হামলা-বাধা সত্ত্বেও দুর্গাপুজোর বুক স্টলে 74 বছরে রেকর্ড বিক্রি, দেড় কোটি ঘরে তুলল সিপিএম
CPIM Durga Puja book stalls: সিপিএম সমর্থকদের মতে, হামলার জবাব দিতেই আরও বেশি বই কেনার প্রবণতা বেড়েছে ।
Published : October 23, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মণ্ডপের পাশে বাম দলগুলোর বইয়ের স্টল দেওয়ার চল বহুদিনের ৷ উৎসবের আবহে এই ছবি দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ তবে পালাবদলের পর প্রথম দুর্গাপুজোয় বামেদের বইয়ের স্টলের উপর এসেছে প্রশাসনিক বাধা ৷ বিভিন্ন জায়গায় স্টল ভেঙে দেওয়া, মারধরের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এই হামলা ও বাধার মধ্যেই পুজোর মুরশুমে চলেছে সিপিএমের টানা প্রতিরোধ ৷ তবে উৎসব শেষে বই বিক্রির পরিসংখ্যানে তারা যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত ৷
74 বছর ধরে রাজ্যে শারদীয়া বুক স্টল করে এলেও, এই প্রথম বই বিক্রিতে নজির গড়েছে বামেরা ৷ বইয়ের স্টল থেকে দলের ঝুলিতে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে দেড় কোটি টাকারও বেশি । এখনও বিভিন্ন জেলার বিস্তারিত হিসেব আসা বাকি রয়েছে । সেগুলে এলে অঙ্কটা দুই কোটি পাড় করবে বলে আশা করছেন সিপিএম নেতৃত্ব ।
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বামেদের বুক স্টল না-করতে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, "কমিউনিস্টরা যে বুক স্টল করেন, সেখানে দুর্গাপুজো না-লিখে শারদোৎসব লিখলে স্টল করতে দেওয়া হবে না ।" তাঁর এই মন্তব্যের পরই বাস্তবের মাটিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন বিজেপি ও অবিভিপি-র কর্মকর্তারা ৷ ভাঙচুর চালানো হয় বামেদের একাধিক বইয়ের স্টলে ৷
শুধু তাই নয় । রাজনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করতেও দেখা যায় । যাদবপুরে সিপিএমের বুক স্টল ভেঙে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা পুরনিগমের জঞ্জাল তোলার গাড়ি ও বুলডোজার । অবশ্য সিপিএম নেতা-কর্মীদের লাগাতার প্রতিরোধের জেরে সেই স্টল বন্ধ করতে পারেনি প্রশাসন ।
এই গোটা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়েছে সিপিএম ৷ আর উৎসবের শেষে বই বিক্রিতে তারা নজির সৃষ্টি করেছে ৷ নাগেরবাজার কিংবা কসবা-সহ একাধিক স্টলে হামলার মাঝেও এই রেকর্ড বিক্রি । সিপিএম সমর্থকদের মতে, হামলার জবাব দিতেই আরও বেশি বই কেনার প্রবণতা বেড়েছে । ফলে বেশ কিছু জায়গায় দশমীর পরে একাদশীতেও বইয়ের স্টল খোলা রেখেছে বামেরা । বিগত বছরে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের সময় যাদবপুরের স্টল থেকে বড় বিক্রির অঙ্ক ছিল পাঁচ লাখ টাকার কিছু বেশি । আর এ বার এই পরিস্থিতিতেও যাদবপুরে বই বিক্রি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 17 লাখ টাকা ।
স্টলের দায়িত্বে থাকা সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এই হিসেব তুলে ধরে ক্রেতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "সম্প্রতি বুক স্টলকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসন যে ভূমিকা নিয়েছে কিংবা রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় বুক স্টলে যেভাবে লাগাতার শাসকদলের গুন্ডামি দেখা গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে শুধু আমাদের দলীয় কর্মী বা নেতারা নন, আপামর জনগণ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে । তারা শাসকদলের এই কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেই আমাদের স্টলগুলি থেকে আরও বেশি বই কিনে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে আমরা মনে করছি। তাই সকল ক্রেতাদের আমাদের তরফে অভিনন্দন ।"
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে যতটা বই বিক্রির হিসেব এসে পৌঁছেছে, তাতেই দেড় কোটি টাকারও বেশি বই বিক্রি হয়েছে ।"
এই বছর হামলা ও আক্রমণের মধ্যেই গত বছরের তুলনায় স্টলের সংখ্যা বাড়িয়েছে সিপিআই(এম)। পার্টি নেতৃত্ব আশা করছে সমস্ত জেলা যখন চূড়ান্ত হিসেব দেবে, তখন দেড় কোটি থেকে সেই অঙ্ক দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে । যা বিগত 74 বছরে রেকর্ড । রাজ্যে 34 বছর ক্ষমতায় থাকাকালীনও এত টাকার বই বিক্রি করতে পারেনি সিপিএম, যা তারা এই বছর করেছে ।