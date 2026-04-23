কপ্টার-বিভ্রাটে প্রচারে 5 ঘণ্টা দেরি, ক্লান্তি উপেক্ষা করে মানুষের আবেগে ভাসলেন দেব

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর উত্তর 24 পরগনার টাকিতে পৌঁছন দেব ৷ তখনও তাঁকে দেখার জন্য ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

ভোটের প্রচারে টাকিতে দেব (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 7:40 PM IST

বসিরহাট, 23 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের ব্যস্ততম সময়ে বড়সড় বিপত্তির মুখে পড়লেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব । প্রচারের কাজে দ্রুত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছনোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকলেও, যান্ত্রিক ত্রুটি বা অনুমতি সংক্রান্ত জটিলতায় দীর্ঘ সময় আটকে থাকতে হয় তাঁকে । প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর সমস্ত ঝক্কি কাটিয়ে তিনি যখন উত্তর 24 পরগনার টাকিতে পৌঁছন, তখন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় 5 ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল । এতটা বিলম্বের পরেও নিজের দায়িত্ব পালন নিয়ে দেব ছিলেন অবিচল । তাঁকে দেখতে ভিড় উপচে পড়ে ৷

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "হেলিকপ্টার ছাড়ার অনুমতি পেতে দেরি হচ্ছিল, তাই প্রায় সাড়ে 3 ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম । তবে এই সময়টুকু নষ্ট হলেও অভিযোগ জানানোর মানসিকতা নেই ।"

যান্ত্রিক জটে প্রচারে বিলম্ব, তবুও মানুষের আবেগে ভাসলেন দেব (ইটিভি ভারত)

এদিন তাঁর মোট পাঁচটি কর্মসূচি ছিল, যার মধ্যে চারটি রোড-শো এবং একটি জনসভা । তিনি আরও যোগ করেন, নির্বাচনী প্রচারের এই শেষ লগ্নে হাতে যখন মাত্র তিন-চারদিন সময় আছে, তখন অভিযোগ জানানোর থেকে দলের হয়ে প্রচার করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য । জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন ।

সীমান্তবর্তী এই কেন্দ্রে দাঁড়িয়েই দেব আত্মবিশ্বাসী সুরে দাবি করেন, "বসিরহাট দক্ষিণ নয়, শুধু সীমান্ত এলাকা নয় - সারা বাংলার মানুষই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন ।" তিনি আরও দাবি করেন, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় এই বছর তৃণমূল অন্তত পাঁচ থেকে 10টি আসন বেশি পেয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখবে ।

টাকিতে পৌঁছনোর পর দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি উপেক্ষা করেই তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন । হেলিকপ্টার বিভ্রাটের ঘটনাকে ছাপিয়ে তাঁর এই উপস্থিতি ও জোরালো বক্তব্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল শিবিরে বাড়তি উৎসাহ জোগাল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল ।

আগামী 29 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ সাতটি জেলার 142 আসনে ভোট হবে আগামী বুধবার ৷ তার মধ্যে রয়েছে বসিরহাট দক্ষিণ ৷ এই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র ৷ বিজেপি প্রার্থী করেছে সৌর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়েছিলেন ৷ ছাব্বিশেও এই আসন ধরে রাখতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসকদল ৷

