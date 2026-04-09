চিটফান্ড প্রতারককে পাশে বসিয়ে ফটো তুলুক মমতা ! সুদীপ্ত সেনের জামিনে কটাক্ষ সুজন-মান্নানের
পাশাপাশি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷
Published : April 9, 2026 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের জামিন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জোরালো আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান । যিনি একটা সময়ে এই মামলা নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । সেই আন্দোলনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত মিশ্ররা । তাঁরাও সুদীপ্ত সেনের জামিনে সরব হয়েছেন ।
13 বছর জেল খেটেছেন । আগে একাধিক মামলায় জামিন পেয়েছেন । বুধবার দুটি মামলায় জামিন পেলেন । তবে, এখনও জেল থেকে বেরোতে পারেননি সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন । কারণ একদিকে যেমন বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ৷ অন্যদিকে রাজ্যের স্থায়ী সরকারের তরফে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না বলে আদালতে দাবি করা হয়েছে । যা শুনে রাজ্যের কৌসুঁলিকে আদালত কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছে । একইসঙ্গে একাধিক শর্তে জামিন মঞ্জুর হয়েছে সুদীপ্ত সেনের ।
আর এই খবর জানার পরেই রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান বলেন, "justice delayed is justice denied, যার বাংলা তর্জমা করলে হয়, বিচার বিলম্বিত হলে তা বিচার বঞ্চিত হওয়ারই সমান । এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে । বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল না । একজন জামিন পেয়ে গেল । এতে আর কী বলার থাকতে পারে । প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার কথা ছিল । তা কী হয়েছে ? হয়নি । আমরা দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছিলাম । প্রতারিতদের টাকা ফেরতের দাবি তুলেছিলাম । সেটাও হয়নি ।"
তাঁর কথায়, "যারা প্রতারিত হলেন তাদের মধ্যে 158 জনের মৃত্যু হয়েছে । তাদের ক্ষতিপূরণ কী হবে ? সে মানুষগুলোর পরিবারের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবারও গেলেন না । যাবেন কী করে? উনি তো নিজেই অপরাধী । আর অপরাধীদের প্রশ্রয়দাত্রী । যিনি তথ্য প্রমাণ লোপাট করলেন, তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । টাকাগুলো গেল কোথায়? কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন, সমস্ত টাকা কালীঘাটে গিয়েছে । সেই কুণাল ঘোষ আবার তৃণমূলের বেলেঘাটার প্রার্থী হলেন ।"
ভোটের মুখে সুদীপ্ত সেনের জামিন হওয়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন সুজন চক্রবর্তীও । সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলেন, "সুদীপ্ত সেনের জামিন মঞ্জুর হয়েছে । এবার এই সুদীপ্ত সেনকে ডান পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ফটো সেশন করুক । কারণ, এই সুদীপ্ত সেনের কথাতেই ডেলোর পাহাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল । সবাই জানে ৷ আমি শুধু বলব, মুখ্যমন্ত্রী মধ্যিখানে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করুক । সেই সংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর একপাশে থাকুক চিটফান্ড প্রতারক সুদীপ্ত সেন, আর অন্য পাশে থাকুক তৃণমূলের সেই নেতা যিনি বলেন, সারদার চিটফান্ডের সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"