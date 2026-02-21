ETV Bharat / politics

গঠনতন্ত্র মেনেই বহিষ্কার, ও যে পথের পথিক হয়েছে, ভালো থাকুক : সেলিম

দমবন্ধ অবস্থা থেকে নিঃশ্বাস নিতে এসেছি ৷ রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুমন্ত শিশু জেগে উঠেছে, প্রশ্ন করবে, রাজা, তোর কাপড় কোথায়? চাঁচাছোলা ভাষায় পালটা প্রতীক উর!

মহম্মদ সেলিম ও প্রতীক উর রহমান৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
আমতলা ও কোন্নগর, 21 ফেব্রুয়ারি: ক্ষোভ-বিক্ষোভের নাটকীয় পরিণতি। শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় পার্টি অফিসে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির তরুণ সদস্য প্রতীক উর রহমান । সেই দৃশ্যের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আলিমুদ্দিন থেকে জারি হল বহিষ্কারের বিবৃতি ! ‘শত্রু শিবিরে’ যোগদানের অপরাধে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানালেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির বিবৃতিতে জানানো হয়, "পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতীক উর রহমান গুরুতর পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকা এবং শত্রু শিবিরে যোগদানের অপরাধে পার্টির গঠনতন্ত্রের 19 নম্বর ধারা, 13 নম্বর উপধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত ।" সেলিমের কথায়, " গঠনতন্ত্র মেনেই বহিষ্কার করা হয়েছে। ও যে পথের পথিক হয়েছে, ভালো থাকুক ।"

প্রতীক উরকে বহিষ্কারের চিঠি (নিজস্ব চিত্র৷)

এই বহিষ্কার যেন পূর্বনির্ধারিত উত্তেজনারই চূড়ান্ত রূপ । সম্প্রতি দলের একাংশ নেতৃত্বের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেলিমকে চিঠি দেন প্রতীক উর । 'চার দেওয়ালে'র সেই চিঠি সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়ে আলিমুদ্দিন । বিষয়টি নিয়ে দলীয় বৈঠকেও আলোচনা হয়। যদিও শুক্রবার সেলিম জানিয়েছিলেন, এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । একই সঙ্গে তিনি প্রতীক উরের দলত্যাগকে ‘সন্তান হারানো’র সমান বলেও মন্তব্য করেছিলেন ।

তবে দলবদলের পর প্রতীক উর পালটা আক্রমণে সরব । তাঁর অভিযোগ, "দলের মধ্যে আমাকে কোণঠাসা করা হয়েছিল । নিজের এলাকায় কাজ করতে দেওয়া হয়নি । দলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, ইয়েস ম্যান ছাড়া জায়গা নেই ।" সেলিমের ‘সন্তান হারানো’র মন্তব্যের জবাবে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "পিতা যদি সন্তানকে নিজেই গলা টিপে হত্যা করে, তারপর বলে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা— তার উত্তর দেওয়ার কিছু নেই !"

এখানেই থামেননি প্রতীক। রূপক টেনে বলেন, "রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুমন্ত শিশু জেগে উঠেছে, প্রশ্ন করবে— রাজা, তোর কাপড় কোথায়?" তাঁর দাবি, "দমবন্ধ অবস্থা থেকে নিঃশ্বাস নিতে এসেছি ৷"

প্রতীক উরের দল বদল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রতীক উরের সঙ্গে মাঠে ময়দানে একসঙ্গে লড়াই করেছি ৷ তাই ব্যক্তি প্রতীক উরকে নিয়ে এই মুহূর্তে বলার মতো মানসিকতা নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর লড়াই চলবে, এক ইঞ্চিও কমবে না ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দলবদল কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বাম শিবিরের অন্দরের অস্থিরতারও ইঙ্গিত । ভোটের আগে এমন নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন উত্তাপ যোগ করল বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ৷

