সিপিএম ও তৃণমূলের মনোনয়ন পেশ ঘিরে ধুন্ধুমার, রণক্ষেত্র হাওড়া
তৃণমূল ও সিপিএম কর্মীদের মধ্যে চলে স্লোগান ও পালটা স্লোগান ৷ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে ৷
Published : April 6, 2026 at 8:06 PM IST
হাওড়া, 6 এপ্রিল: ভোটের বাদ্যি বাজতেই তপ্ত গঙ্গার পাড় । সোমবার মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়া জেলাশাসকের দফতর সংলগ্ন এলাকা । তৃণমূল ও সিপিএম, দুই শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের হাতাহাতি এবং একে অপরকে লক্ষ্য করে উড়ে আসা স্লোগান-পালটা স্লোগানে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ওল্ড কালেক্টরেট বিল্ডিং চত্বর । পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ।
এদিন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়ন পেশ করতে আসছিলেন শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা । চারদিকে তখন ঘাসফুল শিবিরের জয়ধ্বনি । ঠিক সেই সময়েই বামেদের একটি মিছিল ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় স্ফুলিঙ্গের কাজ করে । মিছিল থেকে ভেসে আসে ঝাঁঝালো কটাক্ষ, "ভাইপো চোর, পিসি চোর !" মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় এলাকার স্বাভাবিক ছন্দ । পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তৃণমূল কর্মীরাও । তাঁদের পালটা স্লোগান, "জয় বাংলা !"
দুই পক্ষের এই বাদানুবাদ বেশিক্ষণ শুধু কথা কাটাকাটির স্তরে আটকে থাকেনি । শুরু হয়ে যায় চরম ধস্তাধস্তি । মাঝরাস্তায় দুই দলের সমর্থকদের এমন সংঘাত দেখে থমকে যায় জনজীবন । পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হতেই আসরে নামে পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় আধা-সেনা । দু'পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন জওয়ানরা । কিছুক্ষণের চেষ্টায় জমায়েত ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব হয় ।
তৃণমূল কর্মী শুভজিৎ ঘোষ কথায়, "সিপিএম কর্মীরা নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছে ৷ খাতা শূন্য অবস্থায় এরা যদি এমন করে তাহলে ভাবুন ক্ষমতায় এলে কী করবে ৷ পুলিশের সঙ্গে সেটিং হয়েছে ৷ বামেদের কর্মীরা আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছি ৷ কিন্তু আমরা শান্তি চেয়েছি ৷ আমরা ঝামেলা চাই না ৷ আমরা ও আমাদের প্রার্থী উন্নয়ন চাই ৷ উন্নয়ন দিয়েই এগিয়ে যাব ৷"
আরেক তৃণমূল কর্মী সন্তোষী মাইতি বলেন, "সিপিএমের প্রার্থী মনোনয়ন পেশ করতে যাচ্ছিল আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ৷ ওরা এসে আমাদের উলটোপালটা বলে, মহিলাদের আক্রমণ করে ৷ আমরা তাই পালটা জয় বাংলা বলেছি ৷"
পালটা সিপিএম কর্মী বিশ্বনাথ সরকার বলেন, "আমরা আইন অমান্য করিনি ৷ আমরা নিয়ম মেনে পাঁচজন এসে মনোনয়ন জমা দিয়েছে ৷ পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়ায় আমাদের বাকি কর্মীরা ঢুকে এসেছে ৷ ধস্তাধস্তি হওয়া উচিত ছিল না ৷"
যদিও এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা পুরোপুরি স্বীকার করতে চাননি পুলিশ আধিকারিকরা । হাওড়া ডিসিপি (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলি আজহার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "এখানে কোনও মিছিল বেরোয়নি । যে পথ দিয়ে মিছিল যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । যদি অশান্তির অভিযোগ হয় আমরা ব্যবস্থা নেব ৷"
তবে প্রশাসনের এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । কারণ, ওল্ড কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ের সামনে ধস্তাধস্তির ছবি ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে এসেছে । যা জেলা প্রশাসনের 'শান্তিপূর্ণ' মনোনয়নের দাবিকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে । দিনের শেষে এলাকা থমথমে থাকলেও, পুলিশি প্রহরায় মনোনয়ন পর্ব জারি রয়েছে ।