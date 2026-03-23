তৃণমূল বাংলাকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত করেছে, ভাতা দিয়ে বেকারদের মুখ বন্ধর চেষ্টা: আফরিন বেগম

তৃণমূল বাংলাকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত করেছে, ভাতা দিয়ে বেকারদের মুখ বন্ধর চেষ্টা: আফরিন বেগম
ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি বালিগঞ্জ বিধানসভার সিপিএমের তরুণ প্রার্থী আফরিন বেগম ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : March 23, 2026 at 3:30 PM IST
বালিগঞ্জ, 23 মার্চ: এবার হেভিওয়েট লড়াইয়ে জমে উঠেছে বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র । একদিকে তৃণমূলের অভিজ্ঞ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিজেপির ডঃ শতরূপা, দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে নিজের জায়গা পাকা করতে নেমেছেন সিপিআই(এম) এর তরুণ প্রার্থী আফরিন বেগম ।
এক সময় এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় । তাঁর মৃত্যুতে 2022 সালের উপনির্বাচনে জয় পান তৃণমূলের বাবুল সুপ্রিয় । তবে ওই উপ নির্বাচনে শাসকদলের জয়ের ব্যবধান এবং শতকরা প্রাপ্ত ভোটের হার যেমন কমেছিল, ঠিক তেমনই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বামেদের ভোট ব্যাংক ৷ 21 এর ভোটে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জয়ের ব্য়বধান যেখানে ছিল 75 হাজারের বেশি সেখানে উপ নির্বাচনে বাবুল জয়ী হন মাত্র 19 হাজার 904 ভোটে ! অর্থাৎ 70 শতাংশের বেশি থেকে এক ধাক্কায় শাসকদলের ভোট কমে দাঁড়ায় প্রায় 48 শতাংশে ৷ বাবুলকে এবারে টিকিট দেয়নি দল ৷
অন্যদিকে 5.61 শতাংশ থেকে উপ নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী সায়রা হালিমের প্রাপ্ত ভোট বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় 36 শতাংশ ৷ দক্ষিণ কলকাতার এই কেন্দ্রে বামেদের চমকপদ উত্থান কি এবারেও বজায় থাকবে ? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি সিপিএমের তরুণ প্রার্থী আফরিন বেগম ৷
প্রশ্ন: বালিগঞ্জে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেনেন ?
উত্তর: বিজেপি প্রার্থী ড. শতরূপা এবং তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দুজনকেই চিনি । তাঁরা তাঁদের রাজনীতি করবেন, আমরা আমাদের মতো করে মানুষের রাজনীতি করব ।
প্রশ্ন: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই কতটা কঠিন ?
উত্তর: আমরা মানুষের জন্য লড়তে নেমেছি । বাংলাকে বাঁচানোর এই লড়াইয়ে মানুষ আমাদের পাশে আছেন । আর মানুষ সঙ্গে থাকলে ভয়ের কিছু নেই ।
প্রশ্ন: অতীতে সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তীদের মতো নেতারা যেতেন কমিশনের অফিসে ৷ এবারে সেখানে এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনা করতে পার্টির রাজ্য সম্পাদকের সঙ্গে আপনাকে দেখা গেল কমিশনের দফতরে !
উত্তর: আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে ছাত্র রাজনীতি করছি । ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছি । প্রচুর লড়াই হেরেছি, আবার জিতেছি । পরবর্তী সময় পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি । পার্টি যে কাজ দেয় সেটাই করি । 18 বছর বয়সের নতুন ভোটাদের নাম কীভাবে বাদ পড়েছে, সেদিন কমিশনের কাছে সেই বিষয় তুলে ধরি । অনেকেরই 18 বছর বয়স হয়েছে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি । তেমনই এসআইআর এর কারণ দেখিয়ে বেছে বেছে সংখ্যালঘু, দলিত, মতুয়া প্রান্তিক মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । কমিশন সদুত্তর দিতে পারেননি । নির্বাচনে কত জন ভোট দিতে পারবেন জানি না । তাই মানুষকে নিয়ে আমরা এই লড়াই লড়ছি ।
প্রশ্ন: প্রার্থী হওয়ার 'খবর' আগে থেকে জানতেন ?
উত্তর: আগে থেকে সব জানা থাকে না । তবে পার্টি যে দায়িত্ব দেয়, সেটাই করি । গুরুত্বপূর্ণ হল আমি নিজে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি । বালিগঞ্জ আমাদের বৃহত্তর পরিবার। এখানে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে লড়াটা গুরুত্বপূর্ণ ।
প্রশ্ন: সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ সামনে আসছে, আপনার লড়াই কতটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে?
উত্তর: বহু মানুষের নাম বাদ গেছে । আমরা আগে তাঁদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । প্রচুর মানুষ ভয় আছেন যে এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কিনা ভেবে । কেন্দ্রের সরকার শুধু তালিকা সংশোধন চায়নি । তাঁরা এই প্রক্রিয়াকে সুকৌশলে নাগরিকত্বর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে । মানুষের মনে সেই ভয় আছে । বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ংকর । বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তাঁদের সেই আতঙ্কের কথা শুনছি । এদের পাশে থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে ।
প্রশ্ন: প্রচারে বেরিয়ে কী কী সমস্যার কথা শুনছেন?
