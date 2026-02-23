মুকুল রায়ের শেষকৃত্যে কাঁচরাপাড়ায় জনস্রোত, পায়ে হেঁটে শ্মশানে গেলেন অভিষেকও

মুকুল রায়ের শেষকৃত্যে কাঁচরাপাড়ায় জনস্রোত, পায়ে হেঁটে শ্মশানে গেলেন অভিষেকও
রাজনীতির ময়দানে তাঁর পথচলা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে । কিন্তু কাঁচরাপাড়ার মানুষ এদিন শুধু তাঁদের 'মুকুলদাকেই মনে রেখেছেন—যাঁর প্রয়াণে শহর জুড়ে নীরব বিষাদের ছায়া ৷
Published : February 23, 2026 at 7:31 PM IST
কাঁচরাপাড়া, 23 ফেব্রুয়ারি : কাঁচরাপাড়ার ঘটকপুকুর রোড সোমবার যেন অন্য এক আবহে মোড়া ছিল । রাজনৈতিক কৌশলের জন্য বঙ্গ রাজনীতিতে একদা ‘চাণক্য’ তকমা পাওয়া মুকুল রায়কে শেষ বারের মতো দেখার জন্য আগে থেকেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গোটা এলাকা । যে ‘যুগল ভবন’-এ জীবনের শেষ কয়েক মাস কাটিয়েছেন তিনি, সেখানেই শেষবারের মতো প্রিয় নেতাকে দেখতে ভিড় জমালেন সাধারণ মানুষ থেকে দলীয় কর্মীরা ।
অসুস্থতার জেরে দীর্ঘদিন ধরেই জনসমক্ষে দেখা মিলছিল না তাঁর । হাসপাতালেই আকস্মিক মৃত্যু । সেই শোকের অভিঘাত যেন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হল কাঁচরাপাড়ায় । স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের কথায়, বহু বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই শহর জানে, কীভাবে এখান থেকেই রাজ্য রাজনীতির এক কাণ্ডারিতে পরিণত হয়েছিলেন মুকুল। তাঁদের অনেকের মতে, " তিনি শুধু নেতা নন, অভিভাবক ছিলেন ।"
সোমবার দুপুরে বিধানসভা থেকে শববাহী গাড়ি এসে পৌঁছয় তাঁর বাড়িতে । সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শোকাহত পুত্র শুভ্রাংশু রায়কে সান্ত্বনা দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি । উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান ও স্থানীয় নেতৃত্ব ।
প্রায় এক ঘণ্টা বাড়িতে শায়িত থাকার পর শুভ্রাংশুর কাঁধে চেপে মুকুলের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে, যেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে । সেখান থেকে শুরু হয় অন্তিম যাত্রা । গন্তব্য হালিশহর শ্মশান । প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ জুড়ে ছিল মানুষের ঢল । অনেকেই হাঁটলেন শেষপথে । অভিষেকও পায়ে হেঁটে শ্মশান পর্যন্ত যান ।
পুরো প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন । বিকেল পাঁচটা নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় । একদা সংগঠনের ভিত গড়ে তোলার কারিগরকে বিদায় জানাতে এসে সতীর্থদের চোখেও ছিল জল । বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, " তিনি দল গঠনের সময় থেকে ছিলেন । তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ।" জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামও বলেন, " আমরা একজন সত্যিকারের অভিভাবককে হারালাম ।"
