'শতাধিক বিজেপি কর্মীর প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই জয়', বললেন রাজু বিস্তা

'শতাধিক বিজেপি কর্মীর প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই জয়', বললেন রাজু বিস্তা
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ায় বিপুল ব্যবধান বিজেপির ৷ বাংলার মানুষ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উন্নয়নের পক্ষে, বললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ ৷
Published : May 4, 2026 at 2:23 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 মে: দার্জিলিংয়ের সমতলের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে গেরুয়া প্রার্থীদের জয় কার্যত নিশ্চিত ৷ নির্বাচন কমিশনের ট্রেন্ড অন্তত তাই বলছে ৷ পঞ্চম রাউন্ডের গণনা শেষে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা ৷ যেখানে বিজেপি প্রার্থীরা একুশ থেকে তিরিশ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা ৷ আর এই সম্ভাব্য জয় নিয়ে উৎসাহিত শোনালো দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাকে ৷
তাঁর কথায়, বিজেপির শতাধিক কর্মী-সমর্থকের রক্তের বদলে এসেছে এই জয় ৷ তাই এই জয়কে পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষকে উৎসর্গ করার কথা জানালেন তিনি ৷ রাজু বিস্তা বলেন, "এই জয় দার্জিলিংয়ের পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষের কঠিন লড়াইয়ের জয় ৷ 15 বছরে তৃণমূলের কু-শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের মানুষজন রায় দিয়েছে ৷ শতাধিক বিজেপি কর্মীদের প্রাণের বিনিময়ে এই জয় এসেছে ৷ তাই এই জয় সেই সকল নিহত কর্মী এবং উত্তরবঙ্গের মানুষকে উৎসর্গ করছি ৷"
পাশাপাশি, তিনি বাংলার সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷ রাজু বিস্তা বলেন, "নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে এনেছে ৷ বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে ৷ বাংলা মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে ৷"
এ দিন শিলিগুড়িতে কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে বিজেপি কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেন ৷ দলীয় কার্যালয়গুলির সামনেও বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা জয়োল্লাস শুরু করে দেন বেলা গড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ৷ অন্যদিকে, এ দিন শিলিগুড়ির রাস্তায় একদল বিজেপি সমর্থক দলীয় পতাকা ও আবির মেখে বাইক নিয়ে নেমে পড়েন ৷
উল্লেখ্য, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন পঞ্চম দফার গণনার শেষে প্রায় 22 হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়ায় বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু 32 হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিলেন ৷ আর শিলিগুড়ির বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ প্রায় 32 হাজারের কাছাকাছি ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন পঞ্চম রাউন্ডের গণনা শেষে ৷