প্রতীক উর-কাণ্ডে কৌশলী সিপিএম, বেবি-র উপস্থিতিতে সমাধানের সম্ভাবনা
প্রতীক উর রহমানের কথায়, পদত্যাগ করার বিষয়টা পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয় । যা বলার ও জানানোর দলকে জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : February 17, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: প্রতীক উর রহমানের দলের সব পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে কৌশলগতভাবে পদক্ষেপ করবে সিপিএম ৷ দলের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি-র উপস্থিতিতে এই নিয়ে সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
মূলত বিধানসভা ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই সামাজিক মাধ্যম-সংবাদমাধ্যমে আলোচিত 'শূন্য' সিপিএম । জানুয়ারিতে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠক থেকে শুরু । আর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে এসে সিপিএমের তরুণ নেতা প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগপত্র । যাকে ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম উত্তাল । স্বাভাবিকভাবে প্রভাব পড়েছে পার্টির রাজ্য দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটেও । কিন্তু, দিনভর চর্চা চললেও ধোঁয়াশা কাটেনি ।
সূত্রের দাবি, আগামী বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে ধোঁয়াশা কাটতে পারে । ওইদিন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে । ওই বৈঠকে প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা হতে পারে । তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ । কারণ, একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা । তেমনই, প্রতীক উরের পরবর্তী পদক্ষেপও দেখে নিতে চাইছেন মহম্মদ সেলিমরা ।
সিপিএম সূত্রের দাবি, দলীয় নেতৃত্বের বর্তমান কার্যকলাপের সঙ্গে একাত্ম হতে না-পারার বিষয়টি বহু আগে থেকেই নিজের ঘনিষ্ঠতমদের বলেছিলেন প্রতীক উর রহমান । নিয়ম মেনে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি পদ থেকে অবসর নেন তিনি । এরপর রাজ্য কমিটিতে ঠাঁই পান । তারপর থেকেই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা কমিটির কাছে গুরুত্ব না-পাওয়ার বিষয়টিও জানিয়েছিলেন তিনি ।
'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'য় তিনি বিভিন্ন জেলায় লাগাতার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন । তৃণমূল বিজেপি-সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে ঝাঁঝালো বক্তব্য পেশ করেছেন । তবে, গত এক দেড় মাসে পার্টির রাজ্য কমিটির কিংবা জেলা কমিটির একাধিক বৈঠকে তাঁর অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করা গিয়েছে । একইভাবে, হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠকের আলোচনা পর্বে প্রতীক উরের ফেসবুক পোস্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি । ঠিক তেমনই, ভোটের আগে সেই প্রতীক উরের পদত্যাগ সিপিএমের পক্ষে ক্ষতি বলেই অনেকের অভিমত ।
শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠছে অনেকগুলি । দলীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্র কীভাবে প্রকাশ্যে এল ? বিরোধী রাজনৈতিক নেতার কাছেই বা কীভাবে পৌঁছাল ? যদিও এ বিষয়ে প্রতীক উর কিংবা সিপিএমের কোনও নেতা বিশেষ মন্তব্য করতে রাজি নন । সুজন চক্রবর্তী, শতরূপ ঘোষ কিংবা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সকলের বক্তব্য, "প্রতিক উর কঠিন সময়ে পার্টির হয়ে লড়াই করেছে, পার্টির অবশ্যই উচিত ওর মতো কমরেডকে আগলে রাখা । তবে, সামগ্রিকভাবে এটি পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয় । নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ।"
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের গলায়ও সেই সুর শোনা গিয়েছে । তিনি বলেছেন, "পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয় । পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনা হবে । সংবাদমাধ্যমে বলার কোনও বিষয় নয় ।" ঠিক তেমনই, যাঁকে নিয়ে দিনভর সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যম উত্তাল সেই প্রতীক উরের বক্তব্য কার্যত একই । তাঁর কথায়, "পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয় । যা বলার যা জানানোর পার্টিকে জানিয়েছি ।"
কিন্তু, তাঁকে নিয়ে তৃণমূল, আইএসএফ কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার যে চর্চা সেই বিষয়ে প্রতীক উর রহমান মন্তব্য করতে নারাজ । কারণ, তিনি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বা প্রকাশ্যে চলে আসা তাঁর পদত্যাগের চিঠির সত্যতার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ । স্বাভাবিকভাবেই চিঠির সত্যতা যাচাই না-করা গেলে তার পরবর্তী পদক্ষেপ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার চর্চা করাটাও অনুচিত বলেই মন্তব্য করেন প্রতীক উর রহমান ।