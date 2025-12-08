ETV Bharat / politics

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আগে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বাংলা বাঁচাও যাত্রা থেকে প্রশ্ন সেলিমের

মুর্শিদাবাদে সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 8:44 PM IST

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: বাবরি মসজিদ নির্মাণ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ কেন হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আগে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সোমবার এই প্রশ্ন তুললেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷

গত 29 নভেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু করেছে সিপিআইএম। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা ঘুরে পরপর দু’দিন মুর্শিদাবাদে রয়েছে এই যাত্রা৷ সোমবার দিনভর রানিনগর বিধানসভার 7-8টি জায়গায় সমাবেশ করা হয় সিপিআইএম-এর তরফে৷ তেমনই একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হন মহম্মদ সেলিম৷

মুর্শিদাবাদে সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, "ঠিক যেদিন মোদি বাংলায় আসেন, সেদিনই হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে 30 শতাংশ হিন্দুকে ভাগরথীতে কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেই সময় তৃণমূল হুমায়ুনকে বহিষ্কার করেনি। কারণ, সেই বিভাজনের বক্তব্য হুমায়ুনের নিজের ছিল না। তৃণমূল দলের ছিল। আর আজ যখন বাবরি মসজিদ স্থাপনের বিষয়টি চলে এল, তখন হুমায়ুনের নিজস্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। বের করে দিল। এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।’’

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর প্রসঙ্গ তুলে সেলিম বলেন, ‘‘2002-এর ভোটার তালিকা ডাউনলোড করবেন না। সেই বাংলাকেও ডাউনলোড করুন। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ‘বিজেপি বর্বর দল’। মমতা বলেছিলেন, ‘বন্ধু’। আমরা বলছি, মন্দির-মসজিদ যে ধর্ম করে, তাকে মানায়। সরকারের কাজ রাস্তা, স্কুল করা। কেন রানিনগরে কলেজ হয়নি?’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে কালোবাজারি বেড়ে গেল। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না। ভাষার নামে, পোশাকের নামে বিভেদ করা হচ্ছে। আমরা এই বিভাজনের বিরুদ্ধে। সহজ নয়। অধীর-সেলিমকে হারানো হয়েছে। আমরা হেরে গিয়েছি। হারিয়ে যায়নি। যারা মনে করছেন, লাল ঝান্ডা দুর্বল হয়েছে। তাদের বলব, লড়াই করুন।"

মুর্শিদাবাদে সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আভাস রায় চৌধুরীও এদিন ছিলেন সমাবেশে৷ সেখানে তিনি বলেন, "বামফ্রন্টের অপরাধ ছিল খেতমজুর, দিনমজুর, গরিবের জন্যে কাজ করেছে। আর এরা মাটির নামে রাজনীতি করে। আর তলে তলে মাটি বেচে দেয়। গরিব ঘরের ছেলে মেয়েরা যত কম শিখবে, ততলাভ তৃণমূল-বিজেপির। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বাইরের রাজ্যে কাজে যাচ্ছে। তারপর কফিন বন্দি হয়ে ফিরছে।’’

সিপিআইএম-এর এই নেতা আরও বলেন, ‘‘আর একজন তো আছেন কিছুই জানেন না। শুধু লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। নোট বন্দি, আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করো, এটার সঙ্গে ওটা লিংক করো চালিয়ে যাচ্ছে। নদী ভাঙনের ভয়াবহতা কে বিজেপি, কে সিপিএম, কে তৃণমূল, কে হিন্দু, কে মুসলিম দেখে না।’’

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন কী কী কাজ হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "1977 সালে সরকারে এল, তখন গরিবির আওতায় 80 শতাংশ। যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন 20 শতাংশ মানুষ গরিবির আওতায়। বামফ্রন্ট ধান, পাট উৎপাদন অনেক ওপর নিয়ে যেতে পেরেছিল।’’

মুর্শিদাবাদে সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

আভাস রায়চৌধুরীর আরও বক্তব্য, ‘‘মুর্শিদাবাদ কৃষিভিত্তিক জেলা। বামফ্রন্ট ধান, পাট উৎপাদনে অনেক ওপর নিয়ে যেতে পেরেছিল। বামফ্রন্ট আসার আগে কম পরিবার ছিল, তিন চার বেলা খেতে পারতো। বামফ্রন্ট জমি দিয়েছিল কৃষিজীবীকে। অধিকার ছিল না-জমির। ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত মাটির মানুষকে অধিকার দিয়েছিল। আর আজ যারা ক্ষমতায়, তারা তলায় তলায় মাটি বেচে দিচ্ছে। তাদের নবান্ন মানে বাবুরবাড়ির উচ্ছিষ্ট খেতে হবে। বামফ্রন্ট আসার পর বাবুর বাড়ির ভাতের জন্য বসে থাকত না কৃষকের ঘরের ছেলেমেয়েরা।"

সম্পাদকের পছন্দ

