ETV Bharat / politics

সুদূর সিকিমেও বাংলার ভোটের উত্তাপ ! ফল জানতে মুখিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা

ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাক, আবেগের টান ততটাই গভীর। সিকিমের পাহাড়ে বসেও তাই একটাই অপেক্ষা, জনতার রায় কোন পথে যাবে । সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Sikkim
সিকিমেও বাংলার ভোটের উত্তাপ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্যাংটক, 3 মে: দূরত্ব হাজার কিলোমিটার । তবু মন পড়ে আছে বাংলাতেই । পাহাড়ি হাওয়া, ঝর্নার কলকল, নিস্তব্ধতার মাঝেও একটাই আলোচনা, কাল কী রায় দেবে বাংলা ? সিকিমের পাহাড়ে বসেও প্রবাসী বাঙালিরা তাকিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে ।

জীবিকার টানে বহু বাঙালি আজ গ্যাংটক-সহ সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন । আবার ভোট মিটতেই বহু পর্যটকও ছুটে এসেছেন সবুজে মোড়া এই রাজ্যে । কিন্তু জায়গা বদলালেও মন যে বদলায় না, তা যেন আরও একবার প্রমাণিত । হোটেল, বাজার, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, সব জায়গাতেই এখন একটাই প্রশ্ন, "পরিবর্তন, না প্রত্যাবর্তন ?"

সুদুর সিকিমেও বাংলার ভোটের উত্তাপ ! ফল জানতে মুখিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা (ইটিভি ভারত)

এই নির্বাচনে নজিরবিহীন নিরাপত্তা, কড়া নজরদারি, সব মিলিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে । আর সেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়েও । অনেকেই কাজের ফাঁকে, কেউ বা মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখে অপেক্ষা করছেন গণনার দিনের ।

গ্যাংটকের এক হোটেল ব্যবসায়ী শঙ্কর ঘোষ বললেন, "ভোট দিতে গিয়েছিলাম । ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছি ৷ পরিবর্তনটা দরকার, বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের জন্য৷ বর্তমান সময়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে ৷" কোনও রাখঢাক না রেখেই তিনি বললেন, "26 বছর এই পেশায় বাইরে রয়েছি ৷ কলকাতা প্রচুর হোটেল থাকলেও এখানকার মতো পে-স্কেল পাই না বলেই পরিবার ছেড়ে বাইরে রয়েছি ৷ অথচ দেখুন, বাংলায় কী নেি! সব আছে, সমুদ্র, পাহাড় ৷ বাংলাকে আমরা সঠিকভাবে সাজালে ওখানেও প্রচুর কর্ম সংস্থান তৈরি হতে পারে ৷ "

gangtok
বাংলার রায়ের দিকে তাকিয়ে গ্যাংটক (নিজস্ব চিত্র)

একই সুর আরেক প্রবাসী অমিত দাশগুপ্তর কণ্ঠে, "ভোটের ফল কী হবে জানি না, তবে একটা জিনিস বলতে চাই, ক্ষমতায় যেই আসুক, কর্মসংস্থান নিয়ে যেন ভাবে ৷ বেকার ভাতা দিয়ে তো বেকারত্ব ঘুচবে না ৷ মানুষকে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে ৷"

এই প্রত্যাশা-হতাশার মিশ্র সুরই এখন সিকিমে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের কথায় কথায় ধরা পড়ছে । পাহাড়ি নদীর শব্দ, ঠান্ডা হাওয়া সবকিছুর মাঝেও রাজনৈতিক আলোচনার তাপ কমছে না একটুও ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবাসী মনোভাবই বাংলার বৃহত্তর চিত্রের প্রতিফলন । কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো, শিক্ষা এই ইস্যুগুলিই এবার ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে ।

সব মিলিয়ে, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাক, আবেগের টান ততটাই গভীর। সিকিমের পাহাড়ে বসেও তাই একটাই অপেক্ষা, জনতার রায় কোন পথে যাবে, আর আগামী পাঁচ বছরে বাংলা দেখভালের হাল কার হাতে উঠবে ।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
CURIOSITY
প্রবাসী বাঙালি
GANGTOK
SIKKIM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.