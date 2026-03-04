ETV Bharat / politics

আগে ভোটের তালিকা, তারপরেই প্রার্থী তালিকা; ঘোষণা সেলিমের

বুধবার নির্বাচন কমিশন অভিযান করে বামেরা৷ সেখানেই এই কথা জানান সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷

Salim on Left Front Candidate List
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর অভিযান বামেদের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 9:19 PM IST

কলকাতা, 4 মার্চ: ভোট ঘোষণার আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল বামেদের। কিন্তু, গত 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই আপাতত দু’পা পিছিয়ে গিয়েছে বামেরা। এই মুহূর্তে তারা রাজ্যের সমস্ত ন্যায্য ভোটাদের নাম তালিকায় তোলার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে৷ পাশাপাশি তাদের দাবি, আগে পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে, তার পর তারা প্রার্থী তালিকা বের করবে৷

ভোটাধিকার রক্ষায় একসঙ্গে রাস্তায় নামার আহ্বান জানিয়ে বুধবার বিকেলে নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বামেরা। টি বোর্ড থেকে মিছিল করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর পর্যন্ত পৌঁছান বাম কর্মী-সমর্থকরা৷ কিন্তু মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা হয়নি৷

আগে ভোটের তালিকা, তারপরেই প্রার্থী তালিকা; ঘোষণা সেলিমের (ইটিভি ভারত)

তাই, কমিশনের সামনেই লাগতার অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সেখানেই ইফতারের আয়োজন করা হয়৷ আগামিকাল বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটেয় ফের কমিশনের সামনেই সমাবেশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিনের বিক্ষোভে বামফ্রন্টের বাইরের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সমাজবাদী পার্টির নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন।

ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে বিজেপির রাজনৈতিক বয়ানকে কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির নির্দেশে কাজ করছে। বাস্তব সত্য হল, রাজ্যের সামনের সারির প্রশাসনিক অফিসার, জেলাশাসক, এসডিও, বিডিও-রা এই কাজে কমিশনকে সাহায্য করেছেন।’’

Salim on Left Front Candidate List
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বামেদের অভিযান৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হোক, ভুয়ো, মৃত ভোটার বাদ যাক। কিন্তু বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তকে সফল হতে দেওয়া যাবে না। ভোটাধিকার গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত। ভোটাধিকার রক্ষায় সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।" বামেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগে ভোটের তালিকা, তারপরেই প্রার্থী তালিকা।" সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ না-করে ভোট ঘোষণা করা যাবে না-বলেও দাবি তোলা হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু৷ তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে রাজ্যের 60 লক্ষের বেশি ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' বলে দেখানো হয়েছে। এই তালিকা অনুসরণ করে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই তালিকা থেকে স্পষ্ট বিশেষ করে সংখ্যালঘু অংশের বড় সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে।’’

Salim on Left Front Candidate List
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বামেদের অভিযান৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই 'বিবেচনাধীন' ভোটারদের 58.5 শতাংশই উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায়। মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় যেখানে 97 শতাংশ ম্যাপিং হয়ে গিয়েছিল, সেখানেই সবচেয়ে বেশি মানুষকে 'সন্দেহের' তালিকায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসী, তফসিলি এবং বিশেষ করে মতুয়া অংশের মানুষের প্রচুর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।’’

বিমান বসু আরও বলেন, ‘‘গরিব, প্রান্তিক মানুষের সংখ্যাই এই তালিকায় সবথেকে বেশি। তাছাড়াও সমস্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের নাম এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'যান্ত্রিক ত্রুটির' অজুহাতে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকা এই সকল মানুষকেই 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।"

Salim on Left Front Candidate List
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বামেদের অভিযান৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর অভিযানে বামেরা মূলত দু’টি দাবি তুলেছে৷ প্রথমত, 2002-এর সঙ্গে যাঁদের ম্যাপিং হয়ে গিয়েছে, তাদের নাম অবিলম্বে বৈধ বলে ঘোষণা করতে হবে। তাঁদের কোনোভাবেই বিচারাধীন রাখা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বাকি নাম কেন বিবেচনাধীন তা কারণ-সহ এখনই প্রকাশ করতে হবে। গোপনে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া যাবে না।

অন্যদিকে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে ইফতার পার্টিতে অংশ নেন মহম্মহ সেলিম। ইফতার পর্ব সেরে পুনরায় কর্মসূচি শুরু হয়। কলকাতা পুলিশের তরফে মহম্মদ সেলিমকে জানানো হয় যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান চালানো হলে যানজটের সমস্যা হতে পারে। তা নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক বচসা হয়। সেলিম পুলিশকে বলেন, ‘‘আপনাদের অনুরোধে আগেই একটা লেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না-নির্বাচন কমিশনের CEO-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে, ততক্ষণ অবস্থান চলবে।’’

পুলিশ তাতে নারাজ। পুলিশের পক্ষ থেকে বিএনএস 163 ধারার প্রসঙ্গ তোলা হয়। পালটা সেলিমের তরফে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধর্মতলা ও রাজভবন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভের প্রসঙ্গ তোলা হয়৷

সেলিম পুলিশের কাছে জানতে চান, "কার অনুমতির ভিত্তিতে রাজভবনের সামনে পুলিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানের জন্য মাচা বেঁধে দিয়েছিল? রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান চলে, তখন কিসের ভিত্তিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চৌরঙ্গীতে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন? একুশে জুলাই-এর নামে মঞ্চ বেঁধে কিসের ভিত্তিতে একাধিক দিন চৌরঙ্গীর মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ রাখা হয়? সেই সমস্ত অনুমতির কপি দেখান, তারপরেই আমরা কোর্টে যাব কোথা থেকে কীভাবে অনুমতি নিয়ে আসতে হয়, তা আপনারা বুঝতে পারবেন।"

এরপরে দলীয় কর্মী-সমর্থকের মহম্মদ সেলিম বলেন, "সকলকে বলে দাও লাগাতার অবস্থার চলবে।"

