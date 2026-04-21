প্রতি বর্ষায় মৃত্যুমিছিল ! হড়পা-বানে ডুর্য়াসে হাহাকার, ভোটের মুখে সমাধানের খোঁজ

ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছর ভেসে যায় । রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বহু গ্রাম । অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

flash flood
প্রতি বর্ষায় মৃত্যুর মিছিল ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 7:44 PM IST

ডুর্য়াস, 21 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের আকাশে মেঘ জমলেই আতঙ্ক । পাহাড়ি ঢল নামলেই দুঃস্বপ্ন-হড়পাবান । ভুটান ও সিকিমের পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশি মুহূর্তে গ্রাস করছে জনপদ, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ । প্রতি বছর একই ছবি, কিন্তু সমাধান আজও অধরা । শাসক-বিরোধীর পালটা অভিযোগের মধ্যে কার্যত অসহায় ডুয়ার্সের মানুষ ।

2023 সালের অক্টোবর ৷ সিকিম থেকে নেমে আসা তিস্তার ভয়াবহ বন্যা এখনও তাজা স্মৃতি । প্রায় 50 জনের মৃত্যু, সেনা শিবির ভেসে যাওয়া, জলপাইগুড়ির নদীতে ভেসে ওঠা একের পর এক দেহ, প্রকৃতির সেই তাণ্ডব উত্তরবঙ্গকে নাড়িয়ে দিয়েছিল । শুধু মানুষ নয়, জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীরাও বিপন্ন হয়েছিল। হাতি, গণ্ডার, বাইসন, হরিণ-জলমগ্ন জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে । অনেক সময় প্রাণও হারাচ্ছে তারা ।

প্রতি বর্ষায় মৃত্যু মিছিল ! হড়পাবানে ডুর্য়াসে হাহাকার, সমাধান কবে ? (ইটিভি ভারত)

ডুয়ার্স অঞ্চলে ভুটান থেকে নেমে আসা 272টিরও বেশি নদী ও ঝোড়া বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ নেয় । নাগরাকাটার গাঠিয়া নদীর হড়পাবানে গত বছর বামনডাঙ্গা চা বাগানে মৃত্যু হয়েছে 10 জনের । ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছর ভেসে যায় । রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বহু গ্রাম ।

Dooars
দুর্গম পথ (নিজস্ব চিত্র)

এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে ?

আর এখানেই শুরু রাজনৈতিক তরজা । বিজেপির কুমারগ্রামের প্রার্থী মনোজ ওরাওঁয়ের অভিযোগ, নদী থেকে অবৈধ বালি-পাথর তোলাই বিপর্যয়ের মূল কারণ । তাঁর কথায়, "এখানে নদী থেকে বালি পাথর চুরি হচ্ছে, এমনকী নদীতে খাল কাটা হচ্ছে ৷ আর এই সব অত্যাচারের ফলে নদীর গতিপথ পালটে যাচ্ছে । ওভারলোডিং, অবৈধ খনন, সবকিছুর জন্য রাজ্যের সরকারের উদাসিনতা দায়ী । বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীরও অজানা নয়, তবু মানুষকে ভুল বোঝাতে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনের কথা বলা হচ্ছে । রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে আমরা সবার প্রথমে এই সমস্যার সমাধান করব । আর বালি পাথর পাচার বন্ধ করব।"

dooars
উদ্ধার অভিযান (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইকের সাফ দাবি, সমস্যার স্থায়ী সমাধান একমাত্র আন্তর্জাতিক স্তরের উদ্যোগেই সম্ভব । তাঁর বক্তব্য, "রায়ডাক,তোর্ষা,সুকৃতি নদীর হড়পাবানে বিরাট ক্ষতি হয় প্রতিবছর । নদীর পাড়ে যাঁরা থাকে তাঁরাই জানে এই দুর্ভোগের কথা ৷"

flood
বানভাসি এলাকা (নিজস্ব চিত্র)

সেই সূত্রে শাসকশিবিরের বক্তব্য, অসমের জন্য যেমন ব্রহ্মপুত্র বোর্ড আছে, উত্তরবঙ্গের জন্য তেমন ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন কেন হবে না ? বিষয়টি বিধানসভায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছিলেন সুমন কাঞ্জিলাল ৷ এবারে আলিপুরদুয়ারে তাঁকেই প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সুমনের কথায়, এটা একটা বড় জ্বলন্ত সমস্যা ৷ ডুর্য়াসের বিস্তীর্ণ এলাকা ভুটান পাহাড় সংলগ্ন ৷ সেখান থেকে প্রায় 80 ভাগ নদী ডুর্য়াসে নেমে এসেছে ৷ অতিবৃষ্টির জল তছনছ করে দিচ্ছে ৷ ভুটান পাহাড়ে যথেচ্ছ মাইনিং করে ডলোমাইট উত্তোলন করা হচ্ছে, ফলে ডলোমাইট মিশ্রিত জল চা বাগান, কৃষি জমিতে ঢোকার ফলে ভযঙ্কর ক্ষতি হচ্ছে ৷ চা বাগান, কৃষি জমির চরিত্র বদলে যাচ্ছে ৷

north bengal
হাঁটুজল (নিজস্ব চিত্র)

রাজনীতি নিজের গতিতে চললেও বাস্তবের ছবি ভয়াবহ । জয়ন্তীর বাসিন্দা গোকুল দে বলছেন, "নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে । পাহাড় থেকে জল নামলে কী হবে বুঝতে পারি না । ভবিষ্যৎ অন্ধকার ।" ফাঁসখাওয়া চা বাগানের বাসিন্দা বারনাবাস মিঞ্জের কথায় উঠে আসে চরম দুর্ভোগ, "নদীর ওপর সেতু নেই । হঠাৎ জল এলে আমরা আটকে পড়ি । বর্ষায় কয়েক মাস যাতায়াত বন্ধ থাকে, সঙ্গে বন্যপ্রাণীর ভয় ।"

north bengal
বন্যায় তছনছ এলাকা (নিজস্ব চিত্র)

বিশেষজ্ঞদের মতে, হড়পাবান ঠেকাতে একাধিক দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ জরুরি ৷ সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পাহাড়ি নদীর গতিপথ বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, নদীখাত নিয়মিত খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবৈধ খনন বন্ধ, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার এবং ভুটানের সঙ্গে সমন্বিত জল ব্যবস্থাপনা করতে হবে ।

Dooars
হড়পাবানের জের (নিজস্ব চিত্র)

ভোটের মুখে হড়পাবানের সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রতিশ্রুতি শোনাচ্ছে সব রাজনৈতিক দলই ৷ কিন্তু প্রশ্ন একটাই, শুধু কি বছরের পর বছর পরিকল্পনা হয়ে যাবে, বাস্তবে কবে শুরু হবে এই কাজ ? আর কয়েক মাস পরেই ফের দরজায় কড়া নাড়বে বর্ষা, আর উত্তরবঙ্গের মানুষকে অসহায়ভাবে সেই তাকিয়ে থাকতে হবে আকাশের দিকে। প্রতিবারের মতো এবারও কি নামবে সেই হড়পাবানের তাণ্ডব, নাকি মিলবে স্থায়ী সমাধান? সময়ই দেবে উত্তর ।

Dooars
বানভাসি এলাকা (নিজস্ব চিত্র)

