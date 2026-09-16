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ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে মোদিনমিক্স: রাজনাথ সিং

Rajnath Singh on Modinomics: বুধবার কলকাতায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন ৷

RAJNATH SINGH ON MODINOMICS
সাংবাদিক বৈঠকে (বাঁদিক থেকে) দেবজিৎ সরকার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও লকেট চট্টোপাধ্যায়৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 9:23 PM IST

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কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: দেশের অর্থনৈতিক ঊর্ধ্বগতির নেপথ্যে রয়েছে মোদিনমিক্স ৷ বুধবার এমনই দাবি করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ কলকাতায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দেশের অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়েই এই কথা বলেন রাজনাথ ৷

তিনি বলেন, ‘‘2014 সালের আগে ভারতের অর্থনীতিকে একটি ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি হিসেবে দেখা হতো । বর্তমানে ভারতের অর্থনীতি অনেক বেশি সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে । ভারতীয় অর্থনীতি 7.8 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই সাফল্যের পেছনে 'মোদিনমিক্স’ এর ভূমিকা রয়েছে ।’’

আগামিকাল, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ৷ তাছাড়া আগামী 7 অক্টোবর তাঁর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে (2001 থেকে 2014 গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও 2014 থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী) একটানা কাজ করার 25 বছর পূরণ হচ্ছে ৷ সেই উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপি ৷ সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এদিন কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানেই অর্থনীতির সাফল্যে মোদিনমিক্সের কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ৷

RAJNATH SINGH ON MODINOMICS
সাংবাদিক বৈঠকের মাঝে আলোচনায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং৷ (ইটিভি ভারত)

তিনি মোদিনমিক্সকে তিনি ইন্ডিয়া শব্দটির মাধ্যমে ব্যাখ্যাও করেন ৷ রাজনাথের ব্যাখ্যায় ইন্ডিয়া (INDIA) শব্দটি এখন ইনক্লুসিভ (Inclusive), নিউ এজ (New-age), ডিজিটাল (Digital), ইনোভেটিভ (Innovative) ও আত্মনির্ভর (Atma Nirbhar)-এর সমাহার ৷ রাজনাথ আরও বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছেন । 'অনুমতি না থাকলে নিষিদ্ধ', এই ব্যবস্থা এখন হচে গিয়েছে 'নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনুমোদিত' । এর ফলে উদ্ভাবন, উদ্যোগ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য আরও বৃহত্তর সুযোগ তৈরি হয়েছে ।’’

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বঙ্গ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার ও হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে নিয়েই রাজনাথ সিং জানান, প্রশাসনিক পদে নরেন্দ্র মোদির টানা কাজ করার এই সাফল্য উপলক্ষে বিজেপি এবং এনডিএ-র সহযোগী দলগুলি 17 সেপ্টেম্বর থেকে 17 অক্টোবর পর্যন্ত ‘সেবা সে সংকল্প অভিযান’ পরিচালনা করবে । দেশজুড়ে এই অভিযানের আওতায় 12টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যার মূল লক্ষ্য হবে সেবা সামাজিক কল্যাণ এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নরেন্দ্র মোদির নেওয়া বিভিন্ন রূপান্তরমূলক উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন । রাজনাথ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদির জীবনের গত 25 বছরকে যদি একটি মাত্র শব্দে সংক্ষেপ করা হয়, সেই শব্দটি হবে ‘সেবা’ ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বড় পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক নীতি, শক্তিশালী বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থাকার সাহস প্রয়োজন । প্রধানমন্ত্রী মোদি ধারাবাহিকভাবে এই গুণগুলির পরিচয় দিয়েছেন ৷"

রাজনাথ বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি সেই একই দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, যা তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও দেখিয়েছিলেন ।” প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি দেওয়া গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, ‘‘এবছর প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে বন্দে মাতরম-এর ছয়টি স্তবকই গাওয়া হয়েছে ।’’

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘রাজনীতিতে যে কোনও নেতার সবচেয়ে বড় মূলধন হল মানুষের বিশ্বাস এবং নরেন্দ্র মোদির জনজীবনের গত 25 বছর মানুষের তাঁর প্রতি অগাধ আস্থার সাক্ষ্য বহন করে । মানুষের জীবনযাত্রায় দৃশ্যমান উন্নতি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এই আস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে । গত 12 বছরে 25 কোটি মানুষ দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আর 94 কোটিরও বেশি মানুষ সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় এসেছেন ।’’

তিনি বলেন, ‘‘এগুলি শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, বরং এর প্রমাণ যে মোদিজি একজন নেতার জীবনকে সফল ও অর্থবহ করে তোলার সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করেছেন ।’’ প্রতিরক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন, গত 25 বছরে কিছু মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান ও বিভ্রান্তিকর প্রচার তৈরি করার চেষ্টা করেছেন । কাজ যখন নিজেই কথা বলে, তখন এই ধরনের মিথ্যা প্রচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ।’’

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘2014 সালের আগে ভারতের জনশক্তি এবং মেধাশক্তি — দুই-ই ছিল, কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছিল না । 2014 সালের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এই দুই শক্তিকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছেন ৷’’

রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা এবং বিভিন্ন সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন । তিনি জানান, 40টিরও বেশি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিকে পুনর্গঠন করে সাতটি ডিফেন্স পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস-এ পরিণত করা হয়েছে । 2014 সালের তুলনায় প্রতিরক্ষা উৎপাদন চারগুণ বেড়ে প্রায় 1.80 লক্ষ কোটি হয়েছে ৷ আর প্রতিরক্ষা রফতানি 56 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মোদি সেবার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন এবং তৃণমূল স্তরে অবদান রাখা মানুষদের স্বীকৃতি দেওয়ার একটি পরিবেশ তৈরি করেছেন ।’’ তিনি ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, ‘‘এর মাধ্যমে অপরিচিত ও নেপথ্যে থাকা নায়কদের অবদান জাতীয়স্তরে তুলে ধরা হয়েছে ।’’ পাশাপাশি ‘পদ্ম পুরস্কার’ সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী সফল নেতৃত্বের পাঁচটি মৌলিক গুণের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মোদি ধারাবাহিকভাবে এই পাঁচটি গুণেরই পরিচয় দিয়েছেন । এগুলি হল — নিজের উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া, সম্মিলিত লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ঐকমত্য গড়ে তোলা, পরিবর্তন আনার সাহস রাখা, অন্যদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং ভালো কাজকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেওয়া ।

সব শেষে রাজনাথ সিং বলেন, ‘‘সেবা সে সংকল্প অভিযান শুধুমাত্র সাফল্য বা পরিসংখ্যান উদযাপনের কর্মসূচি নয় ৷ বরং এটি দেশ গঠনে আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা জোগানোর একটি উদ্যোগ । এটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাহিনি নয় । এটি এক নতুন ভারতের কাহিনি ।’’

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TAGGED:

PM NARENDRA MODI
মোদিনমিক্স
রাজনাথ সিং
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RAJNATH SINGH ON MODINOMICS

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