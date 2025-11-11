দিল্লি বিস্ফোরণ: সরব বিজেপি-বিরোধীরা, উঠল শাহের ইস্তফা-সিট গঠন করে তদন্তের দাবি
পালটা জবাব দিয়েছে মোদি-শাহের দল৷ কংগ্রেসের আমলে বেশি জঙ্গি হামলা হতো, যুক্তি বিজেপির৷
Published : November 11, 2025 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: লালকেল্লার অদূরে সোমবার সন্ধ্যায় একটি হুন্ডাই আই20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় মৃতের সংখ্যা প্রায় 12৷ আহত হয়েছেন অনেকে। দেশের রাজধানীতে এরকম ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঘটনার পর থেকেই তোপ দাগতে শুরু করেছে৷ এই ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে একসুর শোনা যাচ্ছে তৃণমূল-সিপিআইএম ও কংগ্রেসের গলায়৷ তবে পালটা জবাব দিচ্ছে বিজেপিও৷
বিজেপির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল
দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিস্ফোরণ নিয়ে মঙ্গলবার সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দলের পক্ষ থেকে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। তাঁদের অভিযোগ, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে৷ অথচ কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক প্রচার ও নির্বাচনে ব্যস্ত। তাই এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তাঁরা আদালতের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি জানান।
শশী পাঁজা বলেন, “দেশের রাজধানীর বুকেই যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন গোটা দেশ শোকাহত ও চিন্তিত হয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র শোকপ্রকাশ করলেই দায় সারা যায় না - দেশের মানুষ জানতে চায়, তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়?”
তিনি আরও বলেন, “গতকালই ফরিদাবাদে 300 কিলো বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছিল। তার পরেও দিল্লিতে বিস্ফোরণ! তাহলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি কী করছিল? আমরা চাই আদালতের নজরদারিতে একটি স্বাধীন সিট গঠিত হোক, যাতে সত্যিটা জনগণের সামনে আসে।”
তৃণমূলের এই নেত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের দায়িত্ব থেকে পালাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন, “যখন সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটা কি সন্ত্রাসবাদী হামলা, তখন তিনি বলেছেন, ‘এখনও বলা যাচ্ছে না’। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি ঘটনার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে না-পারেন, তাহলে নাগরিকদের ভরসা কোথায় থাকবে?”
একই সুরে সরব হন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকও। তিনি বলেন, “এটা নতুন কিছু নয়। বিজেপির আমলে একের পর এক হামলা হয়েছে৷ 2015-র গুরুদাসপুর, 2016-র উরি ও পাঠানকোট, 2019-র পুলওয়ামা - প্রতিবারই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়েছে। অথচ প্রতিবারই দোষ ঢাকতে পাকিস্তানবিরোধী স্লোগান তুলে রাজনীতি করেছে বিজেপি।”
তিনি আরও যোগ করেন, “ফরিদাবাদে সকালে যখন বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও রাইফেল উদ্ধার হয়েছে, তখনই রেড অ্যালার্ট জারি করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। কেন্দ্রের অবহেলায় মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। নিরাপত্তার বদলে কেন্দ্রের বাজেট যাচ্ছে প্রচারে।” তৃণমূলের দাবি, শুধুমাত্র তদন্ত নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহিও এখন জরুরি। পার্থ ভৌমিক বলেন, “দেশবাসীর নিরাপত্তা যার হাতে, সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নৈতিকভাবে পদে থাকা উচিত নয়৷”
বিজেপিকে তোপ সিপিআইএম-এর
সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস বলেন, "বিষয়টাকে বহু মানুষ বহু ভাবে দেখছেন। বিহারে ভোটগ্রহণ চলছে। আর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার পরও এত বড় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল! জাতীয় নিরাপত্তা বিপদের মুখে? পুলওয়ামা, পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা ঘটনার পরে রাজনৈতিক বাইনারি তৈরি হয়েছে। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ভোটমুখী বিহারে মিছিল বের করা হল। এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিহারের ভোটে কি বিজেপির অবস্থা ভালো না?’’
