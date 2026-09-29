কর্মী সংকটে সিপিএম, পার্টির চিঠিতে বুথস্তরে সাংগঠনিক দুর্বলতার ছবি !
CPI(M) Membership: তরুণ প্রজন্মকে দলের সংগঠনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি রয়েছে বলে সাংগঠনিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে । মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রেও রয়েছে উদ্বেগ ।
Published : September 29, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে সাংগঠনিকভাবে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে সিপিএম । সদ্যপ্রকাশিত দলের এক নম্বর পার্টি চিঠিতে রাজ্যের বুথ ও শাখা স্তরের সংগঠন নিয়ে বেশ কিছু উদ্বেগের কথা উঠে এসেছে । চিঠিতে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের 64.90 শতাংশ পার্টি শাখায় এজি (অক্সিলারি গ্রুপ) নেই । একই সঙ্গে দলের সদস্যদের বয়সভিত্তিক গঠন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ।
পার্টি চিঠির তথ্য অনুযায়ী, সিপিএম-এর মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে 30 বছরের কম বয়সিদের অংশ মাত্র 4.55 শতাংশ । অর্থাৎ, তরুণ প্রজন্মকে পার্টির সংগঠনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি রয়েছে বলে সাংগঠনিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে । দীর্ঘমেয়াদে দলের সাংগঠনিক শক্তি ধরে রাখতে এই পরিস্থিতি বদলানো জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে । মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রেও রয়েছে উদ্বেগ । দার্জিলিং জেলা বাদ দিলে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে মহিলা সদস্যদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না-এমন পর্যবেক্ষণও উঠে এসেছে পার্টি চিঠিতে । সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার দিকটি তাই বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে ।
শুধু সদস্য সংখ্যা বা শাখার সাংগঠনিক কাঠামো নয়, পার্টি সদস্যদের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে । চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলের কিছু সদস্য সংগঠনের কাজের তুলনায় ব্যক্তিগত প্রচার বা আত্মপ্রচারে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ছেন । পাশাপাশি সদস্যদের মধ্যে 'অকমিউনিস্টসুলভ আচরণ'-এর প্রবণতা বাড়ছে বলেও সতর্ক করা হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতে সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব । তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে ।
শাখা ও বুথস্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করা, তরুণ ও মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং সদস্যদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য । দলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক আলোচনায়ও তৃণমূল স্তরে সংগঠন শক্তিশালী করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে । ফলে এক নম্বর পার্টি চিঠিতে প্রকাশিত এই পরিসংখ্যানকে কেবল সদস্যসংখ্যার হিসাব হিসেবে নয়, আগামিদিনে সংগঠন পুনর্গঠনের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবেও দেখা হচ্ছে । তিন মাসের মধ্যে রাজ্য নেতৃত্ব কীভাবে এই ঘাটতিগুলি পূরণে উদ্যোগ নেয়, সেটিই এখন নজরে ৷