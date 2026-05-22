বন্ধ হচ্ছে রোহিণী টোল গেট, সাংসদের পর ঘোষণা জিটিএ’র
শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে এসজেডিএ'র টোল গেটের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ ৷
Published : May 22, 2026 at 7:50 PM IST
দার্জিলিং, 22 মে: পর্যটন মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী পথ রোহিণী রোড ৷ গত কয়েকদিন ধরে এই রাস্তায় টোল ট্যাক্স আদায় নিয়ে দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিকমহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ৷ শেষ পর্যন্ত বড় ঘোষণা এল জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ, উভয় তরফে ৷ আগামী পয়লা জুন থেকে রোহিণী টোল প্লাজায় আর কোনও টোল ট্যাক্স আদায় করা হবে না-বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
রোহিণী রোডে টোল ট্যাক্স আদায়ের বৈধতা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই প্রশ্ন তুলেছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সাংসদ সাফ জানিয়ে দেন, "আগামী 31 মে-র পর রোহিণী গেটে টোল সংগ্রহ আর চলতে দেওয়া হবে না ৷" সাংসদের দাবি, 25 বছর আগে নির্মিত এই রাস্তার জন্য এখনও টোল আদায় সম্পূর্ণ অবৈধ ৷
তিনি জানান, এই বিষয়ে জেলাশাসক ও জিটিএ সচিবকে ইতিমধ্যেই অবগত করা হয়েছে ৷ শুধু রোহিণী নয়, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে এসজেডিএ-র টোল গেটের বৈধতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন ৷ সাংসদ আরও জানান, পাহাড়ে যেকোনও ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে তিনি কড়া অবস্থান নেবেন ৷
এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই জিটিএ-র মুখ্য কার্যপালক অনীত থাপা টোল ট্যাক্স বাতিলের সরকারি প্রক্রিয়া শুরু করার ঘোষণা করেন ৷ তিনি বলেন, "সাংসদ রাজু বিস্তা জনস্বার্থেই এই টোল না-তোলার কথা বলেছেন ৷ যেহেতু সরকারি নিয়ম মেনেই টোল প্লাজাটি চালু হয়েছিল, তাই প্রক্রিয়া মেনেই 1 জুন থেকে তা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জিটিএ-র পর্যটন বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থাকে অবিলম্বে সরকারি নোটিশ পাঠিয়ে দিতে ৷"
কেন এতদিন এই টোল আদায় করা হচ্ছিল, তার ব্যাখ্যায় অনীত থাপা বলেন, "2011 সাল থেকে জিটিএ এই ট্যাক্স তুলছিল ৷ রাজ্য থেকে প্রাপ্ত বাজেটে বড় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয় বলেই বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা বজায় ছিল ৷ তবে, এবার আমরা স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটছি ৷"
রোহিণী রোডকে স্থায়ীভাবে উন্নত করতে এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনীত থাপা এটিকে রাজ্যের পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "পংখাভেরি, গ্লেনবার্ন, শিবখোলা এবং লাটপাঞ্চার রোড আমরা আগেই পিডব্লিউডি-কে হস্তান্তর করেছি, যার ফলে ওই রাস্তাগুলির মান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ৷ একইভাবে রোহিণী রোডকেও পিডব্লিউডি-র অধীনে হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি ৷"
তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকারের কাছে জিটিএ-র প্রায় 400 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে ৷ বাজেটের অভাবের কারণে রাস্তার গুণমান বজায় রাখা জিটিএ-র একার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তাই জনগণের সুবিধা ও রাস্তার স্থায়িত্বের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ 1 জুন থেকে টোল প্লাজা বন্ধ হওয়ার পর, সেখানে কর্মরত 17 জন কর্মীর ভবিষ্যৎ কী হবে ! পাশাপাশি, রাজ্য সরকার অনীত থাপার এই হস্তান্তরের প্রস্তাব গ্রহণ করে কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয় ৷
তবে, সাংসদ রাজু বিস্তার এই ঘোষণাকে 'মস্তানি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন জিটিএ মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা ৷ তিনি বলেছিলেন, "সাংসদ সম্পূর্ণ এক্তিয়ার বহির্ভূত মন্তব্য করছেন ৷ সম্পূর্ণ আইন মেনে টোল আদায় করা হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকার কোনোদিনই বলেনি রোহিণী টোল গেট অবৈধ ৷ নির্বাচনে জয়ের পর একপ্রকার মস্তানি করছেন সাংসদ ৷ এতে টোল গেটে কর্মরত যুবকদের সঙ্গে প্রতিদিনই চালকদের ঝামেলা হচ্ছে ৷"