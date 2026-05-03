সুদূর সিকিমেও বাংলার ভোটের উত্তাপ ! ফল জানতে মুখিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা

সুদূর সিকিমেও বাংলার ভোটের উত্তাপ ! ফল জানতে মুখিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা
ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাক, আবেগের টান ততটাই গভীর। সিকিমের পাহাড়ে বসেও তাই একটাই অপেক্ষা, জনতার রায় কোন পথে যাবে । সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : May 3, 2026 at 6:36 PM IST
গ্যাংটক, 3 মে: দূরত্ব হাজার কিলোমিটার । তবু মন পড়ে আছে বাংলাতেই । পাহাড়ি হাওয়া, ঝর্নার কলকল, নিস্তব্ধতার মাঝেও একটাই আলোচনা, কাল কী রায় দেবে বাংলা ? সিকিমের পাহাড়ে বসেও প্রবাসী বাঙালিরা তাকিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে ।
জীবিকার টানে বহু বাঙালি আজ গ্যাংটক-সহ সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন । আবার ভোট মিটতেই বহু পর্যটকও ছুটে এসেছেন সবুজে মোড়া এই রাজ্যে । কিন্তু জায়গা বদলালেও মন যে বদলায় না, তা যেন আরও একবার প্রমাণিত । হোটেল, বাজার, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, সব জায়গাতেই এখন একটাই প্রশ্ন, "পরিবর্তন, না প্রত্যাবর্তন ?"
এই নির্বাচনে নজিরবিহীন নিরাপত্তা, কড়া নজরদারি, সব মিলিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে । আর সেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়েও । অনেকেই কাজের ফাঁকে, কেউ বা মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখে অপেক্ষা করছেন গণনার দিনের ।
গ্যাংটকের এক হোটেল ব্যবসায়ী শঙ্কর ঘোষ বললেন, "ভোট দিতে গিয়েছিলাম । ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছি ৷ পরিবর্তনটা দরকার, বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের জন্য৷ বর্তমান সময়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে ৷" কোনও রাখঢাক না রেখেই তিনি বললেন, "26 বছর এই পেশায় বাইরে রয়েছি ৷ কলকাতা প্রচুর হোটেল থাকলেও এখানকার মতো পে-স্কেল পাই না বলেই পরিবার ছেড়ে বাইরে রয়েছি ৷ অথচ দেখুন, বাংলায় কী নেি! সব আছে, সমুদ্র, পাহাড় ৷ বাংলাকে আমরা সঠিকভাবে সাজালে ওখানেও প্রচুর কর্ম সংস্থান তৈরি হতে পারে ৷ "
একই সুর আরেক প্রবাসী অমিত দাশগুপ্তর কণ্ঠে, "ভোটের ফল কী হবে জানি না, তবে একটা জিনিস বলতে চাই, ক্ষমতায় যেই আসুক, কর্মসংস্থান নিয়ে যেন ভাবে ৷ বেকার ভাতা দিয়ে তো বেকারত্ব ঘুচবে না ৷ মানুষকে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে ৷"
এই প্রত্যাশা-হতাশার মিশ্র সুরই এখন সিকিমে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের কথায় কথায় ধরা পড়ছে । পাহাড়ি নদীর শব্দ, ঠান্ডা হাওয়া সবকিছুর মাঝেও রাজনৈতিক আলোচনার তাপ কমছে না একটুও ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবাসী মনোভাবই বাংলার বৃহত্তর চিত্রের প্রতিফলন । কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো, শিক্ষা এই ইস্যুগুলিই এবার ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে ।
সব মিলিয়ে, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাক, আবেগের টান ততটাই গভীর। সিকিমের পাহাড়ে বসেও তাই একটাই অপেক্ষা, জনতার রায় কোন পথে যাবে, আর আগামী পাঁচ বছরে বাংলা দেখভালের হাল কার হাতে উঠবে ।
