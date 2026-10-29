'মন্দিরের বিরুদ্ধে ছিলেন বুদ্ধদেব' ! শুভেন্দুর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সিপিএম, যাচ্ছে আদালতে
Suvendu Adhikari: নবান্ন থেকে সিপিএমকে 'ধর্মবিরোধী' ও 'নাস্তিক' বলে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এরপর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটি পুরনো বক্তব্যের উল্লেখ করেন তিনি ৷
Published : October 29, 2026 at 6:45 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: মন্দির গড়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর এমন দাবি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ইতিহাস ও তথ্য বিকৃত করার অভিযোগ তুলে এবার আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল সিপিএম । দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের দাবি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্দিরের বিরুদ্ধে কথা বলেননি, বরং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দলের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেছিলেন ।
মূলত বিতর্কের সূত্রপাত বুধবার ৷ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমকে 'ধর্মবিরোধী' ও 'নাস্তিক' বলে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বামেদের বইয়ের স্টলে হামলার প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি সিপিএমের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক নিয়েও কটাক্ষ করেন । পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটি পুরনো বক্তব্যের উল্লেখ করে শুভেন্দু দাবি করেন, মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করলে মাথা ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেই সরব হয়েছে সিপিএম । দলের দাবি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে । তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল, মন্দির বা ধর্মীয় উপাসনাস্থলের বিরোধিতা করা নয়, বরং ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির রাজনীতির বিরোধিতা করা । 2009 সালে কলকাতায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন । তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, বাংলায় মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের সংঘাত বরদাস্ত করা হবে না ।
সেই সময় বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং রামমন্দির ইস্যুকে ঘিরে দেশের রাজনীতিতে চলা বিতর্কের প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল তাঁর বক্তব্যে । বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ওই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উদ্দেশেই ওই মন্তব্য করেছিলেন, তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব । দলের বক্তব্য, ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে সংঘাত উসকে দেওয়ার রাজনীতির বিরোধিতা আর মন্দিরের বিরোধিতা-দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ।
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস ও তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন । বুদ্ধদা (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) কখনও মন্দিরের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি । বুদ্ধদা তাঁর সরকার এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দলের দৃঢ় অবস্থান নিয়েই কথা বলেছিলেন । শুভেন্দু অধিকারীকে এভাবে মিথ্যা কথা বলে পার পেতে দেব না । আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হব ।"
সেলিম আরও জানিয়েছেন, আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । মামলা করার সময় সাংবাদিক বৈঠক করে যাবতীয় তথ্য ও প্রাসঙ্গিক নথি সামনে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।