ডোমকল জিতে শূন্যের গেরো কাটল সিপিএমের ! নজর এখন পরিসংখ্যানের অঙ্কে
কে কোথায় দ্বিতীয়, কে তৃতীয়, কত শতাংশ ভোট বেড়েছে - এই অঙ্ক মেলানোই এখন প্রধান কাজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ।
Published : May 4, 2026 at 11:04 PM IST
কলকাতা, 4 মে: সাত বছরের দীর্ঘ 'শূন্যতা'র অবসান ! 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের একটুকুই আপাত স্বস্তি ! অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ফিরল সিপিএম, কিন্তু সংখ্যাটা মাত্র এক । মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে জিতে মুস্তাফিজুর রহমান রানা লাল শিবিরের মুখ রক্ষা করলেও, সামগ্রিক ফলাফলে প্রত্যাশা পূরণ হল না বামেদের ।
ফল ঘোষণার দিনেই তাই উচ্ছ্বাসের চেয়ে বেশি ছিল অপেক্ষা আর হিসেবের খাতা । কে কোথায় দ্বিতীয়, কে তৃতীয়, কত শতাংশ ভোট বেড়েছে - এই অঙ্ক মেলানোই এখন প্রধান কাজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের । চূড়ান্ত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট চিত্র আঁকতে চাইছে না নেতৃত্ব ।
2021 সালে প্রথমবারের মতো বামশূন্য হয়েছিল বিধানসভা । তারপর 2019 ও 2024 দু'টি লোকসভা নির্বাচনেও ব্যর্থতা । সেই দীর্ঘ রাজনৈতিক খরার পর এবারের বিধানসভা ভোটে ডোমকলের জয় তাই প্রতীকী হলেও তাৎপর্যপূর্ণ । এক সময়ের শক্তঘাঁটি ডোমকল, যেখানে প্রাক্তন মন্ত্রী আনিসুর রহমানের দাপট ছিল, এক দশক পর ফের লাল পতাকা ফিরল সেখানে । তৃণমূলের প্রার্থী, প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে আনলেন রানা ।
তবে এই সাফল্যের মধ্যেও বাস্তব কঠিন । মুর্শিদাবাদের কয়েকটি আসনে ভর করে শূন্য ভাঙার কৌশল নিলেও তা বড় সাফল্যে পরিণত হয়নি । বরং প্রশ্ন উঠছে, এই 'এক' কি ভবিষ্যতের ভিত্তি, না কি সাময়িক স্বস্তি ?
দিনভর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ছবিটাও ছিল সেই বাস্তবতার প্রতিফলন । অন্যদিনের মতোই নিস্তরঙ্গ পরিবেশ, কেবল নিরাপত্তার বাড়তি নজরদারি । সকালে দলীয় কার্যালয়ে আসেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মাঝেমধ্যে বাইরে গেলেও নজর ছিল ফলাফলের উপরেই । উপস্থিত ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, সৃজন ভট্টাচার্য, দেবাঞ্জন দে-সহ একাধিক নেতা । অসুস্থতার কারণে নিচে নামতে না পারলেও নিজের ঘরেই টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন বিমান বসু ।
ফলাফলে তৃণমূলের ধাক্কা বা বিজেপির উত্থান, কোনোটাই বাম শিবিরে উচ্ছ্বাসের কারণ হয়নি । কারণ, নিজেদের ফলই আশানুরূপ নয় । মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণয় কর্য্যের মতো তরুণ মুখরাও প্রত্যাশামতো দাগ কাটতে পারেননি । জোটসঙ্গী হিসেবে ভাঙড় থেকে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর জয় কিছুটা সান্ত্বনা দিলেও সামগ্রিক ছবিতে তা নগণ্য ।
দলের এক নেতার খোলামেলা স্বীকারোক্তি, "আমরা কখনোই চাইনি সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় আসুক । কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে । বামেরা এবার ক্ষমতায় আসবে, এমন আশা ছিল না, কিন্তু ফল আশাব্যঞ্জকও নয় ।"
এই আবহেই সতর্ক সুরে বার্তা দিয়েছেন মহম্মদ সেলিম । তাঁর কথায়, "দীর্ঘ সময় পরে বিধানসভায় বামপন্থী বিধায়ক থাকবেন । বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে জনস্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাব আমরা ।" একই সঙ্গে নির্বাচনের পরে হিংসা ও অশান্তি এড়ানোর আবেদনও জানান তিনি ।
সব মিলিয়ে, শূন্য ভাঙার স্বস্তি যেমন আছে, তেমনই রয়েছে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা । ডোমকলের এই 'এক' নতুন শুরুর ইঙ্গিত, না কি দীর্ঘ সংগ্রামের আর এক অধ্যায়, সেই উত্তর খুঁজছে এখন লাল শিবিরই ।