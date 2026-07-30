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পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া মোড়! গোর্খাল্যান্ডের দাবি ছেড়ে কি উন্নয়নের অঙ্কেই মন গুরুংদের

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর বিমল গুরুংরা পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়েই বেশি সরব হয়েছেন ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাঁরা কি গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে এলেন ?

Darjeeling Hills Politics
গোর্খাল্যান্ডের দাবি ছেড়ে কি উন্নয়নের অঙ্কেই মন গুরুংদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 5:56 PM IST

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দার্জিলিং, 30 জুলাই: দার্জিলিং ও সংলগ্ন পাহাড়ের রাজনীতি এক চরম কৌতূহল ও জটিল আবর্তের মুখোমুখি । পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য এবং কেন্দ্র-স্বীকৃত 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' (পিপিএস)-এর দাবিতে বছর বছর ধরে তোলপাড় হওয়া পাহাড়ে হঠাৎ করেই যেন এক অন্য সুর । সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মোর্চা নেতৃত্বের বৈঠকের পরই অন্য সুর শোনা যাচ্ছে ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি দীর্ঘদিনের পৃথক রাজ্যের মূল দাবি ছেড়ে প্রশাসনিক আপস ও সিভিক-গ্রিন ভলান্টিয়ার ধাঁচের কাজের বৃত্তেই আটকে গেলেন বিমল গুরুংরা ?

মুখ্যমন্ত্রী মোর্চা-বৈঠক

সম্প্রতি নবান্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই বৈঠকে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংও উপস্থিত ছিলেন । বৈঠক শেষে বিমল গুরুং ও রোশন গিরি দাবি করেন, গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেল (জিএলপি) ক্যাডারদের সরকারি চাকরি দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক সম্মতি দিয়েছেন ।

Darjeeling Hills Politics
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মোর্চা নেতা বিমল গুরুং ও রোশন গিরি৷ (নিজস্ব ছবি)

মোর্চা নেতৃত্বের দাবি অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় 1400 জিএলপি সদস্য রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু সদস্যকে কনস্টেবল পদে এবং বাকিদের জিটিএ এলাকায় 'গ্রিন ভলান্টিয়ার' বা হোম গার্ড হিসেবে নিয়োগ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।

পাশাপাশি 15 বছরের পুরনো গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের মতো জনমুখী কিছু দাবিও তোলা হয় । আগামী 7 অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী তাতে ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছেন ।

Darjeeling Hills Politics
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মোর্চা নেতা বিমল গুরুং ও রোশন গিরি৷ (নিজস্ব ছবি)

বৈঠকে কি ওঠেনি গোর্খাল্যান্ডের দাবি ?

বৈঠকর পর গুরুংদের দেওয়া বক্তব্য়ে কোথাও পৃথক রাজ্য়ের কথা শোনা যায়নি৷ ফলে বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ৷ তাই প্রশ্ন উঠেছে, এই সমস্ত প্রশাসনিক দাবির ভিড়ে এক সময়ের মূল স্লোগান 'গোর্খাল্যান্ড' বা 'পিপিএস' কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল ? তাহলে কি পৃথক রাজ্য গঠনের চরমপন্থী পথ থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন বিমল গুরুং ?

গুরুংদের অবস্থানে পাহাড়ে বিতর্ক

বিমল গুরুংদের এই অবস্থান বদলকে বিরোধী দলগুলো তীব্র কটাক্ষ করেছে । বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের মতে, পাহাড়ের আবেগ ও স্বাধিকারের যে লড়াই এতদিন ধরে চলে আসছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে গুরুংরা এখন মূলস্রোতের রাজনীতি ও কিছু প্রশাসনিক সুবিধাপ্রাপ্তির ছকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন । নবান্নে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী যেমন স্থায়ী সমাধান নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি, তেমনই পাহাড় সফরে গিয়েও এই স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন ।

এই বিষয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "একেই বলে ডিগবাজি খাওয়া । আমরা জানি বিজেপি খালি প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়বাসীকে বিভ্রান্ত করেছে । বিজেপি কোনোদিনই স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিল না । যেই জিটিএ-কে বাতিল করার কথা বিজেপি সাংসদ-বিধায়করা বলেছিলেন, এখন সেটাকেই দখল করতে চাইছেন তারা । বিজেপির মন্ত্রীরা তো সাফ জানিয়ে দিয়েছে বাংলা কোনওভাবেই ভাগ হবে না । তাহলে বিমল গুরুংদের গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসতে হবে । তাহলে তাঁরাও পাহাড়বাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ।"

Darjeeling Hills Politics
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মোর্চা নেতা বিমল গুরুং ও রোশন গিরি৷ (নিজস্ব ছবি)

জিএনএলএফের মুখপাত্র ওয়াই লামা বলেন, "আমরা অন্তত জিটিএ কোনওদিন চাইনি । সেজন্য জিটিএ-র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিনি । তবে নির্বাচনে বিজেপিকে আমরা পিপিএসের জন্য সমর্থন জানিয়েছিলাম । এবার সেই প্রতিশ্রুতি তাদের পূরণ করতে হবে ।"

ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "বিজেপি প্রতি নির্বাচনের আগে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ইস্যুকে খোঁচা দেয় । ভোট নেয় আর চুপ করে যায় । জিটিএ-কে জোর গলায় বাতিলের কথা বলেছিল । এখন সেটাকেই লাগু করতে চায় । পাহাড় নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে । আর তাতে সায় দিচ্ছেন বিমল গুরুংরা । আমরা এবার পাহাড়ের মানুষকে এব্যাপারে বোঝাবো ।"

কী বলছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ?

