মমতার ডেডবডির উপরে কি অভিষেক নিজের সরকার গড়তে চায়, বেফাঁস মন্তব্য সেলিমের

মমতার ডেডবডির উপরে কি অভিষেক নিজের সরকার গড়তে চায়, বেফাঁস মন্তব্য সেলিমের
সোমবার বর্ধমানে সিপিআইএম-এর জেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন মহম্মদ সেলিম৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷
Published : December 1, 2025 at 9:44 PM IST
বর্ধমান, 1 ডিসেম্বর: নির্বাচনী যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি পশ্চিমবঙ্গে৷ কিন্তু সেই যুদ্ধের আঁচ এখন থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে টের পাওয়া যাচ্ছে৷ গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর৷ সেই কাজ যত এগোচ্ছে, ততই রাজনৈতিক তরজা বৃদ্ধি পাচ্ছে৷ নেতারা কখনও একে অপরের দিকে তোপ দাগছেন৷ আবার কখনও বিপক্ষের কোনও নেতার বক্তব্যের উত্তর দিচ্ছেন৷
সোমবার বিপক্ষের তেমনই একটি বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে ফেললেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷ সেই বক্তব্যে তিনি টেনে আনলেন একেবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে৷ যা নিয়ে বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে৷
এদিন নিজের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে অভিষেক এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের একাধিক অভিযোগের জবাব দেন৷ তৃণমূলের এই শীর্ষনেতার দাবি, এসআইআর-এর পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং আসন সংখ্যাও বাড়বে আগের তুলনায়৷
অন্যদিকে এদিনই পূর্ব বর্ধমানের সদর শহর বর্ধমানে সিপিআইএম-এর জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷ সেখানে তাঁর কাছে অভিষেকের বক্তব্যের বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়৷ উত্তরে সেলিম বলেন, ‘‘তাহলে মমতা বলল কেন যে আমার ডেডবডির উপর এসআইআর হবে? তাহলে অভিষেককে কি মমতার ডেডবডির উপরে নিজের সরকার তৈরি করতে চাইছে?’’
এই মন্তব্য নিয়ে যে বিতর্ক হবে, সেই বিষয়ে সচেতন মহম্মদ সেলিম নিজেও৷ তাই পরক্ষণেই তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমি খুব বাজে কথা বলেছি৷ সেটা খেয়াল রাখো৷ মার্কড ইট (চিহ্নিত করে রাখো)৷ তার পর কোনও সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন নেই৷ তাহলে তোমরা মেনে নিয়েছো!’’
এর পর তিনি আবারও নিজের পুরনো মন্তব্যে ফিরে আসেন৷ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘এসআইআর অন মাই ডেডবডি (আমার মৃতদেহের উপর এসআইআর হবে)’৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, এসআইআর-এ তাঁর লাভ হবে৷ তৃণমূলের৷ বোঝা যাচ্ছে রাজনীতিটা৷’’
একই সঙ্গে মহম্মদ সেলিম এদিন এসআইআর নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘SIR নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি রাজনীতি শুরু করেছে। আমরা বলছি বাংলাকে বাঁচানো মানে বাংলার মানুষের ঐক্য-সম্প্রীতিকে বাঁচাতে হবে। দক্ষিণপন্থীরা সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে। রাজ্য কিংবা কেন্দ্র, বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের কোনও চিন্তাভাবনা নেই। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি তো সবাই জানে। তাই সিপিএমের লক্ষ্য মানুষের কাছে যাওয়া। তাদের দাবিদাওয়া শোনা। সেই ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। বাংলাকে বাঁচাতে হবে তবেই দেশকে বাঁচানো যাবে।’’
গুজরাতে বিজেপি হিন্দুত্বের ল্যাবরেটরিও খুলেছেন বলে দাবি সেলিমের৷ পাশাপাশি মোদি-শাহের দলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি গেম চেঞ্জার নয়, নেম চেঞ্জার। প্রতিদিন তারা একের পর এক নাম বদ করে চলেছে। উত্তর প্রদেশে তো একটার পর একটা নাম তারা পরিবর্তন করে চলেছে। স্টেশন কিংবা জেলার নাম বদলে যাচ্ছে। ওরা কাজ না-করে নামের ফলক বদলে দিয়ে নিজেদের নাম তুলে ধরার চেষ্টা করে।’’ তাঁর মুখেও এদিন ভোট চুরির প্রসঙ্গ এসেছে৷
আবারও তিনি বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে সেটিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস জন্মলগ্ন থেকেই বিজেপির শরিক৷ মাঝখানে একটু বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ভবিষ্যতে আবার সেটা জোড়া লেগে যেতে পারে। বিজেপিকে শরিক হিসেবে যে মমতা পছন্দ করেন, সেটা বারবার বলেছেন৷ বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে নীতিগত কোনও তফাত নেই৷ সেলিমের আরও দাবি, বিজেপি ও তৃণমূল এসআইআর-কে সামনে রেখে বিভাজনের রাজনীতি করছে৷
মৃতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, ‘‘মৃতদের নাম তালিকা থেকে দাবি আমরা প্রথম জানিয়েছিলাম। এখনও তো নির্বাচন দেরি আছে। তাহলে কেন এইভাবে এসআইআর করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিএলও থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এরা ভাবনাচিন্তা করে কাজ করলে কোনও ঝামেলা বাঁধত না। একমাত্র বামপন্থীরাই প্রথম থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে।’’