শূন্যের গেরো কাটাতে সান্ধ্য বৈঠকিতে ‘জনবিচ্ছিন্ন’ সিপিআইএম-এর সেলিম-মীনাক্ষীরা

রাজ্যজুড়ে বাংলা বাঁচাও যাত্রা করছে সিপিআইএম৷ সেই যাত্রার অংশ হিসেবেই সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের একাধিক জায়গায় বৈঠক করেন মহম্মদ সেলিম ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়৷

মুর্শিদাবাদে সান্ধ্য বৈঠকিতে সিপিআইএম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 3:54 PM IST

কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: এগারোর পালাবদলের পর রাজ্যে ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে এখন কার্যত ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে বামেরা। লোকসভাতেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিআইএম-এর কোনও প্রতিনিধি নেই৷ বিধানসভাতেও শূন্য সিপিআইএম। বাম-কংগ্রেস, সংযুক্ত মোর্চা ইত্যাদি করেও তারা নিজেদের পরিস্থিতি বদল করতে পারছে না৷

এর অন্যতম কারণ জনবিচ্ছিন্নতা, সংগঠনহীনতা। দলীয় পর্যালোচনা রিপোর্টে কিংবা বাম সমর্থকদের আলোচনায়, তা বারে বারে উঠে এসেছে। তাই, সেই ছবি বদলাতে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মানুষের দুয়ারে কড়া নাড়ছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়েরা।

Md Salim
সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব ছবি)

গত 29 নভেম্বর কোচবিহারে তুফানগঞ্জ থেকে সিপিআইএমের বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা ঘুরে পরপর আজ তিনদিন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিধানসভাতে লাগাতার প্রচার করছে সিপিআইএম। তাতে, স্থানীয় ইস্যু থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরের ইস্যু নিয়েও আলোচনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে জীবন-জীবিকার কী কী সমস্যা আছে, রোজকার জীবনে কী কী বেকায়দায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ, তার খোঁজ নিচ্ছেন। একই সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানে সিপিআইএম কী কী পদক্ষেপ করছে, কী করবে তার বিবরণ তুলে ধরছেন। পাহাড় থেকে সমতল এই কর্মসূচি চলবে আগামী 17 ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সিপিআইএম-এর ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’ সাগরিদিঘি, রানিনগর ঘুরে মঙ্গলবার জলঙ্গি, ডোমকলে ছিল এই যাত্রা৷ তার আগে সোমবার জলঙ্গি বিধানসভার নরসিংহপুর মোড় থেকে প্রায় দু’কিলোমিটার ভেতরের গ্রাম বারমাসিয়া-সহ আট-দশটি স্থানে সান্ধ্যকালীন বৈঠকে যোগ দেন মহম্মদ সেলিম-সহ সিপিআইএমের ছাত্র-যুবরা। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়ে জলঙ্গির পাড় বরাবর একাধিক পাড়ায় মানুষের দুয়ারে কড়া নাড়েন। তার মধ্যে, সীমান্ত গ্রাম বারমাসিয়ায় ছিলেন মহম্মদ সেলিম।

সেখানে মাসিদুল ইসলাম, আবু সাঈদ, নাফিজুর সরকার-রা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পালটা সমাধান ও উপায়ের কথা বলেন মহম্মদ সেলিম। একাধিক জনের সমস্যা ভিডিয়োগ্রাফি করে নেওয়া হয়। শীতের আধো-অন্ধকারে সীমান্ত গ্রামগুলির মানুষ বলেন, "2011 সালের পর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস ছিল। নিয়োজিত পানি কেস, গাঁজা কেস দেওয়া হয়েছে।’’ পালটা সেলিম বলেন, "আমরা পানি বা গাঁজা কেস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করি। এখন কোনও থানা নিজে থেকে পানি কেস, গাঁজা কেস দিতে পারবে না। এসপি-র অনুমতি লাগবে।"

আলোচনার শুরুতে নাফিজুর সরকার বললেন, "একশো দিনের কাজ নেই। কৃষিজীবী এলাকা। স্কুলে পড়াশোনা হয় না। প্রধান বিষয় কর্মসংস্থান। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা বাইরের রাজ্যে কাজে যাচ্ছেন। সেখানে আবার বাঙালি বলে মার খাচ্ছে। উপায় কী?" তখনই পাশ থেকে ওড়িশার কোরাপুটে কাজ করতে যাওয়া মুকুল মণ্ডল নিজের যন্ত্রণার কথা বলেন। তিনি বলেন, "আট দশ বছর ওড়িশায় ব্যবসা করি। আগে সমস্যা হয়নি। এখন হচ্ছে। খুব সমস্যা হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে আধার চাইছে, ভোটের কার্ড চাইছে। ক’দিন আগেও আমাদের একটা ছেলেকে খুব মারল।"

এরপর মাসিদুল ইসলাম বলেন, "একশো দিনের কাজের টাকা পাচ্ছেন না। পঞ্চায়েত গেলে টাকা ছাড়া সার্টিফিকেট দেয় না। কাছের হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে অনেক খরচ। তারপরও সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যায় না।" একই ভাবে আরও যে আট-দশটি জায়গায় সিপিএম ছাত্র-যুবরা গিয়েছিলেন সেখানেও জলঙ্গির মৎস্যজীবীরা-কৃষিজীবীরা বিএসএফের হয়রানি, জমি মাফিয়াদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। স্থানীয় হাসপাতালে স্থায়ী কোনও চিকিৎসক নেই বলেও জানান।"

এভাবেই হাজারও না-পাওয়ার যন্ত্রণার কথা শোনেন সিপিআইএমের ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’র প্রতিনিধিরা। এরকম যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ সমাধান দিতে না-পারলেও মহম্মদ সেলিম বলেন, "গ্রামে কাজ নেই বলে শহরে যাচ্ছে। তাকে আবার বাংলাদেশি বলছে। এটাই বিজেপির বর্বর রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল বলছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ব। কী করে লড়বে। বিজেপির সঙ্গে মিলে তো দল করেছিল। কংগ্রেস ভেঙে করেছিল। মমতা বিজেপির মিত্র। আরএসএস নেত্রী। মমতা কখনও আরএসএসের বিরুদ্ধে বলে না। এরা থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না, সংবিধান থাকবে না। তাই বাংলা বাঁচাতে হবে, দেশ বাঁচাতে হবে। তাই লাল ঝান্ডা জোর বাড়াতে হবে।"