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, ‘‘আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে । পাহাড়ের একাধিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে । চা-বাগান, সিঙ্কোনা বাগান, জিটিএ-র দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে । রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । আমাদের এখন লক্ষ্য পাহাড়ের উন্নয়ন ।’’ গোর্খাল্যান্ড বা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘সেই বিষয়টিও আমরা জানিয়েছি । সেই বিষয়ে কেন্দ্র পদক্ষেপ করবে বলে তিনি জানিয়েছেন ।’’

পাহাড়ে পৃথক রাজ্যের দাবি ও আন্দোলন

পাহাড়ের এই স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের লড়াইয়ের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। 1907 সালে হিল ম্যানস অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি থেকে শুরু করে 1980-র দশকে সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে জিএনএলএফ-এর রক্তক্ষয়ী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, পাহাড়ের মানুষ সবসময় নিজেদের পরিচয়ের স্বীকৃতি চেয়েছেন । সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 1988 সালে গঠিত হয় 'দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ' (ডিজিএইচসি) । কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের অভাব ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা পাহাড়বাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ।

2007 সালে জিএনএলএফ থেকে বেরিয়ে এসে বিমল গুরুং মোর্চা গঠন করেন এবং পৃথক রাজ্যের আবেগকে হাতিয়ার করে পাহাড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন । সেই সময় 2008 সালে আন্দোলনের গতি বজায় রাখতে তিনি 'গোর্খাল্যান্ড পুলিশ' নাম দিয়ে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে সংগঠিত করেছিলেন, যা তীব্র বিতর্কের মুখে পরে 'গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেল' (জিএলপি) নাম নেয় । 2011-12 সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় 'গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন' বা জিটিএ ।

তবে জিটিএ চালুর পর থেকেই মোর্চা নেতৃত্ব একে একটি 'অস্থায়ী ব্যবস্থা' হিসেবে চিহ্নিত করে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে সওয়াল করে আসছিলেন । 2017 সালে 104 দিনের দীর্ঘ সাধারণ ধর্মঘটের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে ব্যাপক ভাঙন ধরে । অনীত থাপারা মূলস্রোতে নামেন এবং বিমল গুরুংরা আইনি জটিলতায় কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যান । তবে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর বিমল গুরুংয়ের ডুবন্ত নৌকা যেন পালে হাওয়া পায় । বিজেপির হাত ধরে ফের একবার পাহাড়ের রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেন তিনি ।

পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলোর কাছে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান বা পিপিএস বলতে বোঝায় পূর্ণাঙ্গ পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অথবা অসমের বোরোল্যান্ডের মতো সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত শাসন ব্যবস্থা । কিন্তু ষষ্ঠ তফসিল বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতো ব্যবস্থা কার্যকর করতে গেলে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দূর করে পুলিশ, ভূমি ও বনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করতে হয় । রাজ্যের শাসকদল ইতিমধ্যেই স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে 'বাংলা অখণ্ড থাকবে' এবং কোনওভাবেই রাজ্য বিভাজন মেনে নেওয়া হবে না । এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মতো কোনও সমাধান নবান্ন মেনে নেবে না, তা এক প্রকার নিশ্চিত ।

অন্যদিকে, একসময় যে জিটিএ-কে 'পুতুল নাচ' ও 'অকেজো' বলে বর্জন করা হয়েছিল এবং বিজেপি ও জিএনএলএফ-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিমল গুরুংরা যার বাতিলের দাবি তুলেছিলেন, আজ সেই জিটিএ-তে দ্রুত প্রশাসক বসিয়ে সচল করার দাবি তুলেছেন মোর্চা নেতৃত্ব । বিজেপি তরাই-ডুয়ার্স সহ পাহাড়ের আসনগুলোতে টানা জয়লাভ করলেও তারা প্রতিশ্রুতি মতো পিপিএস-এর কোনও স্পষ্ট আইনি রূপরেখা দিতে পারেনি ।

যদিও কেন্দ্র প্রাক্তন ডেপুটি এনএসএ পঙ্কজ কুমার সিংকে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করেছে ৷ তবে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই আলোচনার অগ্রগতি অতি ধীর । এদিকে রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থানের মুখে বিজেপি ও মোর্চা, দুই পক্ষের রাজনৈতিক সমীকরণই এখন ধোঁয়াশায় ।

পাহাড়ের রাজনীতির ভবিষ্যৎ

দীর্ঘ লড়াই, রক্তপাত, বন্ধ ও অচলাবস্থার পর পাহাড়ের রাজনীতি আজ এক চরম বাস্তবতার মুখোমুখি । আবেগ ও পৃথক রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী স্বপ্নের থেকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নয়ন, বন্ধ হয়ে যাওয়া জিটিএ-র পুনর্বাসন এবং জিএলপিদের চাকরি পাওয়াই কি তবে মোর্চার বর্তমান অগ্রাধিকার ? বিমল গুরুংদের এই কৌশলগত নমনীয়তা পাহাড়ে তাঁদের রাজনৈতিক জমি ফিরিয়ে দেবে, নাকি গোর্খাল্যান্ডের মূল দাবি থেকে সরে আসার মাসুল হিসেবে পাহাড়বাসী তাঁদের চিরতরে প্রত্যাখ্যান করবে—তার উত্তর দেবে কেবল সময় ।

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