পুরসভার নথি নষ্টের আশঙ্কা, মুখ্যসচিবকে জরুরি চিঠি সাংসদ রাজু বিস্তার
অবিলম্বে কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিক পুরসভার সমস্ত নথি সুরক্ষিত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি চিঠিতে ।
Published : May 5, 2026 at 6:25 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 মে: কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিক পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল নথি নষ্ট করে ফেলার আশঙ্কা ৷ আর সেই আশঙ্কা থেকেই রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে জরুরি চিঠি লিখলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ।
মঙ্গলবার পাঠানো ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'কেয়ারটেকার' বা তদারকি প্রশাসকরা দুর্নীতির তথ্য আড়াল করতে নথিপত্র সরিয়ে ফেলতে পারেন । সাংসদ তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সোমবার থেকে তিনি বিভিন্ন নাগরিক ও সংগঠনের কাছ থেকে একাধিক অভিযোগ পেয়েছেন । তাঁদের আশঙ্কা, এই তিন পুরসভায় গত কয়েক বছরে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, তার প্রমাণ মুছে ফেলতে তৎপর হয়েছে বর্তমান তদারকি কর্তৃপক্ষ ।
রাজু বিস্তার অভিযোগ, 2022 সাল থেকে এই তিনটি পুরসভায় কোনও নির্বাচন হয়নি । তৃণমূল সরকার বেআইনিভাবে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিদের 'তদারকি চেয়ারপার্সন' বা প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে রেখেছে । এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি তহবিল ও সম্পত্তির অপব্যবহার এবং মারাত্মক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে । মুখ্যসচিবের কাছে সাংসদের আবেদন, অবিলম্বে যেন কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিক পুরসভার সমস্ত এগজিকিউটিভ অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে প্রতিটি নথি সুরক্ষিত রাখা হয় । কোনওভাবেই যেন কোনও ফাইল বা নথিপত্র পুরসভা কার্যালয়ের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া না হয় ।
সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপি একটি দুর্নীতিমুক্ত সরকার নিশ্চিত করবে । যারা জনগণের অর্থ লুটের সঙ্গে জড়িত, তাদের প্রত্যেককে আইনের মুখোমুখি হতে হবে ।" চিঠির অনুলিপি দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে যাতে স্থানীয় স্তরে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে ধরাশায়ী তৃণমূল ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ছাপিয়ে 207টি আসন পেয়ে বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ সোমবার ভোটগণনার মাঝেই সরকারি নথি রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ করে প্রশাসন । নবান্ন থেকে যাতে কোনওভাবেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা নথি সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করা না-হয়, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা । এবার সেই পথে হাঁটলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিক পুরসভার প্রতিটি নথি সুরক্ষিত রাখার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানালেন মুখ্যসচিবের কাছে ৷
পাহাড়ের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোটের বিপুল জয়ের পর এই পুরসভাগুলোর প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ এবং বকেয়া নির্বাচন নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । রাজু বিস্তার এই চিঠি সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল ।