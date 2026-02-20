শূন্য থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ঝকঝকে 'ব্র্যান্ডিং' সিপিএমের ! 'সবচেয়ে খারাপ দিন' বলছে বিরোধীরা
একটা সময়ে 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'-এর উপর ভরসা রেখেছিল সিপিআইএম ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বিধানসভায় শূন্যে থাকা বামেরা সেই 'ব্র্যান্ড' উপরই জোর দিচ্ছে ৷
Published : February 20, 2026 at 6:18 PM IST
আসানসোল, 20 ফেব্রুয়ারি: একসময় প্রচার উঠেছিল 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলেই তাঁর নিজেরই কার্যত ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা নিয়ে নানান মহলে নানান ব্যাখ্যা হয়েছিল । কেউ কেউ কটাক্ষের সুরে বলেছিল, বামপন্থীরাও কি তবে ব্যক্তিপুজো শুরু করেছে ! বিষয়টি যাই হোক না কেন, 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'কে রাজনীতির মাঠে কাজে লাগাতে পারেনি সিপিএম । বামেরা বিদায় নিয়েছিল 35 বছরের দীর্ঘ শাসনের পর ।
দলগতভাবে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন মহল বলেছিল, প্রাচীন মান্ধাতা আমলের চিন্তাভাবনা আর সাদা চুলের রাজনীতি থেকে বামেরা নিজেদের উত্তরণের জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি । তাই হয়তো মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলেছে । বর্তমানে সময় পালটেছে । মীনাক্ষী, শতরূপদের মতো 'ইয়ংস্টার'রা লাল পতাকা তুলে নিয়েছেন । রয়েছেন মিছিলের অগ্রভাগে । বর্তমান সময়ের বামপন্থী যুব সমাজ, বা বলা চলে বামেদের যুব নেতৃত্ব মনে করছে, পালটানো প্রয়োজন । তাই এবার পালটে গেল প্রাচীন চিন্তাভাবনার বামেদের 'প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল'। সেখানেও মানুষকে আকর্ষিত করতে নিয়ে আসা হল এবার 'ব্র্যান্ড'। তবে বামেদের এই কৌশলকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷
বামেদের প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল
গ্রামীণ মেলা হোক কিংবা দুর্গাপুজোর মণ্ডপ । দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বামেদের প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল বা প্রগতিশীল বইয়ের দোকান সবারই চেনা । এই দোকানে কার্যত বামপন্থীরা বিভিন্ন তত্ত্বমূলক বই বিক্রি করেন । উদ্দেশ্য, মানুষের মধ্যে বামপন্থী চেতনাকে আরও উদ্বুদ্ধ করা এবং অবশ্যই মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করা । বিভিন্ন মেলার মাঠে বহু মানুষের সমাগম হয় । আর তাই এই প্রোগ্রেসিভ বুক স্টলের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় । কথাবার্তা হয় ।
কিন্তু কয়েক বছর ধরে বামপন্থীরা নিজেরাই অনুভব করছিলেন যে, প্রোগেসিভ বুক স্টলের দিকে মানুষজন আর পা বাড়ান না । দূর থেকে মানুষ প্রোগেসিভ বুক স্টল দেখলেই পাশ কাটিয়ে চলে যান । যেখানে বইমেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়, সেখানে বইয়ের দোকান দেখে মানুষ পাশ কাটাচ্ছে ৷ নাকি বামপন্থীদেরই এড়িয়ে যাচ্ছে মানুষজন ! এ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন বামপন্থীরা নিজেরাও ।
স্টল আকর্ষিত করতে 'ব্র্যান্ড'
এবার তাই একটু অন্য রকমের ভাবনার প্রয়োগ সেই প্রোগেসিভ বুক স্টলে । কুলটির নিয়ামতপুরে চলছে শতাব্দী প্রাচীন শিবরাত্রি মেলা । সেখানেই দেখা মিলল বামেদের প্রোগ্রেসিভ বুক স্টলের । স্টলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বেশ কয়েকজন এই সময়কালের যুবক যুবতী । স্টলের মধ্যে যেতেই দেখা মিলল বেশ কিছু আকর্ষণীয় জিনিসের । শুধু বই নয়, বইয়ের পাশাপাশি ঝকঝকে বেশ কিছু আধুনিক প্রোডাক্ট রাখা হয়েছে স্টলে । যা কার্যত 'ব্র্যান্ড' হিসেবেই ব্যবহার করেছেন বামপন্থীরা ।
এর মধ্যে যেমন রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি দেওয়া চায়ের কাপ, তেমনই তার পাশাপাশি রয়েছে সলীল চৌধুরীর ছবি দেওয়া চাবির রিং । এছাড়াও ঋত্বিক ঘটক, গীতা দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সহ বিভিন্ন মনীষীদের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি দেওয়া পেপার ওয়েট থেকে শুরু করে চায়ের কাপ, পেন স্ট্যান্ড, চাবি রিং আরও কত কী । চে গুয়েভারা তো আছেই, বাড়তি সংযোজন ফিদেল কাস্ত্রোর ছবি দেওয়া টি শার্ট । শুধু তাই নয়, এই স্টলে বিক্রি হচ্ছে ফিদেল কাস্ত্রো স্টাইলের টুপিও ।
কিন্তু কেন এই পরিবর্তন !
