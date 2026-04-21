বিজেপির সঙ্গে 'ডিল' করার চাপ! হুমায়ুনের দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন চার প্রার্থী

দলবদলের পরই প্রাক্তন প্রার্থীদের বিস্ফোরক দাবি, সংখ্যালঘু ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছিল । সেই কারণেই শেষ মুহূর্তে প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ।

ভোটের 48 ঘণ্টা আগে চার প্রার্থীর দল বদল!
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 3:21 PM IST

দুর্গাপুর, 21 এপ্রিল: ভোটের মুখে বড়সড় ভাঙন হুমায়ুন কবীরের গড়া আম জনতা উন্নয়ন পার্টিতে ! পশ্চিম বর্ধমান জেলার চার প্রার্থী একযোগে দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ৷ পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে শাসক শিবিরে নাম লেখালেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির রানিগঞ্জের রাহুল ঘোষ, দুর্গাপুর পূর্বের রুবিয়া বেগম, বারাবনির অদ্বৈত দাস এবং পাণ্ডবেশ্বরের জাবেদ শেখ ।

দলবদলের পরই প্রাক্তন প্রার্থীদের বিস্ফোরক দাবি, "সংখ্যালঘু ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছিল । সেই কারণেই শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ।" এখানেই না-থেমে হুমায়ুনের দলত্যাগী ওই চার প্রার্থীর দাবি, সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সম্ভব, তাই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, "মহিলা ভোট কাটতে নানা জায়গায় প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু মানুষ সব বুঝতে পারছেন । উন্নয়ন দেখেই তাঁরা তৃণমূলের পাশে দাঁড়াচ্ছেন । নতুন যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা সকলে এখন তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামবেন ।"

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই তৃণমূল ছেড়ে নিজস্ব দল গড়েন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েও শিরোনামে আসেন তিনি । নতুন দল গড়ে ভোটে লড়ার ঘোষণা করে দাবি করেছিলেন, তাঁর সমর্থন ছাড়া রাজ্যে সরকার গঠন সম্ভব নয় ।

এরই মধ্যে বিতর্কিত এক ভিডিও ঘিরে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে । সেই ভিডিওতে হুমায়ুনের মুখে একাধিক মন্তব্য শোনা যায়, মুসলিম ভোটারদের নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য থেকে শুরু করে বিজেপির সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগের ইঙ্গিত । যদিও শুরু থেকেই ভিডিওর সত্যতা অস্বীকার করে হুমায়ুন দাবি করেছেন, তা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি । এমনকি এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টেও মামলা দায়ের করেছেন তিনি ।

অন্যদিকে এই ইস্যুতে তৃণমূল সরাসরি বিজেপির সঙ্গে 'ডিল'-এর অভিযোগ তুলেছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে । তাদের দাবি, বিপুল টাকার বিনিময়ে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে ভোটে প্রভাব ফেলতে চাইছেন তিনি । যদিও বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা তৃণমূলকেই আক্রমণ করেছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সম্প্রতি বঙ্গ সফরে এসে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিলেন, "যিনি বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলেন, তাঁর সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয় !"

এই বিতর্কের জেরে হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট ভেঙে দিয়েছে এআইএমআইএম-ও । দলের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, যাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তাদের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়া সম্ভব নয় । যদিও পালটা হুমায়ুনের অভিযোগ, তৃণমূলের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কারণেই এই জোট ভেঙেছে ।

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই ভোটের ঠিক 48 ঘণ্টা আগে চার প্রার্থীর দলত্যাগ ও তৃণমূলে যোগ, স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । এর প্রভাব ভোটের ফলাফলে কতটা পড়বে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।

  • আরও পড়ুন:

