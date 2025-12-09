ETV Bharat / politics

সিপিএমের প্রচার গাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, কর্মীদের মারধর ! কাঠগড়ায় তৃণমূল

সিপিএমের দাবি, তাদের আন্দোলন যে সফল হচ্ছে এই আক্রমণ তারই প্রমাণ ৷ অন্যদিকে হামলার অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল ৷

সিপিএমের প্রচার গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 9, 2025 at 4:13 PM IST

শান্তিপুর, 9 ডিসেম্বর: সিপিএমের প্রচার গাড়ি আটকে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ । এমনকি গাড়ি ভাঙচুর ও সিপিএম কর্মীদের মারধর করারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বাগ দেবীপুর এলাকায় ।

সিপিএম সূত্রে খবর, 'বাংলা বাঁচাও' অভিযানকে সামনে রেখে একটি চার চাকা গাড়িতে করে প্রচারে নামে হরিপুর অঞ্চল কমিটি ৷ সোমবার সকাল 11টা থেকে শুরু হয় সিপিএম কর্মীদের এই প্রচার অভিযান । হরিপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘোরার পর বিকেল নাগাদ তাঁরা মেলের মাঠ পার করে বাগ দেবীপুরে পৌঁছন ৷ অভিযোগ, ঠিক তখনই উলটো দিক থেকে বেশ কয়েকজন যুবক প্রচার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় । চালককে গাড়ি থেকে বের করে মারধর শুরু করে এবং অকথ্য ভাষায় শুরু হয় গালিগালাজ ।

সিপিএমের প্রচার গাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আরও অভিযোগ, এরপরই শুরু হয় সেই গাড়িতে থাকা সিপিআইএম কর্মীদের মারধর । প্রচারের গাড়িতে লাগানো মাইক এবং গাড়ি ভাঙচুর করা হয় । বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী প্রাণভয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যান । তাণ্ডব চালানোর পর দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করে । খবর পেয়ে সিপিএমের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ পরে শান্তিপুর থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা । সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী । তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে তাদের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে ।

সিপিএমের প্রচার চলাকালীন দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

সিপিএম অঞ্চল কমিটির সদস্য নিতাই ঘোষ বলেন, "আমাদের বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু হয়েছে ৷ যা খুব শীঘ্র উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আসবে ৷ তার অঙ্গ হিসাবে আমরা হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার শুরু করেছি ৷ মেলের মাঠ পার করে যখন বাগ দেবীপুরে পৌঁছই তখন তিন চারটে টোটো এসে আমাদের গাড়ির উপর হামলা করে ৷ আমাদের চালককে গাড়ি থেকে বের করে মারধর চালায় ৷ গাড়ির চাবি কেড়ে নেয় ৷ গাড়িতে ভাঙচুর চালায় ৷ আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে শান্তিপুর নেতৃত্বকে ফোন করছিলাম, তখন আমার ফোন কেড়ে নেয় ৷ আমাকে আক্রমণ করতে গেলে আমি পালিয়ে স্থানীয় একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই ৷ তৃণমূলের লোক এই হামলা করেছে বলে মনে হচ্ছে ৷"

ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত সিপিএম শান্তিপুর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত ঘোষ বলেন, "আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন দাবি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছি । এর মাঝে আমাদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটল ৷ এই কাজের সঙ্গে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে । এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এই আন্দোলন সফল হচ্ছে এবং মানুষ আমাদের দিকে আবারও মুখ ফিরে তাকাচ্ছে । মূলত যারা দিনে তৃণমূল করে তারাই রাতে বিজেপি করে । আমরা পুলিশের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক ।"

'বাংলা বাঁচাও' অভিযানকে সামনে রেখে সিপিএমের প্রচার (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "হামলার ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয় । কিন্তু এর সঙ্গে তৃণমূল কোনওভাবেই জড়িত নয় । তৃণমূলের এতটা খারাপ অবস্থা আসেনি যে সিপিএমকে আক্রমণ করতে হবে । নিজেরাই হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়ে নিজেদের প্রচারের মুখে আনার চেষ্টা করছে সিপিএম ।"

রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য বলেন, "ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপুর থানায় সিপিএমের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে । আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছি । তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি ।"

