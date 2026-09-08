ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে ফের ডেরেক ও'ব্রায়েনকে তলব, শেক্সপিয়ার থানায় হাজিরা সাংসদের

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে ফের ডেরেক ও'ব্রায়েনকে তলব, শেক্সপিয়ার থানায় হাজিরা সাংসদের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কেও তলব পুলিশের ৷ তলব করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে ৷
Published : September 8, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা ও তাঁদের উপর হামলার অভিযোগে ফের একবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়ানকে তলব করল কলকাতা পুলিশ ৷ সেই মতো মঙ্গলবার বেলা 12টা নাগাদ শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷
গত 27 অগস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা পুলিশের সঙ্গে গিয়ে বিল্ডিংয়ের উপরে লাগানো বেআইনি বিলবোর্ড খুলতে যান ৷ অভিযোগ, সেই সময় অভিষেক, তাঁর পিএ সুমিত রায়, সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, প্রাক্তন আইপিএস তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর পুলিশ ও পুরকর্মীদের বাধা দেন ৷ এমনকি অভিষেকের অফিসে থাকা লোকজনের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের ধাক্কা দেওয়া ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই ঘটনায় আগে 13 জনকে গ্রেফতার করেছে শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত রায়, ডেরেক ও‘ব্রায়েনকে একদফা জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন তদন্তকারীরা ৷ এই ঘটনায় গত রবিবার সুমিত রায়ের নিউআলিপুরের বাড়িতে দ্বিতীয়বার হাজিরার নোটিশ দিয়ে এসেছে পুলিশ ৷ সেই তলবে সুমিত কবে হাজিরা দেন, এখন সেটাই দেখার ৷ কিন্তু, এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনকে ফের হাজিরা দিতে নোটিশ পাঠায় পুলিশ ৷ সেই হাজিরার নোটিশের প্রেক্ষিতে শেক্সপিয়ার থানায় গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ৷
সরকারি কর্মীদের উপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনার তদন্তের সূত্রেই তাঁকে জিজ্ঞসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর ৷ তবে, ডেরেক ও'ব্রায়েনকে ঠিক কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সেই নিয়ে পুলিশের তরফে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷ তদন্তের স্বার্থে আপাতত গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, আগেরবার জিজ্ঞসাবাদের সময় ডেরেকের জবাবে তদন্তকারীরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলে খবর ৷ তাই তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷
তবে জানা গিয়েছে, বিলবোর্ড খুলতে গিয়ে পুরনিগমের কর্মী ও পুলিশকে বাধা দেওয়ার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল, কারা উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনার সঙ্গে কারা কীভাবে যুক্ত ছিলেন, এই সমস্ত বিষয়েই তাঁর কাছ থেকে তথ্য জানার চেষ্টা করতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, তদন্তের পরবর্তী ধাপে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷
ইতিমধ্যেই সোমবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা IPS হুমায়ুন কবীরকেও তলব করেছে শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ ৷ ফলে ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডের তদন্তে একের পর এক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রভাবশালীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করায়, বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