেছে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ও রানিনগর । ফারাক্কায় কংগ্রেস প্রার্থী মোতাব শেখ বিজেপির সুনীল চৌধুরীকে 8 হাজার 193 ভোটে হারিয়েছেন । রানিনগরে জুলফিকার আলি তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল সৌমিক হোসেনকে মাত্র 2 হাজার 701 ভোটে পরাজিত করেন ।
এর বাইরে মাত্র সাতটি কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পেরেছে কংগ্রেস । তবে সেখানেও ব্যবধান চোখে পড়ার মতো । মালতিপুরে মৌসম বেনজির নূর তৃণমূলের আবদুর রহিম বকসির কাছে প্রায় 60 হাজার ভোটে হেরেছেন । সুজাপুরে কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল হান্নানের পরাজয়ের ব্যবধান 60 হাজারেরও বেশি ।
শামশেরগঞ্জে তৃণমূলের মহম্মদ নুর আলমের কাছে 7 হাজার 587 ভোটে হারেন কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ নাজমে আলম । রঘুনাথগঞ্জে আখিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে 40 হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন নাসির শেখ । লালগোলায় তৃণমূল প্রার্থী আব্দুল আজিজের কাছে প্রায় 19 হাজার ভোটে হারেন তৌহিদুর রহমান সুমন ।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ফল বহরমপুরে । প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন) এর কাছে 17 হাজার 548 ভোটে পরাজিত হয়েছেন । বীরভূমের মুরারইতেও কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীবুর রহমান (বাপ্পা) তৃণমূলের ড. মোশাররফ হোসেনের কাছে 37 হাজারের বেশি ভোটে হারেন ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এ বারের ফল স্পষ্ট করে দিল, বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেসের সংগঠন এখনও ভীষণ দুর্বল । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কিছু পকেট এলাকায় প্রভাব বজায় থাকলেও রাজ্যজুড়ে বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হাত শিবির । ভোটের আগে যতটা গর্জন ছিল, ফলাফলে তার প্রতিফলন কার্যত অনুপস্থিত ।
