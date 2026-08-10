স্বাধীনতার 80 বছরে কলকাতায় 80 সভা ! 'জনভিত্তি' গড়তে সিপিএমের নয়া উদ্যোগ

স্বাধীনতার 80 বছরে কলকাতায় 80 সভা ! 'জনভিত্তি' গড়তে সিপিএমের নয়া উদ্যোগ
শুধুমাত্র সরকার-বিরোধী প্রচারের জন্য নয় । স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং সেই পর্বে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে দলের ভিতরের আলোচনা, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিয়ে যেতে চায় আলিমুদ্দিন।
Published : August 10, 2026 at 9:31 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: স্বাধীনতার 80 বছর । সেই উপলক্ষে কলকাতার 80টি সভা করার পরিকল্পনা করেছে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি । আগামী 11 থেকে 14 অগস্টের মধ্যে তিন-চার দিনে এই কর্মসূচি সেরে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । দলের বক্তব্য, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র সরকার-বিরোধী প্রচারের জন্য নয় । স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং সেই পর্বে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে দলের ভিতরে দীর্ঘদিনের যে আলোচনা, তা এ বার আরও বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিয়ে যেতে চায় আলিমুদ্দিন ।
সোমবার প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কর্মসূচির কথা জানান সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার । তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার 80 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এমন একটি পরিসর তৈরি করতে চাইছেন তাঁরা, যেখানে শুধু দলের নেতা-কর্মীরাই নন, ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষক, রাজনৈতিক বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং নাট্যকর্মীরাও নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন । তাঁদের অনেকেই সরাসরি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন বলেও জানান তিনি ।
কল্লোলের কথায়, "বৃহত্তর অংশের মানুষকে যুক্ত করতে চাই ।" তাঁর ব্যাখ্যা, স্বাধীনতার ইতিহাস কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একার বিষয় নয় । স্বাধীনতা কীভাবে এল, দেশভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত কী ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা কী ছিল, এই প্রশ্নগুলি নিয়ে মানুষের মধ্যে আরও বেশি আলোচনা প্রয়োজন । সেই আলোচনাকেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিতে চাইছে দল ।
তিন-চার দিনের মধ্যে 80টি সভা করার পরিকল্পনা অবশ্য সহজ নয় । তার উপর বর্ষার মরসুম । তাই খোলা জায়গায় সভার ক্ষেত্রে বৃষ্টি মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান কল্লোল । কোথাও আবহাওয়ার কারণে সভা করা সম্ভব না হলে পরবর্তী দিনে কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে । পুলিশের অনুমতি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলেও একই ভাবে বিকল্প দিনে সভা করার কথা ভাবা হয়েছে ।
এই 80টি সভার সবকটিতে যে শুধুই দলীয় নেতারা বক্তৃতা করবেন, তা নয় । সিপিএমের দাবি, এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল বক্তা হিসাবে থাকবেন । দলের নেতৃত্ব, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং স্কুলের শিক্ষক ও কর্মীরাও বিভিন্ন সভায় বক্তব্য পেশ করবেন। সভাগুলি পরিচালনা করবেন দলের কর্মীরা ।
এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দলের কর্মীদেরও রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পাঠের সুযোগ তৈরি করতে চাইছে সিপিএম । কল্লোলের বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মীদের শুধু সাংগঠনিক কাজ করলেই হয় না । নিয়মিত পড়াশোনা, ইতিহাস চর্চা এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আত্মবিশ্লেষণও জরুরি । তাঁর মতে, এই ধরনের কর্মসূচি দলের কর্মীদের সেই আত্মচর্চার সুযোগ করে দেয় ।
তবে স্বাধীনতার 80 বছরকে ঘিরে সিপিএমের এই কর্মসূচির সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির যোগও স্পষ্ট । সাংবাদিক বৈঠকে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিরোধীদেরও নিশানা করেন কল্লোল । তাঁর অভিযোগ, একটি মিছিল বা সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া বাম কর্মীদের 'দেশদ্রোহী' বলে স্লোগান দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে ।
সেখান থেকেই 'দেশদ্রোহিতা'র সংজ্ঞা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক । তাঁর বক্তব্য, কে দেশদ্রোহী, আর কে দেশপ্রেমিক- এই তকমা দেওয়ার আগে 'দেশদ্রোহিতা' বলতে আসলে কী বোঝায়, তা নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । রাজনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার কতটা মিল রয়েছে, সেই বিচারও মানুষের উপরই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ।
গণতান্ত্রিক পরিসরে মতপার্থক্যের জায়গা নিয়েও সরব হন কল্লোল । তাঁর বক্তব্য, কোনও বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দের যুক্তি, মতবিরোধ এবং বিতর্কের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না । একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে একমাত্র সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার বদলে বিভিন্ন মতকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছে সিপিএম । কল্লোলের বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির গুরুত্ব নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আলোচনা এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত । গণতন্ত্রে কোনও একটি পক্ষের বক্তব্যই একমাত্র বক্তব্য হয়ে থাকতে পারে না, বিভিন্ন রাজনৈতিক মত, যুক্তি এবং পালটা যুক্তির জায়গা থাকা দরকার ।
এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে দলের অতীতের কয়েকটি কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন কল্লোল । তাঁর দাবি, অতীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে একটি বক্তব্যের পর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এফআইআর এবং পরে আরও বড় জমায়েতের মাধ্যমে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে দাবি তাঁর ।
অর্থাৎ, স্বাধীনতার 80 বছরকে সামনে রেখে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির লক্ষ্য শুধু 80 টি সভা করা নয় । দলের বক্তব্য অনুযায়ী, এর মাধ্যমে ইতিহাসকে ঘিরে নতুন করে জনপরিসরে বিতর্ক তৈরি করা, দলের বাইরে থাকা বিভিন্ন অংশের মানুষকে আলোচনায় আনা এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা- তিনটি লক্ষ্যই সামনে রাখা হয়েছে ।
এখন দেখার, অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতার 80টি এলাকায় এই সভা কতটা বাস্তবে করা সম্ভব হয় । আর দল যে 'বৃহত্তর সামাজিক পরিসর' এর কথা বলছে, ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে সেই আলোচনায় সত্যিই কতটা অরাজনৈতিক বা বাম-রাজনীতির বাইরে থাকা মানুষ যোগ দেন ।