উত্তর: বস্তি এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি । 15টি পরিবারের জন্য একটি শৌচালয়, তাও ব্যবহারযোগ্য নয় । পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব, বর্ষায় জল জমে যাওয়া, বিদ্যুতের ঝুঁকি, সব মিলিয়ে মানুষ খুব কষ্টে আছেন । এই সব সমস্যার সমাধান জরুরি ।
প্রশ্ন: বালিগঞ্জে পরিযায়ী শ্রমিকের একটা বড় অংশ আছেন । তাঁদের নিয়ে কী ভাবনা?
উত্তর: রাজ্যে শেষ 15 বছরে কোনও কল কারখানা হয়নি । শিল্প নেই । বাংলার বেকার যুবকরা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন । চাকরিতে নিয়োগ হয় না । পরীক্ষা হলে নিয়োগের আগে 5 টা মামলা হয় যায় । দুর্নীতি হয় । তার কারণে কত শিক্ষককে চাকরি হারাতে হল । তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গকে একটা বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত করেছে । এদিকে বাংলার মানুষ বাইরে গিয়ে কাজ করেও শান্তি পাচ্ছে না । সেখানে বাংলা বলার অপরাধে অত্যাচার করছে বিজেপি । প্রচুর পরিযায়ী চলে আসছে বাধ্য হয়ে । তাঁরা খুব বাজে অবস্থায় আছে । তাঁরা রাগে ফুঁসছে । মানুষ বদল চাইছেন । মানুষ কাজ চাইছেন । মানুষ শিক্ষা চাইছেন । মানুষ চাকরি চাইছেন । বাংলা ভাষাকে যাঁরা অপমান করেন তাঁরা যখন বাংলায় এসে ভোট চায় তাঁদের কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, মানুষ জানেন ।
প্রশ্ন: বাম আমল বনাম বর্তমান সরকারের ভাতা রাজনীতি—আপনার মত?
উত্তর: বাম আমলেও অনেক রকম ভাতা দেওয়া হয়েছে । বেকারদের জন্য ভাতা ছিল । এটা কখনওই বাকি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বিরুদ্ধে চলে যায়নি । আগে মেধাবৃত্তি দেওয়া হতো, সরকারি স্কুলের কাঠামো উন্নতি করা হচ্ছিল । নিয়ম মেনে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছিল । সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল । এখন সরকারি স্কুল বন্ধ । শিক্ষক নিয়োগ নেই । দুর্নীতি হচ্ছে । ঘুষের টাকা দিতে পারবে না বলে যোগ্যরা চাকরি পাচ্ছে না । আর যুবদের একটা নামমাত্র ভাতা দেওয়া হচ্ছে, চুপ করে থাকার জন্য । চাকরির বিকল্প ভাতা হতে পারে না । ভাতা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে পারবেন না বাংলার যুবকদের । এই ভাতায় কিছুদিনের খরচ চলবে । পুরো মাস চালাতে চাকরি পাওয়া দরকার । বেতন পাওয়া দরকার, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। চাকরি দেওয়ার দাবি আমরাই তুলছি । লক ডাউনের সময় আমরা বলেছিলাম, মাসিক সাত হাজার টাকা বেকার ভাতা দিতে । ভাতার সঙ্গে চাকরি যাতে যোগ করে না ফেলেন । ভাতা দিয়েছি তাই চাকরি দেব না, এমনটা হবে না ।
প্রশ্ন : এই ভোটে 2 নাকি 3, কত নম্বরে থাকার লড়াইটা লড়ছেন?
উত্তর: আমি লড়াইটা করছি 1 নম্বরে থাকার জন্যই । বাংলার মানুষ সঙ্গে আছে । বালিগঞ্জের মানুষ সঙ্গে আছেন ।
প্রশ্ন: জিতলে বালিগঞ্জের জন্য কী করবেন?
উত্তর: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, নিকাশি—সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন দরকার । বস্তি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, সরকারি স্কুল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা—এই সব নিয়েই কাজ করতে চাই । বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের পাশে থাকব ।
যদি মানুষ ভরসা রাখে তাহলে বালিগঞ্জের মানুষের যে সমস্যাগুলো শুনছি সেগুলো আমার পরিবারের সমস্যা, সেগুলো সমাধান করব । নিজে এই এলাকার মেয়ে আমি । আমিও এই সব সমস্যাতেই ভুক্তভোগী । সরকারি স্কুল বন্ধ, শিক্ষকের অভাবে একাধিক বিষয় পড়ানো বন্ধ । স্কুল যাতে বাঁচানো যায়, সেটা দেখতে হবে । সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হল ফেরাতে হবে । যাতে মানুষকে প্রাইভেট হাসপাতালে যেতে না হয় । নিকাশি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করব । পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা । বস্তির মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে । বাংলার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ চাইছে ৷ আর তাঁদের ধর্মের নামে বিভাজন করে এসব ভোলাতে চাইছে তৃনমূল ও বিজেপি । এই বিভাজনের বিরুদ্ধে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়ব ।