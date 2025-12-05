সংহতি দিবসের মঞ্চে মমতা-অভিষেক, বেলডাঙায় বাবরি-শিলান্যাসে হুমায়ুন, নজরে 6 ডিসেম্বর
শনিবার কলকাতায় সংহতি দিবস পালন করবে তৃণমূল৷ থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন৷
কলকাতা ও বহরমপুর, 5 ডিসেম্বর: ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটা 6 ডিসেম্বর। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত ও আবেগমথিত দিন। 1992 সালের এই দিনেই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল, যা বদলে দিয়েছিল দেশের রাজনীতির অভিমুখ।
33 বছর পর, আগামিকাল শনিবার সেই দিনটিকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৈরি হতে চলেছে এক অভূতপূর্ব ও দ্বিমুখী সমীকরণ। একদিকে যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে ‘সংহতি’ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেবেন, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় মাটি ফুঁড়ে ওঠার অপেক্ষায় ‘দ্বিতীয় বাবরি’র ভিত্তিপ্রস্তর। আর এই দুই সমান্তরাল কর্মসূচিকে ঘিরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা।
তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল পালিত হবে ‘সংহতি দিবস’। গত বছর এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত না-থাকলেও, এবার তিনি মধ্যমণি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি যখন রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্বের আবেগে শান দিয়েছে, তখন পালটা চাল হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিয়েছেন সম্প্রীতির এই মঞ্চকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, মেয়ো রোডের এই সভায় মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই থাকবেন শাসক দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শীর্ষ নেতৃত্বের এই জোড়া উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিষয়টিকে দল কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। দলের অন্দরমহলের খবর, লোকসভা ভোটের আগে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাতে কোনোভাবেই নিরাপত্তাহীনতা বা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই ‘হেভিওয়েট’ উপস্থিতি।
কিন্তু রাজনীতির চিত্রনাট্য এত সরলরেখায় চলছে না। গোল বেঁধেছে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। সেখানে ভরতপুরের দাপুটে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, যিনি বরাবরই নিজের ‘বেফাঁস’ মন্তব্যের জন্য দলের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান, তিনি ঘোষণা করেছেন বাবরি মসজিদের আদলে এক নতুন মসজিদ তৈরির। এবং তার শিলান্যাস বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন হিসেবে বেছে নিয়েছেন ওই 6 ডিসেম্বরকেই। এর জন্য অবশ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
তারপরেও হুমায়ুন কবীর বলছেন, “আমি আমার অবস্থান থেকে একচুলও বদলায়নি। ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানিয়েই আমরা আগামিকাল এই পদক্ষেপ করছি। একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট বললে বাবরি মসজিদ তৈরির এই সিদ্ধান্ত থেকে আমি সরে আসতে পারি।”
বেলডাঙা ও রেজিনগরের সংযোগস্থলে 12 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে হতে চলেছে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস। জোরকদমে তার প্রস্তুতি চলছে। হাইকোর্ট এই মামলায় হস্তক্ষেপ না-করায় প্রস্তুতিপর্ব আরও জোরালো হয়েছে। শুক্রবার সকালে ছেতিয়ানিতে প্রস্তুতিপর্ব খতিয়ে দেখতে যান হুমায়ুন কবীর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাজার দুয়েক অনুগামী। সেখান থেকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে একপ্রস্থ তোপ দাগেন৷ তিনি আরও জানান, ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যে দুবাই, সৌদি থেকে মৌলানারা গুজরাতে এসে পৌঁছেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন।
তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য সরকারিভাবে হুমায়ুন কবীরের এই কর্মসূচির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, “সংহতি দিবসে দিদির উপস্থিতিই আমাদের দলের স্পষ্ট বার্তা। আমরা বিভাজনে নয়, ঐক্যে বিশ্বাসী। হুমায়ুন কবীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে কী করছেন, তার দায় দলের নয়। দল তার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে।” কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলছেন, হুমায়ুনের এই মসজিদ রাজনীতির বিরোধিতা আদতে কি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনবে?
ইতিমধ্যেই পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও তাঁর ভাই তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীর মতো নেতারা তৃণমূলের এই মসজিদ তৈরির বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা সরাসরি বলছেন, যে সরকার একের পর মন্দির তৈরি করে। তারা কি না, এখন বলছে মসজিদ তৈরি না-করে হাসপাতাল তৈরি করা যেত বা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যেত। ভুলে গেলে চলবে না এগুলো তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার কেন তা পালন করেনি।
বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণে ভাঙন ধরাতে তৎপর বিরোধীরা। আইএসএফ (ISF) বা কংগ্রেস যেখানে সংখ্যালঘু আবেগকে উসকে দিতে চাইছে, সেখানে তৃণমূল হয়তো ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ নীতি নিয়েছে। একদিকে মমতার সংহতি দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি রক্ষা, অন্যদিকে হুমায়ুনের মাধ্যমে কট্টরপন্থী সংখ্যালঘু আবেগে প্রলেপ দেওয়া, এটি কি সেই কৌশলেরই অঙ্গ? প্রশ্ন থাকছেই।
তবে পরিস্থিতিতে আবার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সতর্ক নবান্ন। পরিস্থিতি যাতে কোনোভাবেই হাতের বাইরে না যায়, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তাই পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন থেকে। বেলডাঙা এমনিতেই গত কয়েকদিনে ধরে খবরের শিরোনামে ছিল। তার ওপর আদালতের তরফ থেকে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ‘বাবরি’র শিলান্যাস নিয়েও সতর্ক থাকছে পুলিশ-প্রশাসন। 18 কোম্পানি বিএসএফ নামানো হবে শনিবার৷ বিভিন্ন জেলার পুলিশও থাকবে৷ বেলডাঙা ও রেজিনগর এলাকা কার্যত পুলিশের দখলে থাকছে বলেই জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ।
শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেখানে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা মুর্শিদাবাদের ওই এলাকায় না-ঘটে, তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, সংহতি দিবসকে কেন্দ্র করে যাতে রাজ্যের কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ‘হাই অ্যালার্টে’ রাখা হয়েছে।
সব মিলিয়ে, আগামিকাল, 6 ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক ‘অগ্নিপরীক্ষা’র দিন হতে চলেছে। একদিকে কলকাতার রাজপথে সম্প্রীতির সুবাতাস ছড়ানোর চেষ্টা, অন্যদিকে জেলায় জেলায় ধর্মীয় আবেগের লাভাস্রোত। ভোটের বাক্সে এই দুই ভিন্ন মেরুর বার্তার প্রভাব ঠিক কতটা পড়ে, সেটাই এখন দেখার। তবে এটা স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে শাসকদল কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে নারাজ,তা সে ‘সংহতি’র পথেই হোক, কিংবা কৌশলী নীরবতায় ‘আবেগ’ উসকে দিয়ে।