প্রতিটি জেলায় হোলটাইমার, সোশাল মিডিয়ায় 'পাল্টা লড়াই'য়ে জোর সিপিএমের

প্রতিটি জেলায় হোলটাইমার, সোশাল মিডিয়ায় 'পাল্টা লড়াই'য়ে জোর সিপিএমের
CPM in Social Media: দলীয় নেতৃত্বকে দেওয়া অভ্যন্তরীণ চিঠি দিয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ ইটিভি ভারতের সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : October 7, 2026 at 5:49 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: সোশাল মিডিয়ায় বিপক্ষের রাজনৈতিক প্রচারের মোকাবিলায় আরও সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সিপিআইএম । 'মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যে'র বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক পালটা প্রচার গড়ে তুলতে চাইছে বামেরা ৷ আর সেজন্য দলের সোশাল মিডিয়া ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করার উদ্যোগ নিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট । দলীয় নেতৃত্বকে দেওয়া অভ্যন্তরীণ চিঠিতে প্রতিটি জেলায় অন্তত একজন করে সোশাল মিডিয়ায় দক্ষ সর্বক্ষণের কর্মীকে এই কাজের জন্য দায়িত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
দলীয় সূত্রে দাবি, বর্তমানে বিভিন্ন নামে-বেনামে সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সিপিএমকে নিশানা করে 'বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার' চালানো হচ্ছে । সেই প্রচারের মোকাবিলায় নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুত এবং তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে চাইছে দল ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিপিএম রাজ্য কমিটির এক নেতার কথায়, "নামে-বেনামে সোশাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলে শত্রুপক্ষ বিবিধ কায়দায় বিকৃত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে । মিথ্যে ও বিকৃত প্রচারের বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি সর্বস্তরে রাখতে হবে । সে কারণেই আমাদের পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"
সূত্রের দাবি, সোশাল মিডিয়ার কার্যধারাকে আরও সংগঠিত করার জন্য ইতিমধ্যে যে কাজ চলছে, তার ধারাবাহিকতাও বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি জেলায় অন্তত একজন দক্ষ ও সর্বক্ষণের কর্মীকে এই দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।
একইসঙ্গে, দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক করেছে নেতৃত্ব । দলীয় অবস্থানের বাইরে ব্যক্তিগত মতামত প্রচার করা কিংবা নিজেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরার প্রবণতা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে । প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটিকে এ বিষয়ে 'কঠোর পদক্ষেপ' করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
দলের নিজস্ব সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার উপরও গুরুত্ব দিয়েছে সিপিআইএম । অর্থাৎ, শুধু বিরোধীদের প্রচারের জবাব দেওয়া নয়, পার্টির বক্তব্য, রাজনৈতিক অবস্থান এবং সংগঠনের কর্মসূচি সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সোশাল মিডিয়াকে আরও কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে সিপিএম ।
সোশাল মিডিয়ায় প্রচার ও রাজনৈতিক পালটা-আক্রমণের পাশাপাশি এবার দলের সাংগঠনিক ভিত আরও শক্ত করার দিকেও জোর দিচ্ছে সিপিএম । পার্টির চিঠিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় শুধু প্রচার নয়, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করাই অন্যতম লক্ষ্য ।
পার্টির চিঠির শুরুতেই বিগত পার্টি কংগ্রেস ও রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একইসঙ্গে পার্টি ইউনিট ও কমিটির নিয়মিত সভা এবং নির্ধারিত সময়ে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে ন্যূনতম দু’টি শাখা-সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শক্তিশালী শাখা গড়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষ শাখা সম্পাদক তৈরি করাকেও অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । উচ্চতর কমিটিগুলিকে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
দলের অভ্যন্তরীণ কাজের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে । চিঠিতে 'কাজের কমিউনিস্ট পদ্ধতি' হিসেবে যৌথ সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং যৌথ চেকআপ - এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । দলের সমস্ত স্তরের সদস্যদের এই পদ্ধতি মেনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
তবে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক পরিসরেও সম্পর্ক বাড়ানোর বার্তা দিয়েছে সিপিএম । নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা মোকাবিলার পাশাপাশি সম্ভাবনাগুলিকেও চিহ্নিত করে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে । পার্টির বক্তব্য, দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ।
অর্থাৎ, একদিকে ডিজিটাল ময়দানে রাজনৈতিক লড়াই, অন্যদিকে শাখা স্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করা - দুই পথেই এগোতে চাইছে সিপিএম । লক্ষ্য একটাই - তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে ফের শক্তিশালী করে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের ভূমিকা আরও জোরালো করা ।