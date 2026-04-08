'অভয়ার বিচার চায় না সিপিএম !' দেওয়াল লিখন 'বিকৃত' করা নিয়ে তোলপাড়

'অভয়ার বিচার চায় না সিপিএম !' দেওয়াল লিখন 'বিকৃত' করা নিয়ে তোলপাড়
দেওয়াল লিখনের ছবি বিকৃতর অভিযোগ তুলে সিপিএমের দাবি, এটা বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির মিথ্যাচার ৷
Published : April 8, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: ভোট বাজারে সব কেন্দ্রের অলিগলির দেওয়াল এখন রাজনৈতিক দলগুলির দখলে । সিপিএমের লেখা তেমনই এক দেওয়ালকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি । তাতে লেখা ছিল, 'অভয়ার বিচার চায় না সিপিএম' ৷ সেই ঘটনায় বিজেপির দিকেই দেওয়াল লিখনের ছবি বিকৃত করার অভিযোগ তুলল সিপিএম ৷
মূলত বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চন্দননগরে সিপিএমের তরফে একটি দেওয়াল লিখন করা হয় ৷ সিপিএমের দাবি ওই দেওয়ালে লেখা ছিল, অভয়া ও তামান্নার বিচার চাই । সেই দেওয়ালের ছবি বিকৃত করে বিজেপির বিরুদ্ধে সমাজ মাধ্যমে দেওয়ার অভিযোগ করেছে সিপিএম । অভিযোগ, ছবি বিকৃত করে লেখা হয়েছে, অভয়ার না, তামান্নার বিচার চাই ।
ওই বিকৃত করা ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আরজি করের নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে সংবাদমাধ্যম । তার উত্তরে তিনি বলেন, "কলতানরা আমার ছেলের মতো, ওঁদের নিয়ে কিছু বলব না ।" পরে সিপিএমের তরফে আবার সামাজিক মাধ্যমে দুটি ছবি পোস্ট করে আসল ও নকল হিসাবে তুলে ধরা হয় ৷ এরপর সিপিএমের ডিজিটাল টিমের তরফে পালটা ভিডিয়ো দিয়ে গোটা বিষয়ে বিজেপির দিকে আঙুল তোলা হয় ।
সিপিএমের তরফে প্রচার করা হয়, "কাকিমা আজ যে বিজেপি আপনাকে একটা ভুয়ো সংবাদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করল, মনে রাখবেন তাদের সিবিআই আপনার মেয়ের বিচার দেয়নি । অথচ সেই আপনার মেয়ের বিচার চেয়ে কলতান দাশগুপ্ত জেল খাটল । মরদেহের গাড়ি আটকে ছিল মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি সাহা'রা ।"
পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "আমরা লিখেছিলাম অভয়ারও বিচার চাই, তামান্নারও বিচার চাই । কিন্তু বিজেপি, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি চালায়, সেটাকে এডিট করে অভয়ার বিচার চাই না-এই কথাটা লিখে দিয়েছিল । আমাদের কমরেডরা তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্য ও মিথ্যা উভয় তুলে ধরেছিল । আমরা অভয়ার বিচার চাই, হাথরাসেরও বিচার চাই, সমস্ত অভয়ার বিচার চাই । তবে বিজেপির ফেক ন্যারেটিভের উপর ভিত্তি করে তাঁর মাকে সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন । সেটা ছড়িয়ে পড়ে । আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষজনকে বলতে চাই, এটা বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি মিথ্যাচার । এই মিথ্যাচারের উপর দাঁড়িয়ে বিজেপিকে ভরসা করবেন না ।"
এরপর পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশে আরও বলেন, "কাকিমার কাছে আমার অনুরোধ বিজেপির মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না ।"