চন্দননগরে 'চাপে'র মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ট ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ

চন্দননগরে 'চাপে'র মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ট ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ
সম্প্রতি ইটিভি ভারতের কাছে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মুন্না আগরওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ এনেছিলেন কাউন্সিলর মোহিত নন্দী ৷
Published : May 14, 2026 at 9:44 PM IST
চন্দননগর, 14 মে: দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা চালানোর অভিযোগে তৃণমূলের অন্দরেই বিস্ফোরণ । শেষমেশ চাপের মুখে চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল পদত্যাগ করলেন । বৃহস্পতিবার তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন মেয়র রাম চক্রবর্তী ।
ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে । পুরনিগমের 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিত নন্দী ইটিভি ভারতের কাছে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মুন্না আগরওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ তোলেন । সেই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই চন্দননগরের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায় । এরপর একে একে 21 জন তৃণমূল কাউন্সিলর মেয়রের কাছে লিখিতভাবে ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়ালের অপসারণ দাবি জানান ।
কাউন্সিলরদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুরনিগমে 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থা চালু করেছিলেন ডেপুটি মেয়র । কার্যত তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ হতো না । এমনকি অনেক কাউন্সিলরের বক্তব্য, বোর্ড মিটিংয়েও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না । অভিযোগের তির মূলত, চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের দিকেও । মন্ত্রীর 'ঘনিষ্ঠ' হিসেবেই পুরনিগমে মুন্না আগরওয়ালের দাপট ছিল বলে দাবি তৃণমূলের একাংশের ।
তৃণমূল কাউন্সিলর পীযূষ বিশ্বাস সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, "চন্দননগরে দল নয়, সিদ্ধান্ত নিতেন ইন্দ্রনীল সেন ও ডেপুটি মেয়র । কাউন্সিলরদের কোনও গুরুত্বই ছিল না । মানুষের ক্ষোভের ফলেই এবারের ভোটে এই ভরাডুবি ।" বিদ্রোহী কাউন্সিলর মোহিত নন্দীর দাবি, "আমি যেসব অভিযোগ তুলেছিলাম, তা সত্যি বলেই আজ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন মুন্না আগরওয়াল । দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের প্রমাণ মিলেছে ।"
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মুন্না আগরওয়াল । তাঁর বক্তব্য, "যাঁরা আজ অভিযোগ করছেন, তাঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন ? বোর্ড মিটিংয়ে কিছু বলেননি কেন ? এখন সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছেন ।" একই সঙ্গে বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি । বলেছেন, "সব কিছুই বিবেচনা করে দেখব, দলের সঙ্গেও কথা বলব ।"
মেয়র রাম চক্রবর্তীও বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন । তাঁর কথায়, "মন্ত্রীমশাইয়ের (প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের) বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও ছিল না । তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সব ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতেন । কাউন্সিলরদের ক্ষোভ ছিল দীর্ঘদিনের ।"
এদিকে বিজেপিও এই ইস্যুতে আক্রমণ শানিয়েছে । চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "এটা শুধু হিমশৈলের চূড়া । পুরনিগমে বহু দুর্নীতির অভিযোগ পাচ্ছি । সব কিছুর তদন্ত চাইব । কেউ রেহাই পাবে না ।"
চন্দননগরের রাজনীতিতে এই ঘটনাকে বড়সড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । এখন নজর, নতুন ডেপুটি মেয়র কে হন এবং পুরনিগমের অন্দরের এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে কোন দিকে গড়ায় ।
