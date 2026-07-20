দীপকে-কে আটকের দাবি খারিজ দিল্লি পুলিশের, নাড্ডার কাছে সিজেপি-র দুই প্রতিনিধি
সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করেন সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস ও জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রানকা ৷
By PTI
Published : July 20, 2026 at 9:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-কে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ, সোমবার এমনই একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ দিল্লি পুলিশের দাবি, সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই খবর সত্য নয় ৷ অভিজিৎ দীপকে-কে আটক করা হয়নি ৷ এদিকে এদিনই সিজেপি-র দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে ৷ সরকারের তরফ থেকে তিনি সিজেপির সঙ্গে আলোচনায় বসেন ৷
আটক অভিজিৎ দীপকে !
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থান-বিক্ষোভ করছিল সিজেপি ৷ সোমবার তারা সংসদ ভবনের উদ্দেশে মিছিল করে ৷ সেই নিয়ে দেশের রাজধানীতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ এর মধ্যে খবর ছড়িয়ে যায় যে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপককে-কে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ এই নিয়ে এক্স-এ পোস্ট করেন সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস ৷ তিনি লেখেন, ‘‘দীপকে-কে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে ৷’’
এক্স-এ করা ওই পোস্টে আরও লেখেন, ‘‘আমরা সকল সাংসদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন অবিলম্বে রাস্তায় অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন ৷ পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর নৃশংস দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং মারধর করছে ৷’’
এই নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় এর প্রতিবাদে অনেকে সরব হন ৷ অনেকে প্রশ্ন তোলেন, অভিজিৎ দীপকে-কে কেন আটক করা হল ? পরে এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পালটা পোস্ট করে দিল্লি পুলিশ৷ এক্স-এ দিল্লি পুলিশের তরফে করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘‘বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে অভিজিৎ দীপকে-কে দিল্লি পুলিশ আটক করেছে ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো যাচ্ছে যে, এই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তিনি বর্তমানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ৷’’
নাড্ডার সঙ্গে সিজেপি-র বৈঠক
এদিকে সংসদ ভবনের অদূরে এদিন সিজেপি-র প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উপর যথেচ্ছভাবে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে ৷ আন্দোলনকারীরাও পালটা পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছেও বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
এই পরিস্থিতিতে সিজেপি-র তরফে দুই সদস্য যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে ৷ সেখানে তাঁরা কথা বলেন নাড্ডার সঙ্গে ৷ পরে সিজেপি-র তরফে জানানো হয়, নাড্ডা তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি এই বিষয়ে সরকারি স্তরে আলোচনা করবেন ৷ পরীক্ষার অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ-সহ সিজেপি-র দাবিগুলোর বিষয়ে সরকারি নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য কিছুটা সময় চেয়েছেন নাড্ডা ।
সরকারি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সরকারি তরফে উদ্যোগ নিয়েছেন নাড্ডা ৷ সেই কারণেই নাড্ডার সঙ্গে সিজেপি-র প্রতিনিধিরা দেখা করেন ৷ সরকারের অন্দরে সিজেপি-র বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ এই নিয়ে সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়াও হতে পারে ৷
এদিন সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, তিনি এবং সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রানকা দশ মিনিটের জন্য নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন ৷ সেখানে নাড্ডার কাছে তাঁরা নিজেদের দাবি পেশ করেন ৷ নাড্ডা যে তাঁদের বিষয়টি পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন, সেটাও জানান সৌরভ ৷
অন্যদিকে, আশুতোষ রানকা জানিয়েছেন যে সিজেপি-র যে দাবিগুলি আছে, সেগুলি নিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন জেপি নাড্ডা ৷ সিজেপি-র দাবিগুলি হল - সোনম ওয়াংচুককে অবিলম্বে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিতে হবে, পদত্যাগ করতে হবে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ও যে সমস্ত নিট পরীক্ষার্থী নিজের জীবন শেষ করেছেন তাঁদের পরিবারকে 1 কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করতে হবে ৷
তিনি আরও জানান, সরকার যে আলোচনায় আগ্রহী, সেই বিষয়টি তাঁরা জানতে পারেন রবিবার গভীর রাতে ৷ সেই সময় দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সোমবার সকাল থেকে সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি আরও জোরালো হয় ৷ বেলা পৌনে 12টা নাগাদ নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি স্থির হয় ৷