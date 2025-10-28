2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' সিপিএমের
বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজ্যজুড়ে যাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে সিপিএম । 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র পথে বহু সভা সমাবেশ করবে তারা ।
কলকাতা, 28 অক্টোবর: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে জুড়ে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র ডাক দিল সিপিএম । আগামী নভেম্বর মাস থেকেই শুরু হবে এই 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' । শেষ হবে ডিসেম্বর মাসে । সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
তিনি বলেন, "ভয়মুক্ত, সঙ্কটমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলা গড়ার ডাক দেওয়া হচ্ছে । মূল যাত্রার পাশাপাশি প্রতিটা বুথে উপযাত্রা হবে । উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত এই যাত্রায় রাজ্যের একেবারে ভূমিস্তর থেকে তুলে আনা মানুষের দাবিগুলি তুলে ধরা হবে । নির্ভুল ভোটার তালিকার দাবিতে এবং এসআইআর নিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করার বিরুদ্ধেও যেমন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে, এই যাত্রা থেকে জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিও তোলা হবে ।"
সিপিএম সূত্রের দাবি, রাজ্য কমিটির বৈঠকে আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর পরপর দুই মাসে আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির হয়েছে । তার মধ্যে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' উল্লেখযোগ্য । মহম্মদ সেলিম বলেন, "কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসক দল বিজেপি ও তৃণমূল বাংলার সর্বনাশ করছে । এখনই বাংলাকে বাঁচাতে হবে । ভয়মুক্ত, সঙ্কটমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলা গড়ে তুলতে হবে । এরজন্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজ্যজুড়ে যাত্রার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । যাত্রাপথে বহু সভা সমাবেশ করা হবে । মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধানে মানুষকেই সোচ্চার করে তোলা হবে ।"
তিনি বলেন, "বামপন্থীরা ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? বামপন্থীরাই বাংলার ভালো মন্দ জানে । বামপন্থীরাই বাংলার নবজাগরণের ঐতিহ্য বহন করে । বামপন্থীরাই অতীতে বাংলাকে তিল তিল করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছে । বামপন্থীরাই এখনও বাংলাকে বাঁচাতে পারে ।" 100 দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে আন্দোলনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে আগামী 5 নভেম্বর বৈঠক ডাকা হয়েছে সিপিএমের তরফে ৷ এদিন এই 100 দিনের কাজের প্রসঙ্গ টেনে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র গুরুত্ব তুলে ধরেন সেলিম ।
তিনি বলেন, "বাংলার গ্রামে মানুষের দুর্দশা চলছে, 100 দিনের যে প্রকল্প বামপন্থীদের চাপে ইউপিএ সরকার চালু করেছিল সেই প্রকল্পের কাজ নেই, মজুরি নেই । হাজার হাজার কোটি টাকা যা বাংলার গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল, তা যায়নি রাজ্য সরকারের দুর্নীতিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবে । 100 দিনের কাজের আইনে স্পষ্ট বলা আছে, প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতি হলে দুর্নীতিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে । কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি না-দিয়ে রাজ্যের মানুষের প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ।
তিনি আরও বলেন, "হাইকোর্ট কাজ চালু ও টাকা বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কেউই তা করেনি । সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ চালু করতে যে রায় দিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি । 100 দিনের প্রকল্পের আইন বামপন্থীদের চাপে সারা দেশের জন্য তৈরি হয়েছিল । সেই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা আইনি লড়াই করেছে । মাঠে লড়াই করেছে ।"
সেলিমের কথায়, "সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-সহ বামপন্থী আইনজীবীরা লড়েছেন । বামপন্থী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত অভিযান করেছেন । বিডিও দফতরে অভিযান করেছেন । কাজ না দিতে পারলে 100 দিনের কাজের আইন মোতাবেক ফর্ম ফিল আপ করে ভাতা দেওয়ার দাবি করেছেন । এই ভাতা দিতে সরকার আইনত বাধ্য । এই দাবিতে মানুষ আন্দোলন সংগঠিত করলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েও আটকাতে পারেননি । কোথাও বিডিও পালিয়েছেন, কোথাও পঞ্চায়েত প্রধান পালিয়েছেন ।"