ভারতের নাগরিক হওয়ার আগেই ভোটার তালিকায় নাম সোনিয়ার ! আদালতে রিপোর্ট জমা দিল্লি পুলিশের
Delhi Police Report on Sonia Gandhi Electoral Roll Entry: আদালতের নির্দেশেই এই রিপোর্ট পেশ করেছে পুলিশ ৷ তারা আরও তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে ৷
By PTI
Published : November 28, 2026 at 7:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই কি কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধির নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ? এই নিয়ে শনিবার দিল্লির একটি আদালতে দু’টি রিপোর্ট পেশ করল দিল্লি পুলিশ ৷ আদালতের নির্দেশ মতোই এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে ৷ সেখানে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে আরও তদন্ত প্রয়োজন ৷
1983 সালে ভারতের নাগরিক হন সোনিয়া গান্ধি ৷ অভিযোগ, তার তিন বছর আগে, 1980 সালে তাঁর নাম ওঠে ভোটার তালিকায় ৷ এই নিয়ে দিল্লির একটি আদালতে দায়ের হয় মামলা ৷ সেই মামলায় অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম) বিনোদ জোশী পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি ৷
আদালতের নির্দেশ মতো শনিবার দিল্লি পুলিশের তরফে দু’টি রিপোর্ট পেশ করা হয় ৷ 27 নভেম্বরের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘‘বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷ তারপর দেখা গিয়েছে, অভিযোগে উল্লিখিত বিষয়গুলি 'আইপি এস্টেট' থানা এলাকার এক্তিয়ারভুক্ত নয় ।’’
তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অভিযোগটি ‘নয়াদিল্লি জেলায় স্থানান্তর’ করা হয়েছে । শনিবার পুলিশ আদালতকে জানিয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অভিযোগটি তুঘলক রোড থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে ।
ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য চাইলে তুঘলক রোড থানার স্টেশন হাউজ অফিসার (এসএইচও) পদক্ষেপ সংক্রান্ত আরেকটি রিপোর্ট জমা দেন । এতে জানানো হয়, 1980 ও 1983 সালের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নয়াদিল্লি জেলার জেলাশাসকের কাছে আগেই একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ।
তার উত্তরে নিশ্চিত করা হয়েছে ওই ভোটার তালিকাগুলিতে সোনিয়া গান্ধির নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল । তবে, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সোনিয়া গান্ধির নাম সংক্রান্ত 'ফর্ম 6' এবং অন্যান্য নথিপত্র এখনও পাওয়া যায়নি ৷ সেগুলি কোথায় রয়েছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ।
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ‘‘আরও অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়ামে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স ডিভিশনের কাছে একটি নোটিশ পাঠানো হয় । এতে জানতে চাওয়া হয়, সোনিয়া গান্ধিকে ঠিক কোন তারিখে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছিল ? বলা হয়, আন্তোনিয়া মাইনো ওরফে সোনিয়া গান্ধিকে 1983 সালের 30 এপ্রিল নাগরিকত্বের সনদ দেওয়া হয়েছিল ৷’’
সঙ্গে বলা হয়েছে, ‘‘তদন্ত হলে আরও তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে ।’’
এদিনের শুনানিতে অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী নীরজ উপস্থিত ছিলেন । আদালত জানিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী 14 ডিসেম্বর ৷
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