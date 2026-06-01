খারিজ হয়েছে রানি রাসমণি রোডের আবেদন, এবার ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসতে চান মমতা

খারিজ হয়েছে রানি রাসমণি রোডের আবেদন, এবার ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসতে চান মমতা
তৃণমূলকে রুখতে প্রশাসন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকা বিজেপির, অভিযোগ কুণাল এবং মদন মিত্রের ৷
Published : June 1, 2026 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ধরনা মঞ্চ তৈরির অনুমতি না-মেলায় আরও তীব্র হল রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷ এই পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজনের জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
রানি রাসমণি রোডে দলের কর্মসূচির অনুমতি না-পাওয়ায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি অভিযোগ করেন, ভোট পরবর্তী হিংসা এবং হকার উচ্ছেদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিবাদ কর্মসূচি রুখতে প্রশাসন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকা নিচ্ছে ৷
কুণাল ঘোষ বলেন, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের রয়েছে ৷ ধরনা মঞ্চ তৈরির অনুমতি না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের শামিল ৷ বিরোধী মতকে দমিয়ে রাখতেই প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷
তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, অনুমতি না-মিললেও আন্দোলন থেকে তারা পিছিয়ে আসবে না ৷ প্রয়োজন হলে বিকল্প স্থানে কর্মসূচি পালন করা হবে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে ৷
এদিকে, এই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কামারহাটি কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধীহীন পরিবেশ তৈরি করার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয় ৷ বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে ৷ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রানি রাসমণি রোডে কর্মসূচি করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ রাজনৈতিক প্রতিশোধের এই প্রবণতা ভবিষ্যতে আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে ৷"
মদন মিত্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, "বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, আমাদের দলের অনেকদিনের পুরনো ও একনিষ্ঠ কর্মী ৷ আরেকজন বাবু বক্সী ৷ এই দু’জন মাত্র প্যান্ডেলের লজিস্টিক দেখছিলেন ৷ পুলিশ কোনোদিনই অফিসিয়াল কোনও জায়গায় অনুমতি দেয় না ৷ আমরা অনুমতি চাই ৷ পুলিশ সেটা যদি রিসিভ করে ছাপ মারে, তার মানেই সেটা গ্রহণ হয়েছে ৷ আজকে ওরা আমাদের ডেকার্স দেবে না, ডরিনাও দেবে না, রানি রাসমণি দেবে না ৷ যদি মনে করে তো এটাও দেবে না ৷ কিন্তু, এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না ৷"
মদন মিত্রের দাবি, "এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হয়েছে, এই রাজনীতি কিন্তু মানুষ পছন্দ করবে না ৷ বিজেপির যে নগ্ন প্রতিহিংসাপরায়ণ চেহারা, এটা ঢেকে রাখা যাবে না ৷ কিন্তু, এমন একটা দিন আসবে, রাজনীতি তো একদিনের নয় ৷ রাজনীতিকে কখন কী হয়, কেউ বলতে পারে না ! আজ রানি রাসমণি দিলেন না, কাল হয়তো এমন হতে পারে, আমাদের ডেকে বলতে পারে, রানি রাসমণিতে করো ৷ তার কারণ তৃণমূল 2 কোটি 30 লক্ষ ভোট পেয়েছে ৷"