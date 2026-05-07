ভাতটুকুও খেতে দেয়নি ! তৃণমূলের পতনে প্রতিজ্ঞা পূরণ, 5 বছর পর চুল কাটালেন বামনেতা

ভাতটুকুও খেতে দেয়নি ! তৃণমূলের পতনে প্রতিজ্ঞা পূরণ, 5 বছর পর চুল কাটালেন বামনেতা
তৃণমূলের পতন কামনায় দীর্ঘ 5 বছর ধরে 'কেশ-সন্ন্যাস' নিয়েছিলেন তিনি ৷ প্রতিজ্ঞা পূরণে ঘটা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ও মিষ্টি মুখ করিয়ে চুল কাটলেন বামনেতা ৷
Published : May 7, 2026 at 1:23 PM IST
হাসনাবাদ, 7 মে: তৃণমূল আমলে মার খেতে হয়েছিল ৷ সেই থেকেই মনে মনে জেদ করেছিলেন, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পতন হলেই কাটবেন চুল ৷ আর সেই জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চুল রেখে আসছিলেন ৷ অবশেষে এবার প্রতিজ্ঞা পূরণে নিজের মাথার লম্বা চুল কাটলেন সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য জামশেদ সরদার ।
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলার হাসনাবাদের আমলানি পঞ্চায়েতের হরিপুর হাটখোলায় ৷ তাঁর এই কেশকর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদিন স্থানীয়দের মধ্যে এক অভাবনীয় উৎসবের মেজাজ তৈরি হয় । রাজ্যে 'পালাবদল' হয়েছে এই বিশ্বাস থেকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে এবং এলাকায় রীতিমতো মিষ্টি মুখ করিয়ে চুল কাটালেন জামশেদ সরদার ৷ রাজনীতির ময়দানে লড়াই বা প্রতিবাদের নানা ধরন থাকে, কিন্তু হাসনাবাদের প্রাক্তন এক বামনেতার জেদ ও সেই জেদ পূরণের ধরন দেখে কার্যত তাজ্জব হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহল ।
যদিও ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক রাজনৈতিক ইতিহাস । সালটা 2021 ৷ বিধানসভা নির্বাচনে আমলানি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন এই সদস্য বাম প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী এজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন । জামশেদ সরদারের অভিযোগ, সেই সময় নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর শাসকদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালায় । সেই চরম অপমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা থেকেই তিনি এক কঠিন শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, যতদিন এই সরকারের পতন না-হবে, ততদিন তিনি মাথার চুলে আর কখনও কাঁচি ছোঁয়াবেন না ।
চুল কাটার সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জামশেদ সরদার বলেন, "2021 সাল থেকে আমি এই চুল রেখেছি । প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন চুল কাটব না । বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমি বুথ এজেন্ট ছিলাম । সেই আক্রোশে তৃণমূলের 100-150 জন লোক রাত এগারোটার সময় আমার বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ চালায় । আমাকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি আমি ভাত নিয়ে খেতে বসেছিলাম, সেই ভাতটুকুও আমাকে খেতে দেয়নি তারা । আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পেরে খুব ভালো লাগছে । আমি আশাবাদী যে মানুষ আবারও সিপিএম-কে ফিরিয়ে আনবে ।"
অবশেষে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে মনে করে তিনি নাপিত ডেকে প্রথাগতভাবে চুল কাটার সিদ্ধান্ত নেন । বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আনন্দ মিছিল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন । একজন রাজনৈতিক কর্মীর এমন ব্যক্তিগত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবাদ হাসনাবাদের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । সাধারণ মানুষের ভিড় আর উৎসবের আবহে জামশেদের এই পরিবর্তন এখন জেলার অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।