হঠাৎ তত্ত্বমূলক বইয়ের সঙ্গে এমন কনজিউমারিজমের দিকে কেন ঝুঁকছে বামেরা ? এমন প্রশ্ন করতেই স্টলে থাকা বাম-যুবনেতা প্রণয়বিকাশ ধারা বললেন, "যুগ পালটেছে, 'এরা' পালটেছে । সেই কারণে আমাদেরকেও পালটাতে হবে । আমরা বইয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু জিনিসপত্র রেখেছি যা কার্যত বামেদের 'ব্র্যান্ড'। এখন ব্র্যান্ড বললে পুঁজিবাদী বিশ্লেষণ করবে কিছু মানুষজন । কিন্তু আমরা তা বলছি না । আমরা মানুষজনের কাছে এই বার্তা নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, এই যে সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক কিংবা গীতা দত্তের মতো মানুষজন একসময় বামপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, আমরা আজও সেই আদর্শেই চলছি । তাই তাঁদের ছবি দেওয়া জিনিসপত্র তৈরি করে মানুষজনকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি । আসলে বিষয়টি অ্যাগ্রেসিভ ভাবনার বিরুদ্ধে গিয়ে সেই বামপন্থী প্রোগেসিভ ভাবনারই প্রচার ।"
মানুষের উৎসাহ কি বাড়ছে ?
বইয়ের পাশাপাশি এই সমস্ত আধুনিক জিনিসপত্র দেখে মানুষজনের আনাগোনা কি বেড়েছে প্রোগ্রেসিভ স্টলে ? বামপন্থী যুবনেতা প্রণয়বিকাশ জানালেন, "অবশ্যই । বহু মানুষ উৎসাহিত হচ্ছেন এবং আমরা গত 3-4 দিনে বেশ কয়েক হাজার টাকার বিক্রিও করেছি । মানুষের সঙ্গে কথা হচ্ছে । মানুষ আসছেন । জিনিস দেখছেন । পাশাপাশি আমরা আমাদের কথা মানুষদের কাছে রাখতে পারছি । আমাদের এই উদ্দেশ্যই ছিল । তাতে আমরা পুরোপুরি ভাবে সফল ।"
বাম বিরোধীদের কটাক্ষ
বামপন্থীরা যতই 'ব্র্যান্ড' নিয়ে আসার চেষ্টা করুন না কেন, বিষয়টিকে কটাক্ষই করছে বিরোধীরা । কুলটি অঞ্চলের তৃণমূল নেত্রী তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী মিশ্র জানালেন, "ওঁদের তো আর কোনও কাজ নেই । রাজনৈতিকভাবে ওঁরা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন । তাই চাবির রিং আর চায়ের কাপ বিক্রি করছেন ৷ তবে বুদ্ধবাবুর ছবি দেওয়া চায়ের কাপে কখনও চা খেতে আমরা পারব না। কারণ উনি আবেগ । আর যাই হোক, সিপিএমের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না ।"
কুলটি অঞ্চলের আরও এক তৃণমূল নেতা তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক সুব্রত সিনহা জানালেন, "যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে । আমরা সেই উন্নয়নের প্রচার করছি মানুষের কাছে । সেখানে সিপিএম চাবির রিং বিক্রি করছে মেলায় বসে । এর চেয়ে খারাপ দিন কি হতে পারে । তবে তারা বুদ্ধবাবুর ছবি দিয়েই ব্র্যান্ড করুক, আর ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেওয়া জিনিস বিক্রি করুক বামেদের ছুড়ে ফেলেছে মানুষজন । আর তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও আশা নেই ।"
অন্যদিকে, কুলটি অঞ্চলের বিশিষ্ট বিজেপি নেতা তথা বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ আচার্য জানালেন, "বুদ্ধবাবু যেমন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, সিপিএমও সেরকম ইতিহাস হয়ে গিয়েছে । তাই বুদ্ধবাবুর ছবি দিয়ে সিপিএম আর ফিরে আসার চেষ্টা করলেও পারবে না । আমরা একটাই অনুরোধ করব, আসুন একসঙ্গে কাজ করি । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হাতে হাত মিলিয়ে তৃণমূলকে এই রাজ্য থেকে উৎখাত করি । দরজা খুলে রাখছি বামপন্থী ভাইদের জন্য ।"