ETV Bharat / politics

স্বাধীনতার 80 বছরে কলকাতায় 80 সভা ! 'জনভিত্তি' গড়তে সিপিএমের নয়া উদ্যোগ

শুধুমাত্র সরকার-বিরোধী প্রচারের জন্য নয় । স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং সেই পর্বে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে দলের ভিতরের আলোচনা, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিয়ে যেতে চায় আলিমুদ্দিন।

CPIM
সাংবাদিক বৈঠকে কল্লোল মজুমদার (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 9:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 অগস্ট: স্বাধীনতার 80 বছর । সেই উপলক্ষে কলকাতার 80টি সভা করার পরিকল্পনা করেছে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি । আগামী 11 থেকে 14 অগস্টের মধ্যে তিন-চার দিনে এই কর্মসূচি সেরে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । দলের বক্তব্য, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র সরকার-বিরোধী প্রচারের জন্য নয় । স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ এবং সেই পর্বে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে দলের ভিতরে দীর্ঘদিনের যে আলোচনা, তা এ বার আরও বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিয়ে যেতে চায় আলিমুদ্দিন ।

সোমবার প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কর্মসূচির কথা জানান সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার । তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার 80 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এমন একটি পরিসর তৈরি করতে চাইছেন তাঁরা, যেখানে শুধু দলের নেতা-কর্মীরাই নন, ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষক, রাজনৈতিক বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং নাট্যকর্মীরাও নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন । তাঁদের অনেকেই সরাসরি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন বলেও জানান তিনি ।

স্বাধীনতার 80 বছরে কলকাতায় 80 সভা ! জনভিত্তি গড়তে সিপিএমের 'নয়া উদ্যোগ' (ইটিভি ভারত)

কল্লোলের কথায়, "বৃহত্তর অংশের মানুষকে যুক্ত করতে চাই ।" তাঁর ব্যাখ্যা, স্বাধীনতার ইতিহাস কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একার বিষয় নয় । স্বাধীনতা কীভাবে এল, দেশভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত কী ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা কী ছিল, এই প্রশ্নগুলি নিয়ে মানুষের মধ্যে আরও বেশি আলোচনা প্রয়োজন । সেই আলোচনাকেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিতে চাইছে দল ।

তিন-চার দিনের মধ্যে 80টি সভা করার পরিকল্পনা অবশ্য সহজ নয় । তার উপর বর্ষার মরসুম । তাই খোলা জায়গায় সভার ক্ষেত্রে বৃষ্টি মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান কল্লোল । কোথাও আবহাওয়ার কারণে সভা করা সম্ভব না হলে পরবর্তী দিনে কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে । পুলিশের অনুমতি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলেও একই ভাবে বিকল্প দিনে সভা করার কথা ভাবা হয়েছে ।

এই 80টি সভার সবকটিতে যে শুধুই দলীয় নেতারা বক্তৃতা করবেন, তা নয় । সিপিএমের দাবি, এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল বক্তা হিসাবে থাকবেন । দলের নেতৃত্ব, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং স্কুলের শিক্ষক ও কর্মীরাও বিভিন্ন সভায় বক্তব্য পেশ করবেন। সভাগুলি পরিচালনা করবেন দলের কর্মীরা ।

এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দলের কর্মীদেরও রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পাঠের সুযোগ তৈরি করতে চাইছে সিপিএম । কল্লোলের বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মীদের শুধু সাংগঠনিক কাজ করলেই হয় না । নিয়মিত পড়াশোনা, ইতিহাস চর্চা এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আত্মবিশ্লেষণও জরুরি । তাঁর মতে, এই ধরনের কর্মসূচি দলের কর্মীদের সেই আত্মচর্চার সুযোগ করে দেয় ।

তবে স্বাধীনতার 80 বছরকে ঘিরে সিপিএমের এই কর্মসূচির সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির যোগও স্পষ্ট । সাংবাদিক বৈঠকে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিরোধীদেরও নিশানা করেন কল্লোল । তাঁর অভিযোগ, একটি মিছিল বা সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া বাম কর্মীদের 'দেশদ্রোহী' বলে স্লোগান দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে ।

সেখান থেকেই 'দেশদ্রোহিতা'র সংজ্ঞা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক । তাঁর বক্তব্য, কে দেশদ্রোহী, আর কে দেশপ্রেমিক- এই তকমা দেওয়ার আগে 'দেশদ্রোহিতা' বলতে আসলে কী বোঝায়, তা নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । রাজনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার কতটা মিল রয়েছে, সেই বিচারও মানুষের উপরই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ।

গণতান্ত্রিক পরিসরে মতপার্থক্যের জায়গা নিয়েও সরব হন কল্লোল । তাঁর বক্তব্য, কোনও বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দের যুক্তি, মতবিরোধ এবং বিতর্কের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না । একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে একমাত্র সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার বদলে বিভিন্ন মতকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছে সিপিএম । কল্লোলের বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির গুরুত্ব নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আলোচনা এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত । গণতন্ত্রে কোনও একটি পক্ষের বক্তব্যই একমাত্র বক্তব্য হয়ে থাকতে পারে না, বিভিন্ন রাজনৈতিক মত, যুক্তি এবং পালটা যুক্তির জায়গা থাকা দরকার ।

এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে দলের অতীতের কয়েকটি কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন কল্লোল । তাঁর দাবি, অতীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে একটি বক্তব্যের পর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এফআইআর এবং পরে আরও বড় জমায়েতের মাধ্যমে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে দাবি তাঁর ।

অর্থাৎ, স্বাধীনতার 80 বছরকে সামনে রেখে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির লক্ষ্য শুধু 80 টি সভা করা নয় । দলের বক্তব্য অনুযায়ী, এর মাধ্যমে ইতিহাসকে ঘিরে নতুন করে জনপরিসরে বিতর্ক তৈরি করা, দলের বাইরে থাকা বিভিন্ন অংশের মানুষকে আলোচনায় আনা এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা- তিনটি লক্ষ্যই সামনে রাখা হয়েছে ।

এখন দেখার, অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতার 80টি এলাকায় এই সভা কতটা বাস্তবে করা সম্ভব হয় । আর দল যে 'বৃহত্তর সামাজিক পরিসর' এর কথা বলছে, ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে সেই আলোচনায় সত্যিই কতটা অরাজনৈতিক বা বাম-রাজনীতির বাইরে থাকা মানুষ যোগ দেন ।

TAGGED:

MASS BASE
80 YEARS OF INDEPENDENCE
KOLKATA
স্বাধীনতার 80 বছরে কলকাতায় 80 সভা
CPIMS NEW INITIATIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.