অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতারের দাবি সিপিএমের ! দায় দল বা সরকারের নয়: অগ্নিমিত্রা
ক্ষমা চেয়েও রেহাই নয় ! বিতর্ক থামেনি ৷ এখন দেখার, পরিস্থিতি সামলাতে অনন্তর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনি পদক্ষেপ করে কি না !
Published : August 14, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজকে ঘিরে । প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি । কিন্তু তাতেও বিতর্ক থামেনি । বরং উঠেছে গ্রেফতারির দাবি । বিরোধীদের পাশাপাশি নিজের দলের তরফেও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি । শুক্রবার সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-ও অনন্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে ।
বিতর্কের আবহে এ দিন একটি ভিডিয়ো বার্তায় অনন্ত বলেন, "তাঁর বক্তব্যে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী ।" ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না বলেও জানান তিনি । কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়ার পরেও বিতর্কে ইতি পড়েনি । বরং তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি আরও জোরালো হয়েছে ।
এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দেবের কটাক্ষ, "বাংলার মাটিতে যাঁরা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় নেতাজিকে অপমান করছেন, তাঁরাই রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন ।" তাঁর অভিযোগ, নেতাজিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের ক্ষেত্রে শুধু সম্মান কেড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়, আইনি ব্যবস্থাও নিতে হবে ।
দেবাঞ্জনের দাবি, অনন্ত মহারাজ-সহ যাঁরা নেতাজিকে অপমান করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং গ্রেফতার করতে হবে । তাঁর বক্তব্য, "রাজ্যসভায় গিয়ে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা তাঁদের বন্ধ করতে হবে ।"
তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এসেছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছ থেকেও । অনন্ত মহারাজের মন্তব্যকে সমর্থন না করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও ব্যক্তি যত বড় বা সম্মানীয়ই হোন না কেন, নেতাজির মতো জাতীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কটূক্তি মেনে নেওয়া যায় না ।
অগ্নিমিত্রার কথায়, "যে ব্যক্তি যত বড় বা সম্মানীয় হোন না কেন, তিনি যদি এমন কোনও মন্তব্য করেন, সেটা ঠিক নয় ।" একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ধরনের মন্তব্যের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের । এর সঙ্গে দল বা সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই ।
তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক পালটা আক্রমণের সুরও ছিল । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি না করাই উচিত । তবে নেতাজিকে অপমান করলে কোনও রকম রেহাই দেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি ।
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে নেতাজি-সহ মনীষীদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য বা পোস্টের ক্ষেত্রে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে । পাশাপাশি অনন্ত মহারাজকে দেওয়া 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও জানিয়েছে রাজ্য সরকার ।
ফলে ক্ষমা চাওয়ার পরেও অনন্ত মহারাজকে ঘিরে বিতর্ক থামার বদলে নতুন মাত্রা পেয়েছে । এক দিকে বিরোধীদের গ্রেফতারির দাবি, অন্য দিকে বিজেপির তরফে মন্তব্যের দায় ব্যক্তিগত বলে দূরত্ব তৈরি, সব মিলিয়ে নেতাজিকে ঘিরে এই বিতর্ক এখন বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম উত্তপ্ত বিষয় । এখন দেখার, পরিস্থিতি সামলাতে অনন্তর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনি পদক্ষেপ করে কিনা !