তিনি মোদি জমানায় অতীতের জঙ্গি হামলাগুলির প্রসঙ্গ তুলেছেন৷ সেই সব ক্ষেত্রে যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের কী সাজা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন পলাশ দাস৷ তাঁর দাবি, জঙ্গি হামলার ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ইদানীং ব্যবহার করা হয়৷ পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এখন দিল্লিতে বিরোধীদের সরকার থাকলে, তা নিয়ে বিজেপি হইচই করত৷ তাই এই ঘটনার দায় বিজেপিকেই নিতে হবে বলে পলাশ দাস জানিয়েছেন৷
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর পিছনে আরও কোনও বড় রহস্য রয়েছে। সেই রহস্যের উদঘাটন কীভাবে হবে? কারণ, তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের ঘটনা রাজনীতির কাজে ব্যবহার করে আসছে বিজেপি। বাজপেয়ী সরকার থাকাকালীন এরকম ঘটনাকে রাজনীতির কাজে ব্যবহার করেছে। চোদ্দো সালের পর থেকে তো করছেই। এদের কাছে দেশ গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের মানুষের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোট এবং ক্ষমতার টিকে থাকা, এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।"
মোদি-শাহকে দায় নিতে হবে: কংগ্রেস
কার্যত একই সুর শোনা গেল প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্যর গলায়৷ তিনি তুললেন নোটবন্দির প্রসঙ্গ৷ তাঁর কথায়, "নোটবন্দির সময় তারা (বিজেপি) বলেছিল সন্ত্রাসবাদকে তারা আটকে দিতে চায় বলেই নোটবন্দি করছে। আমরা দেখেছি তার পরেও পুলওয়ামার মতো ঘটনা ঘটেছে। 300 কেজি আরডিএক্স কীভাবে এল, তা তদন্ত করে দেখতে ব্যর্থ হল গোয়েন্দা দফতর, স্বরাষ্ট্র দফতর এবং এই সরকার।’’
2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে পুলওয়ামায় যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল, সেই নিয়ে পরে সরব হন সেখানকার প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক৷ মালিকের দাবি ছিল, রাজনৈতিক কারণে পুলওয়ামার ঘটনা ঘটতে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তৎকালীন বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ৷ সেই প্রসঙ্গ টেনে অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘সত্যপাল মালিকের এই বক্তব্য সামনে আসার পর ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন, মোদি-অমিত শাহর আমলে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশ এবং দেশের অভ্যন্তরের নিরাপত্তার নিয়ে মোদী-শাহ ছেলেখেলা করতেও পিছুপা হন না। অনায়াসে মানুষকে বলি দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়া মোদি-অমিত শাহ এবং বিজেপির একটা অ্যাজেন্ডা, এটা সত্যপাল মালিকের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।’’
দিল্লির ঘটনার নিন্দা করেছেন কংগ্রেসের এই নেতা৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, ‘‘দ্রুত তদন্ত করে সত্য সমানে আনা হোক। আর যারা দেশপ্রেমের কথা বলে ছেঁদো রাজনীতি করে তাদের আমলেই কিন্তু, একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। এর দায় কে নেবে? এখন তো দিল্লিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এর দায় মোদি-শাহকে নিতে হবে। দায় এড়িয়ে চলার অতিচালাকি ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছেন।"
পালটা জবাব বিজেপির
বিজেপি অবশ্য বিরোধীদের প্রশ্নের পালটা জবাব দিয়েছে৷ তাদের দাবি, কংগ্রেসের আমলা দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা অনেক বেশি হতো৷ অনেক তার পরিমাণ অনেকটাই কমেছে৷ বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "কংগ্রেস আমলে সাত-দশ দিন বাদে একটার পর একটা বিস্ফোরণ হতো। জঙ্গি হামলা হতো। এখন বহু বছর বাদে এই হামলা হচ্ছে। অর্থাৎ, অনেকটাই যে কন্ট্রোলে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তারপরেও যেটুকু হচ্ছে, সেটুকু যাতে না-হয়, তার জন্য অনেক চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আন্তরিক চেষ্টা আগে কখনও হয়নি। আমরা আশাবাদী অচিরেই এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু, যেকোনও দেশের ভিতরে শত্রু রয়ে গিয়েছে, বাইরের একটি দেশ মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে সেই সন্ত্রাসের ঘটনার বন্ধের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আমরা পাইনি এটা ঠিকই। তবে পূর্বের থেকে অবস্থা অনেকগুণ ভালো পরিস্থিতি আছে। তারপরও যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে ঘটছে, তা পুরোপুরি নিন্দনীয়-দুঃখজনক। এই ধরনের ঘটনা পুরোপুরি নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে, করবে।"