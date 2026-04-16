রাজ্যের সঙ্গে মিলে পাহাড়ে শান্তিরক্ষা ও উন্নয়নই লক্ষ্য দার্জিলিংয়ের বিজিপিএম প্রার্থীর

রাজ্যের সঙ্গে মিলে পাহাড়ে শান্তিরক্ষা ও উন্নয়নই লক্ষ্য দার্জিলিংয়ের বিজিপিএম প্রার্থীর
শৈলশহর দার্জিলিংয়ে ভোট প্রচার করছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজিপিএম প্রার্থী ৷ তারই মাঝে ইটিভি ভারতের শুভদীপ রায় নন্দীকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন বিজয় কুমার রাই ৷
Published : April 16, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 8:24 PM IST
দার্জিলিং, 16 এপ্রিল: সরকারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ৷ সেই বিজয় কুমার রাইকে এবার দার্জিলিং আসনে প্রার্থী করেছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা । দলের তরফে তাঁর জন্য প্রচার যেমন চলার চলছে । তার থেকেও তিনি নিজে একাকী প্রচারে বেশি জোর দেন । বাড়ি থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে একাই দার্জিলিংয়ের আনাচে কানাচে চষে বেড়াচ্ছেন তিনি ।
দার্জিলিং উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রার্থী বিজয় কুমার রাই । 35 বছরের শিক্ষকতার জীবন তাঁর । শৈলরানিতে পাহাড়বাসীর চেনা মুখ তিনি । যে এলাকাতেই তিনি যান সেখানেই তাঁর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের চেনা মুখের দেখা পান । আর তাঁরাই এবার তাঁকে ভোটে লড়াইয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করছেন বলে জানিয়েছেন বিজিপিএম প্রার্থী ।
পাহাড়ের যানজট, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে পর্যটন, এসব সমস্যার কথা তুলে ধরতে চান তিনি । অনিত থাপার মতোই রাজ্যের সঙ্গে মিলে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ করতে চান বিজয় কুমার রাই । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইটিভি ভারত পৌঁছে গিয়েছিল শৈলশহর দার্জিলিংয়ে । পাহাড় নিয়ে নানা কথা তুলে ধরলেন বিজয় কুমার রাই ।
ইটিভি ভারত: কেমন আছে পাহাড়?
বিজয় কুমার রাই: দার্জিলিং জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপার হাত ধরে ভালো আছে । খুব শান্ত আছে । আগে আন্দোলনের জেরে যেমন অবস্থা ছিল এখন সেটা নেই । জিটিএ ভালো কাজ করছে ।
ইটিভি ভারত: পাহাড়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের একটা বরাবর গুরুত্ব ছিল । এখনও কী সেটা আছে?
বিজয় কুমার রাই: এখনও কিছুটা আছে । সেজন্যই বিজিপিএম তৈরি হওয়ার পর আমরা জিটিএ নির্বাচনে জয়ী হই ।
ইটিভি ভারত: বিজেপি যেভাবে চলছে, জিএনএলএফ টিকিট পেল না, মোর্চাও বিজেপির প্রতীকে লড়ছে । এটা কীভাবে দেখছেন?
বিজয় কুমার রাই: পাহাড়ের মানুষ খুব সাধারণ । এখানকার মানুষ বিজেপিকে ভরসা করেছিল । কিন্তু বিজেপি জুমলা করে । আমি নিজেও গতবার ভোট দিয়েছিলাম । বিশ্বাস করেছিলাম । স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করবে । কিন্তু জুমলা ছাড়া কিছু করেনি । এখন মানুষ আর বিজেপিকে বিশ্বাস করবে না । জিএনএলএফকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এসব করছে । কিন্তু তারাও বুঝে গিয়েছে । মোর্চাও ছোট হয়ে গিয়েছে । বিজেপির প্রতীকে লড়ছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একমাত্র আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন ।
ইটিভি ভারত: শিক্ষাবিদ থেকে প্রার্থী, এই যাত্রা কীভাবে সম্ভব হল?
বিজয় কুমার রাই: চাকরি চলাকালীন আমি পাহাড়ের রাজনীতি দেখছিলাম । কিন্তু সরকারি চাকরি করতাম দেখে প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারিনি । অবসর গ্রহণের পর অনিত থাপা আমাকে আবেদন করেন প্রার্থী হওয়ার জন্য । আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না । কিন্তু রাজনীতির বাইরেও বহু মানুষ আমাকে প্রার্থী হতে আবেদন করেন । সেজন্য শেষে রাজি হয়ে যাই ।
ইটিভি ভারত: প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?
বিজয় কুমার রাই: দল নিজের মতো কাজ করছে । খুব খেটে প্রত্যেকে কাজ করছে । আর আমি যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে ভালো সাড়া মিলছে । আমার অনেক ছাত্র এখন নেতা হয়েছে । আমি আবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছি । সেজন্য অনেক মানুষই চেনে । এটা একটা বাড়তি সুবিধা করেছে ।
ইটিভি ভারত: আগের বিধায়ক নিরজ জিম্বা কেমন কাজ করেছেন পাহাড়ের জন্য?
বিজয় কুমার রাই: ওঁর ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাই না । আমার জানা নেই কী কাজ করেছেন ।
ইটিভি ভারত: অজয় এডওয়ার্ডস আপনার বিরুদ্ধে দার্জিলিং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কী লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে গেল ?
বিজয় কুমার রাই: না । বিষয়টা এরকম নয় । যারাই লড়ছে সবাই আমার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী । আমার কাছে সবাই শত্রু ।
ইটিভি ভারত: আপনি পাহাড়ের জন্য কী কী কাজ করবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন ?
বিজয় কুমার রাই: 40 বছর ধরে পাহাড়ে উন্নয়ন বন্ধ হয়েছিল । স্বাস্থ্য, শিক্ষায় উন্নয়নের প্রয়োজন । আমি আমাদের পাহাড়ের সমস্ত সমস্যা রাজ্যের কাছে তুলে ধরব যাতে সমাধান হয় । পানীয় জলের সমস্যা তো রয়েইছে । পাহাড়ে সড়ক কম ৷ একই রাস্তা দিয়ে আদিযুগ থেকে গাড়ি চলছে । জনসংখ্যা বেড়েছে । আমরা চাই পাহাড়ে শান্তি বজায় থাকুক । এজন্য বিজিপিএম প্রয়োজন ।