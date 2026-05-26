ব্যালট ভোটে ফলতায় জয়ী 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির ! ইভিএমে 62 বুথে এগিয়ে সিপিএম

ফলতা বিধানসভায় নজিরবিহীনভাবে 19 শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি ।

ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিজস্ব ছবি)
Published : May 26, 2026 at 6:49 PM IST

কলকাতা, 26 মে: মাত্র কয়েকদিনের তফাতে ভোট চিত্রের বদল ঘটেছে । দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার ফলতা বিধানসভার ভোট চিত্র ওলটপালট হয়ে গিয়েছে । সার্বিকভাবে রাজ্যে পালাবদল না-ঘটলে ফলতাতেও 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটত বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত ৷ কারণ, পুনর্নির্বাচন হলেও ব্যালট ভোটে বিজেপিকে হারিয়ে 1281 ভোট এগিয়ে ছিলেন তিনি । প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যান অন্তত সেটাই বলছে ।

ভোটের পরিসংখ্যান

ব্যালট ভোটে ফলতা বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান 1526টি ভোট পেয়েছেন । নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা 245টি ভোট পেয়েছেন । সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি পেয়েছেন মাত্র 20টি ভোট । কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র 5টি ভোট । বরং, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় বেশি ভোট নষ্ট হয়েছে । 541টি ভোট বাতিল হয়েছে ।

ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান (নিজস্ব ছবি)

কে কত ভোট পেয়েছে ?

ব্যালট ভোটের চিত্র এমন হলেও পুনর্নির্বাচনে ইভিএমে ফলাফল কার্যত উলটো । তৃণমূলকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এসেছে বিজেপি । দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন সিপিএম প্রার্থী । শুধু তাই নয়, নজিরবিহীনভাবে 19 শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি । ফলতা পুনর্নির্বাচনে মোট 62টি বুথে জয়ী হয়েছেন সিপিএম প্রার্থী । তিনটি বুথে জাতীয় কংগ্রেস জিতেছে ।

সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি (নিজস্ব ছবি)

একটি বুথে সিপিএম এবং বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সমান । সেটি হল 67 নম্বর বুথ । কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই বুথে সিপিএম পেয়েছে 366, বিজেপিও 366 আর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান পেয়েছেন মাত্র 14টি ভোট ৷ একাধিক এমন বুথ রয়েছে যেখানে সিপিএম'র প্রাপ্ত ভোট বিজেপির দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণেরও বেশি ।

ফলতায় ইভিএমে 62 বুথে এগিয়ে সিপিএম (নিজস্ব ছবি)

বুথ অনুয়ায়ী বিশ্লেষণ

যেমন 65 নম্বর বুথ - সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি পেয়েছেন 737টি ভোট, বিজেপি পেয়েছে 55টি, তৃণমূল 36টি ।

62 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 670টি ভোট । বিজেপি 40টি, তৃণমূলও 40টি ৷

64 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 407টি ভোট । বিজেপি 162, তৃণমূল 18টি ৷

59 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 572, বিজেপি 243, তৃণমূল 19টি ভোট ৷

47এ নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 534, বিজেপি 75টি, তৃণমূল 36টি ভোট ৷

51 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 592টি, বিজেপি 243, তৃণমূল 56টি ভোট পেয়েছে ৷

66 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 487, বিজেপি 24, তৃণমূল 13টি ভোট ৷

96 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 361, বিজেপি 24টি ভোট ৷

128 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 606, বিজেপি 145, তৃণমূল 113টি ভোট ৷

135 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 554, বিজেপি 46, তৃণমূল 77টি ভোট ৷

179 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 600, বিজেপি 131, তৃণমূল 51টি ভোট ৷

181 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 757টি ভোট, বিজেপি 166, তৃণমূল 92টি ৷

243 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 671, বিজেপি 140, তৃণমূল 51টি ভোট ৷

250 নম্বর বুথ - সিপিএম পেয়েছে 560, বিজেপি 322, তৃণমূল 63টি ভোট ৷

শক্তি সঞ্চয় সিপিএমের

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর প্রথম নির্বাচনে বামেদের প্রার্থীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা এবং 62টি বুথে বিজেপির থেকে এগিয়ে থাকা, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা । সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যস্তরের এক নেতার কথায়, "কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার । সেই শাসকদলের বিরুদ্ধে সিনা টান করেই লড়াইয়ে সিপিএম'ই । তৃণমূল শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক তখনই, যখন বিরোধী ভোট কেটে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে । ফলতার ফলাফল তাই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও পুর্নগঠনের ইঙ্গিত । আগামীর লড়াইয়ের নতুন ব্যাকরণ লেখা শুরু ।"

